ईरान पर अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया
अमेरिका ने ईरान पर सेकेंड फेज का हमला किया. इस दौरान होर्मुज ट्रांजिट को खतरा पहुंचाने वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.
By ANI
Published : July 16, 2026 at 7:22 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी सेना ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ हमलों का दूसरा चरण शुरू किया. इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. कहा गया कि ईरान इसका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए कर रहा था.
एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि लेटेस्ट स्ट्राइक अमेरिकी कमांडर इन चीफ के डायरेक्शन में दोपहर 3 बजे किए गए. ये बुधवार को हुए स्ट्राइक का दूसरा वेव था. सेंटकॉम ने अपने पोस्ट में कहा, 'दोपहर 3 बजे अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे चरण का ऑपरेशन शुरू किया. हमले ईरानी मिलिट्री की क्षमताओं को टारगेट किया. इनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से आजादी से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता था. ये ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक जरूरी इंटरनेशनल जलमार्ग है.'
हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने दक्षिणी ईरानी शहरों अहवाज और चाबहार में धमाकों की खबर दी. हालांकि, यह साफ नहीं है कि ये धमाके अमेरिकी हमलों का नतीजा थे या नहीं. यह नया ऑपरेशन सेंटकॉम के बुधवार सुबह 7:30 बजे किए गए हमलों का एक पिछला राउंड पूरा करने के बाद हुआ.
सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी कोस्टल डिफेंस सिस्टम और ग्रेटर टुंब आइलैंड पर क्रूज मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट्स के खिलाफ सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके 90 मिनट का ऑपरेशन किया. मिलिट्री कमांड ने कहा कि पहले के हमलों ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम कर दिया, जो दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार रास्तों में से एक है.
हमलों का दूसरा चरण सुबह के ऑपरेशन के बाद शुरू किया गया क्योंकि अमेरिका ईरानी मिलिट्री क्षमताओं को निशाना बनाना जारी रखे हुए है, जो इंटरनेशनल जलमार्ग से जहाजों के फ्री ट्रांजिट के लिए खतरा पैदा कर रही हैं. इस बीच सेंटकॉम ने ईरानी पोर्ट्स पर लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे दो कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ दिया, और कहा है कि वह पाबंदियों का पालन पक्का करने के लिए तैयार है.
17 घंटे पहले ईरानी पोर्ट्स के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड फिर से शुरू करने के बाद से अमेरिकी फोर्स ने ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे 2 कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ दिया. अमेरिकी मिलिट्री पूरी तरह से इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए सतर्क और तैयार है. सेंटकॉम ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा.
मंगलवार को सेंटकॉम ने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी पोर्ट्स और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले जहाजों को टारगेट करते हुए नेवल ब्लॉकेड फिर से शुरू कर दिया. सेंटकॉम ने बताया कि ब्लॉकेड के हिस्से के तौर पर पूरे इलाके में 20 से अधिक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हैं.