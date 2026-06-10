हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, ट्रंप बोले-इसका जवाब देना ही होगा
होर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया. अराघची ने चेतावनी दी कि विदेशी मिलिट्री को इलाका छोड़ देना चाहिए.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 7:07 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी है. यह हमला अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद हुआ है. इसे उसने 'गलत ईरानी हमला' बताया है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर घटना के 'प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स' के तौर पर किए गए. सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार (लोकल टाइम) को एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने आज शाम 5 बजे कमांडर इन चीफ के कहने पर ईरान के खिलाफ सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी, जो अमेरिकी आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में है. यह मिशन ईरान के गलत हमले का सही जवाब है.'
NOW: Iran shot down a highly sophisticated U.S. Army AH-64 Apache helicopter over the Strait of Hormuz confirmed by President Trump.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 9, 2026
President Trump says United States will respond to this attack. 👏
The world watches as the U.S. prepares its next move—the response will be… pic.twitter.com/NhmTj0sQA2
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हमले में होर्मुज स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया. उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, और चेतावनी दी कि वाशिंगटन इस हमले का 'जवाब' देगा.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'मुझे अभी हमारी ग्रेट मिलिट्री से जानकारी मिली है कि कल रात ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट पर पेट्रोलिंग करते समय हमारे एक बहुत एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इसमें दो पायलट शामिल थे दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई. फिर भी अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा.'
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
उनकी यह बात ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ने के बीच आई है, जिसमें ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमले और इजराइली मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की खबरें शामिल हैं. जब ऐसा हुआ तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट के पास काम कर रही विदेशी मिलिट्री फोर्स को इलाका छोड़ देना चाहिए नहीं तो खतरा रहेगा.
अराघची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे इलाके के पास विदेशी सेनाएं अपनी इंसानी गलतियों, मामूली दुर्घटनाओं, या शायद क्रॉसफायर में फंसने की वजह से लगातार खतरे में रहती हैं. खतरा कम करने के लिए, सबसे अच्छा तरीका है कि वे चले जाएं. हम डिप्लोमेसी की भाषा पसंद करते हैं लेकिन दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं.'