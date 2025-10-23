ETV Bharat / international

सिखों को दाढ़ी बढ़ाने पर बड़ी खबर: अमेरिकी सांसद ने पेंटागन से नीति पर पुनर्विचार का किया आग्रह

कांग्रेस सदस्य थॉमस आर. सुओजी ने सैन्य पेशेवरता और वर्दी मानकों के महत्व को स्वीकार करते हुए धर्म आधारित या चिकित्सा सुविधाओं पर जोर दिया.

Beard Shaving Policy
26 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सिख रेजिमेंट के खालसा सैनिकों का दल कर्त्तव्य पथ से मार्च पास्ट करता हुआ. (ANI (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 1:43 PM IST

न्यूयॉर्क: सेना में सेवारत सिख अमेरिकियों की चिंताओं को उजागर करते हुए, एक प्रमुख अमेरिकी सांसद ने पेंटागन से उस नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें सैन्य कर्मियों के लिए दाढ़ी बनाने को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना कटे बाल और दाढ़ी रखना उनकी आस्था का मूल सिद्धांत है.

युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को लिखे एक हालिया पत्र में, कांग्रेसी थॉमस आर. सूज़ी ने इस बात पर जोर दिया कि सिख पीढ़ियों से अमेरिकी सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं. इनमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों शामिल हैं.

न्यूयॉर्क के तीसरे कांग्रेसनल जिले के अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, "सिखों के लिए, अपने देश की सेवा करना एक पवित्र कर्तव्य है, यह संत-सिपाही (संत-सैनिक) के आदर्श का प्रतीक है जो आस्था और सेवा का मिश्रण है.

सिख धर्म में अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के प्रति समर्पण और समानता के प्रतीक के रूप में बिना कटे बाल और दाढ़ी रखें."

सूज़ी ने सैन्य व्यावसायिकता और वर्दी मानकों के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि धर्म-आधारित या चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि उनके कुछ सिख, मुस्लिम और अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को डर है कि अगर "दाढ़ी प्रतिबंध" को धार्मिक, सांस्कृतिक या चिकित्सा संबंधी छूट के बिना लागू किया जाता है, तो अनजाने में उन्हें वर्दी में अपने देश की सेवा करने से रोका जा सकता है.

पिछले महीने अमेरिकी जनरल और फ्लैग ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा था, "हम अपने बाल कटवाने जा रहे हैं, दाढ़ी मुंड़वाने जा रहे हैं और मानकों का पालन करेंगे... गैर-पेशेवर दिखने का युग खत्म हो गया है. अब दाढ़ी वाले लोग नहीं रहेंगे."

सुओजी ने कहा कि इन टिप्पणियों ने उन "अत्यधिक प्रेरित" अमेरिकियों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी आस्था या चिकित्सीय स्थितियों के कारण चेहरे पर बाल रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि उच्चतम मानकों को बनाए रखना पूरी तरह संभव है. साथ ही उचित, मामला-दर-मामला समायोजन भी सुनिश्चित करना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा करने के इच्छुक लोग अपनी गहरी आस्थाओं से समझौता किए बिना ऐसा कर सकें."

कांग्रेसी ने कहा कि कई मुस्लिम पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा है, जो ईश्वर के प्रति विनम्रता और भक्ति का प्रतीक एक अत्यंत अनुशंसित धार्मिक प्रथा है. उन्होंने कहा कि कई अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए, बाल सांस्कृतिक पहचान और विरासत से गहराई से जुड़े हैं.

सुओजी ने कहा, "इसके अलावा, बालों की प्राकृतिक बनावट के कारण शेविंग गंभीर चिकित्सीय चुनौतियां पैदा कर सकती है. इससे अक्सर स्यूडोफोलिकुलिटिस बारबे (पीएफबी) हो जाता है. एक पुरानी और दर्दनाक त्वचा की स्थिति जो अश्वेत सैन्य कर्मियों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जो सभी भर्ती कर्मियों का लगभग पांचवां हिस्सा हैं."

उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम (RFRA) जैसे मौजूदा कानूनी संरक्षण पहले से ही इस तरह के संतुलन की अनुमति देते हैं.

सुओजी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि आपका विभाग RFRA और संबंधित युद्ध विभाग की नीतियों के तहत इन दीर्घकालिक समायोजनों को बनाए रखते हुए, दिखावे और अनुशासन के उच्च मानकों को बनाए रख सकता है. ऐसा संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग देशभक्त और धर्मनिष्ठ हैं, वे धर्म और देश के बीच चयन करने के लिए मजबूर हुए बिना, सम्मानपूर्वक सेवा जारी रख सकें."

उनकी यह अपील पिछले हफ़्ते द्विदलीय भारतीय अमेरिकी विरासत प्रस्ताव के पेश होने के साथ ही आई है. इसे उन्होंने और रिपब्लिकन यंग किम ने सह प्रायोजित किया था. यह प्रस्ताव दिवाली के उपलक्ष्य में पेश किया गया था.

सुओजी के कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका भर में भारतीय अमेरिकियों के इतिहास और योगदान का जश्न मनाता है और "भारतीय अमेरिकियों और व्यापक दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ नफरत, भेदभाव और हिंसा की निंदा करता है. इनमें हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम या अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के लिए निशाना बनाए गए लोग भी शामिल हैं."

कैलिफ़ोर्निया के 40वें कांग्रेसनल ज़िले की अमेरिकी प्रतिनिधि किम ने कहा, "भारतीय अमेरिकी दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे समुदाय का एक अभिन्न अंग हैं. उनकी सफलता की कहानियां अमेरिकी सपने की सर्वोत्तम झलकियां दर्शाती हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ खड़े होने पर गर्व है, क्योंकि हम दिवाली के ठीक समय पर यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, जो उनकी उपलब्धियों और हमारे राष्ट्र के मार्ग को रोशन करने वाले मूल्यों का सम्मान करने का एक अवसर है."

