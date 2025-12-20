ETV Bharat / international

अमेरिका का सीरिया पर बड़ा हमला, आईएसआईएस के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन हॉकआई

उन्होंने आगे कहा,'यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है. यह बदले की घोषणा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी हिचकिचाएगा नहीं और न ही कभी पीछे हटेगा. जैसा कि हमने उस भयानक हमले के ठीक बाद कहा था, अगर आप अमेरिकियों को दुनिया में कहीं भी टारगेट करते हैं, तो आप अपनी बाकी छोटी, चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपका पीछा करेगा, आपको ढूंढेगा और बेरहमी से मार डालेगा. उन्होंने कहा, 'आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार गिराया. बहुत सारे और हम ऐसा करते रहेंगे.'

हेगसेथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज सुबह अमेरिकी सेना ने सीरिया में 'ऑपरेशन हॉकआई' शुरू किया ताकि आईएसआईएस लड़ाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की जगहों को खत्म किया जा सके. यह हमला 13 दिसंबर को सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले के जवाब में किया गया.'

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को कहा कि सीरिया में आईएसआईएस द्वारा दो अमेरिकियों की हत्या के जवाब में अमेरिका ने देश पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका ने आईएसआईएस लड़ाकों को खत्म करने के लिए सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चेतावनी दी कि आतंकवादियों को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने कहा, 'सीरिया में आईएसआईएस ने बहादुर अमेरिकी देशभक्तों की बेरहमी से हत्या की. उनकी खूबसूरत आत्माओं का मैंने इस हफ्तो की शुरुआत में एक बहुत ही शानदार समारोह में अमेरिकी धरती पर स्वागत किया था, इसलिए मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि अमेरिका जैसा कि मैंने वादा किया था, इसके लिए जिम्मेदार खूनी आतंकवादियों पर बहुत गंभीर बदला ले रहा है.'

ट्रंप ने कहा,'हम सीरिया में आईएसआईएस के मजबूत ठिकानों पर बहुत जोरदार हमला कर रहे हैं, यह जगह खून से लथपथ है और इसमें कई दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आईएसआईएस को खत्म किया जा सका तो इसका भविष्य अच्छा है.' उन्होंने आगे कहा, 'सीरिया की सरकार, जिसका नेतृत्व एक ऐसा आदमी कर रहा है जो सीरिया में महानता वापस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और पूरी तरह से समर्थन में है.

सभी आतंकवादी जो अमेरिकियों पर हमला करने के लिए इतने बुरे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है अगर आप किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करते हैं या धमकी देते हैं, तो आपको पहले से कहीं ज्यादा सजा मिलेगी.'

एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया, 'ऑपरेशन हॉकआई' का मतलब है कि मारे गए दो अमेरिकी सैनिक आयोवा के हॉकी स्टेट से थे. इन हमलों में दर्जनों ऐसे टारगेट शामिल थे जिनसे सेना आईएसआईएस से जुड़ी थी. इसमें सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार रखने की जगहें भी शामिल थी.

सीरिया में मारे गए दो अमेरिकी सर्विस मेंबर्स की पहचान डेस मोइनेस, आयोवा के सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोवर(25) और मार्शलटाउन, आयोवा के सार्जेंट विलियम नैथेनियल हॉवर्ड(29) के तौर पर हुई. हमले में आयोवा नेशनल गार्ड के तीन और सदस्य घायल हो गए और उन्हें आगे के मेडिकल इलाज के लिए भेजा गया.