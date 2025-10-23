ETV Bharat / international

सिखों को दाढ़ी बढ़ाने पर बड़ी खबर: अमेरिकी सांसद ने पेंटागन से नीति पर पुनर्विचार का किया आग्रह

26 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सिख रेजिमेंट के खालसा सैनिकों का दल कर्त्तव्य पथ से मार्च पास्ट करता हुआ. ( ANI (File) )

न्यूयॉर्क: सेना में सेवारत सिख अमेरिकियों की चिंताओं को उजागर करते हुए, एक प्रमुख अमेरिकी सांसद ने पेंटागन से उस नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें सैन्य कर्मियों के लिए दाढ़ी बनाने को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना कटे बाल और दाढ़ी रखना उनकी आस्था का मूल सिद्धांत है. युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को लिखे एक हालिया पत्र में, कांग्रेसी थॉमस आर. सूज़ी ने इस बात पर जोर दिया कि सिख पीढ़ियों से अमेरिकी सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं. इनमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों शामिल हैं. न्यूयॉर्क के तीसरे कांग्रेसनल जिले के अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, "सिखों के लिए, अपने देश की सेवा करना एक पवित्र कर्तव्य है, यह संत-सिपाही (संत-सैनिक) के आदर्श का प्रतीक है जो आस्था और सेवा का मिश्रण है. सिख धर्म में अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के प्रति समर्पण और समानता के प्रतीक के रूप में बिना कटे बाल और दाढ़ी रखें." सूज़ी ने सैन्य व्यावसायिकता और वर्दी मानकों के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि धर्म-आधारित या चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके कुछ सिख, मुस्लिम और अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को डर है कि अगर "दाढ़ी प्रतिबंध" को धार्मिक, सांस्कृतिक या चिकित्सा संबंधी छूट के बिना लागू किया जाता है, तो अनजाने में उन्हें वर्दी में अपने देश की सेवा करने से रोका जा सकता है. पिछले महीने अमेरिकी जनरल और फ्लैग ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने कहा था, "हम अपने बाल कटवाने जा रहे हैं, दाढ़ी मुंड़वाने जा रहे हैं और मानकों का पालन करेंगे... गैर-पेशेवर दिखने का युग खत्म हो गया है. अब दाढ़ी वाले लोग नहीं रहेंगे." सुओजी ने कहा कि इन टिप्पणियों ने उन "अत्यधिक प्रेरित" अमेरिकियों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी आस्था या चिकित्सीय स्थितियों के कारण चेहरे पर बाल रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि उच्चतम मानकों को बनाए रखना पूरी तरह संभव है. साथ ही उचित, मामला-दर-मामला समायोजन भी सुनिश्चित करना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा करने के इच्छुक लोग अपनी गहरी आस्थाओं से समझौता किए बिना ऐसा कर सकें."