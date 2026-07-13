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बंदर अब्बास, जस्क, सिरिक में अमेरिका के ताजा हमलों से दहला ईरान

वॉशिंगटन: अमेरिका ने रविवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक का एक नया राउंड शुरू किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद तेहरान की होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को टारगेट करने की काबिलियत को और कम करना है.

एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ये स्ट्राइक कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरानी सेना को जवाबदेह ठहराने के लिए की गई. सेंटकॉम ने कहा, 'आज शाम अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ईरान के खिलाफ और स्ट्राइक शुरू कर दी ताकि होर्मुज स्ट्रेट से आसानी से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की उनकी काबिलियत को कम किया जा सके. कमांडर इन चीफ ने ईरानी सेना को जवाबदेह ठहराने के लिए स्ट्राइक का निर्देश दिया है.'

ये नए स्ट्राइक खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुए. ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका ऑपरेशन के बाद दक्षिणी ईरानी शहरों जस्क, बंदर अब्बास और सिरिक में तीन धमाके सुने गए. बढ़ते संघर्ष पर रिएक्शन देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए मिलिट्री टकराव पर गहरी चिंता जताई, और इसके गंभीर रीजनल और ग्लोबल नतीजों की चेतावनी दी.

गुटेरेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं खाड़ी में गंभीर रूप से बढ़ रहे और नए मिलिट्री टकरावों से बहुत चिंतित हूं, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमले, ईरान पर अमेरिका के हमले और पड़ोसी देशों में टारगेट पर ईरान के हमले शामिल हैं. ये सभी हमले बंद होने चाहिए.'

उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर युद्ध की वापसी से इस क्षेत्र के लोगों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और ग्लोबल इकॉनमी के लिए खतरनाक नतीजे होंगे. संयुक्त राष्ट्रप प्रमुख ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों से बातचीत फिर से शुरू करने और डिप्लोमेसी के ज़रिए बाकी मुद्दों को सुलझाने की अपील की.