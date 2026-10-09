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अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट को ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित किया, प्रमिला जयपाल ने ट्रंप प्रशासन के फैसले की आलोचना की

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वॉशिंगटन: डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता रोकने के ट्रंप प्रशासन के फैसले की आलोचना की है. करते हुए कहा कि यह कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम (आप्रवासन तंत्र) पर हमला करने जैसा है.

ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, इंफोसिस और विप्रो समेत आठ आईटी फर्मों को विदेशी वर्कर के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के कार्यक्रम से सस्पेंड कर दिया. उनका कहना है कि इस कदम ने अमेरिकियों को जॉब मार्केट से बाहर कर दिया है. जयपाल माइक्रोसॉफ्ट के होमटाउन वाशिंगटन स्टेट से हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा कि यह टेक बड़ी कंपनी बड़े इमिग्रेशन सुधारों की वकालत करने में अग्रिणी है.

जयपाल की बातों को माइक्रोसॉफ्ट के बचाव के तौर पर देखा गया, जिस पर उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने मजाक उड़ाया. उन्होंने हैरानी जताई कि क्यासमाजवाद का मतलब मेगाकॉरपोरेशन के लिए कभी न खत्म होने वाला सस्ता मजदूर उपलब्ध कराना है. वेंस ने कहा, समाजवाद का मतलब साफ तौर पर यह पक्का करने के लिए जी-जान से लड़ना है कि मेगाकॉर्पोरेशन को सस्ते लेबर का कभी न खत्म होने वाला प्रवाह मिलता रहे. वेंस ने गुरुवार को निलंबन की घोषणा की और बड़ी टेक कंपनियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर अमेरिकी वर्कर की कीमत पर वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. जयपाल ने कहा कि ट्रंप प्रशासन लगातार अप्रवासियों के लिए अमेरिका में अपना टैलेंट देने के कानूनी रास्ते छीनने की कोशिश कर रहा है. यह उन हमलों में से एक और है. बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन राज्य के रेडमंड में है. जयपाल ने कहा, “आप लीगल इमिग्रेशन पर हथौड़ा चलाकर टूटे हुए इमिग्रेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते।” उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट बड़े इमिग्रेशन सुधारों की वकालत करने में लीडर रहा है, जो पुराने इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाते हैं और दुनिया भर के इमिग्रेंट्स को यहां काम करने और अपने परिवारों के साथ रहने के लिए ज्यादा कम नहीं, कानूनी रास्ते देते हैं.