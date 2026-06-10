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हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, ट्रंप बोले-इसका जवाब देना ही होगा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर घटना के 'प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स' के तौर पर किए गए. सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार (लोकल टाइम) को एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने आज शाम 5 बजे कमांडर इन चीफ के कहने पर ईरान के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी, जो अमेरिकी आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में है. यह मिशन ईरान के गलत हमले का सही जवाब है.'

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी है. यह हमला अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद हुआ है. इसे उसने 'गलत ईरानी हमला' बताया है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हमले में होर्मुज स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया. उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, और चेतावनी दी कि वाशिंगटन इस हमले का 'जवाब' देगा.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'मुझे अभी हमारी ग्रेट मिलिट्री से जानकारी मिली है कि कल रात ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग करते समय हमारे एक बहुत एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इसमें दो पायलट शामिल थे दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई. फिर भी अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा.'

उनकी यह बात ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ने के बीच आई है, जिसमें ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमले और इजराइली मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की खबरें शामिल हैं. जब ऐसा हुआ तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट के पास काम कर रही विदेशी मिलिट्री फोर्स को इलाका छोड़ देना चाहिए नहीं तो खतरा रहेगा.

अराघची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे इलाके के पास विदेशी सेनाएं अपनी इंसानी गलतियों, मामूली दुर्घटनाओं, या शायद क्रॉसफायर में फंसने की वजह से लगातार खतरे में रहती हैं. खतरा कम करने के लिए, सबसे अच्छा तरीका है कि वे चले जाएं. हम डिप्लोमेसी की भाषा पसंद करते हैं लेकिन दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं.'