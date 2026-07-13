बंदर अब्बास, जस्क, सिरिक में अमेरिका के ताजा हमलों से दहला ईरान
ईरान के प्रेस टीवी के अनुसार अमेरिका ऑपरेशन के बाद दक्षिणी ईरानी शहरों जस्क, बंदर अब्बास और सिरिक में तीन धमाके सुने गए.
By ANI
Published : July 13, 2026 at 8:37 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने रविवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक का एक नया राउंड शुरू किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद तेहरान की होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को टारगेट करने की काबिलियत को और कम करना है.
एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ये स्ट्राइक कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरानी सेना को जवाबदेह ठहराने के लिए की गई. सेंटकॉम ने कहा, 'आज शाम अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ और स्ट्राइक शुरू कर दी ताकि होर्मुज स्ट्रेट से आसानी से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की उनकी काबिलियत को कम किया जा सके. कमांडर इन चीफ ने ईरानी सेना को जवाबदेह ठहराने के लिए स्ट्राइक का निर्देश दिया है.'
ये नए स्ट्राइक खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुए. ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका ऑपरेशन के बाद दक्षिणी ईरानी शहरों जस्क, बंदर अब्बास और सिरिक में तीन धमाके सुने गए. बढ़ते संघर्ष पर रिएक्शन देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए मिलिट्री टकराव पर गहरी चिंता जताई, और इसके गंभीर रीजनल और ग्लोबल नतीजों की चेतावनी दी.
गुटेरेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं खाड़ी में गंभीर रूप से बढ़ रहे और नए मिलिट्री टकरावों से बहुत चिंतित हूं, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिका के हमले और पड़ोसी देशों में टारगेट पर ईरान के हमले शामिल हैं. ये सभी हमले बंद होने चाहिए.'
उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर युद्ध की वापसी से इस क्षेत्र के लोगों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और ग्लोबल इकॉनमी के लिए खतरनाक नतीजे होंगे. संयुक्त राष्ट्रप प्रमुख ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों से बातचीत फिर से शुरू करने और डिप्लोमेसी के ज़रिए बाकी मुद्दों को सुलझाने की अपील की.
उन्होंने आगे कहा, 'मैं ईरान और अमेरिका से तुरंत बातचीत फिर से शुरू करने और डिप्लोमेसी के जरिए बाकी मुद्दों को सुलझाने की अपील करता हूं.' यह तब हुआ जब सेंटकॉम ने शनिवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ इस हफ्ते हमलों का तीसरा राउंड पूरा किया. इसमें कहा गया कि वे होर्मुज स्ट्रेट में एक और कमर्शियल जहाज पर हमला करने के लिए ईरानी सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सेंटकॉम के एक आधिकारिक बयान में कहा गया.
अमेरिकी सेना ने जमीन और समुद्र से लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसेना के जहाजों से दागे गए सटीक हथियारों से लगभग 140 ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया. टारगेट में ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट, नौसेना की क्षमताएं, गोला-बारूद रखने की जगहें, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी की जगहें शामिल थी.
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है, और इस इलाके में अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री हमलों के बाद ईरान के कंट्रोल के दावों को खारिज कर दिया. एनबीसी के मीट द प्रेस पर एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने ईरान के साथ हाल की डिप्लोमैटिक कोशिशों के पूरी तरह खत्म होने का संकेत दिया.
यह बताते हुए कि तेहरान के साथ एक अस्थायी समझौता कमर्शियल जहाज पर ईरानी मिलिट्री हमले के आरोप से टूट गया था. अहम समुद्री चोकपॉइंट की स्थिति पर बात करते हुए ट्रंप ने कन्फर्म किया कि अमेरिका ने ईरान के नए हमले का जवाब बड़ी मिलिट्री ताकत से दिया है. होर्मुज के बारे में ट्रंप ने कहा, 'यह खुला है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने कल रात उन पर जबरदस्त बमबारी की.'