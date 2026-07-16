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ईरान पर अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेना ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ हमलों का दूसरा चरण शुरू किया. इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. कहा गया कि ईरान इसका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए कर रहा था.

एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि लेटेस्ट स्ट्राइक अमेरिकी कमांडर इन चीफ के डायरेक्शन में दोपहर 3 बजे किए गए. ये बुधवार को हुए स्ट्राइक का दूसरा वेव था. सेंटकॉम ने अपने पोस्ट में कहा, 'दोपहर 3 बजे अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे चरण का ऑपरेशन शुरू किया. हमले ईरानी मिलिट्री की क्षमताओं को टारगेट किया. इनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से आजादी से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता था. ये ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक जरूरी इंटरनेशनल जलमार्ग है.'

हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने दक्षिणी ईरानी शहरों अहवाज और चाबहार में धमाकों की खबर दी. हालांकि, यह साफ नहीं है कि ये धमाके अमेरिकी हमलों का नतीजा थे या नहीं. यह नया ऑपरेशन सेंटकॉम के बुधवार सुबह 7:30 बजे किए गए हमलों का एक पिछला राउंड पूरा करने के बाद हुआ.

सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी कोस्टल डिफेंस सिस्टम और ग्रेटर टुंब आइलैंड पर क्रूज मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट्स के खिलाफ सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके 90 मिनट का ऑपरेशन किया. मिलिट्री कमांड ने कहा कि पहले के हमलों ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम कर दिया, जो दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार रास्तों में से एक है.