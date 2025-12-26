अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इशारा और ISIS के ठिकानों पर हुई जबरदस्त एयर स्ट्राइक
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरे इशारे पर हुई एयर स्ट्राइक.
By ANI
Published : December 26, 2025 at 9:19 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है. ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आतंकी ईसाइयों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे थे.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये एयर स्ट्राइक उनके ही आदेश पर ही किए गए हैं. उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिमी नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया. आज रात कमांडर-इन-चीफ ने मेरे ही निर्देश पर आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की. ये आतंकी खासकर बेगुनाह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और बेरहमी से मार रहे हैं. मैंने पहले भी इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और आज रात, वही हुआ.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई सटीक स्ट्राइक किए, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही कर सकता है. मेरे लीडरशिप में, हमारा देश रेडिकल इस्लामिक टेररिज़्म को फलने-फूलने नहीं देगा. भगवान हमारी मिलिट्री को आशीर्वाद दें, और सभी को मैरी क्रिसमस MERRY CHRISTMAS, जिसमें मरे हुए टेररिस्ट भी शामिल हैं.
Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025
वहीं, अमेरिकी नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के अनुसार, आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS)-वेस्ट अफ्रीका (ISIS-WA) 2015 में बना था, जब बोको हराम ने ISIS के प्रति वफादारी की कसम खाई थी. यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार, यह ब्रांच इलाके के मिलिट्री ठिकानों और सिविलियन डिफेंस फोर्स पर हमला करती है और अक्सर सरकारी कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ईसाइयों पर हमला करती है.
CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025
इससे पहले US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि 19 दिसंबर (स्थानीय समयानुसार) अमेरिकी और जॉर्डन की सेनाओं ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए, जिसमें 100 से ज्यादा प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों से 70 से ज्यादा आतंकी संगठनों के ठिकानों को टारगेट कर हमला किया.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में, CENTCOM ने कहा कि हमले रात भर किए गए और इस ऑपरेशन को 'ताकत से शांति' का प्रदर्शन बताया. कमांड ने हवाई हमलों का एक वीडियो भी जारी किया. यह ऑपरेशन कुछ दिनों बाद हुआ जब इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध हमलावर ने सीरिया के सेंट्रल शहर पल्मायरा में US और सीरियाई सेना के एक काफिले को निशाना बनाया था.
पढ़ें: US बैटलशिप को 100 गुना ताकतवर बनाने में जुटे ट्रंप, जानें नए जंगी जहाज के बारे में