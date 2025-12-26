ETV Bharat / international

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इशारा और ISIS के ठिकानों पर हुई जबरदस्त एयर स्ट्राइक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( (AP) )

वॉशिंगटन: अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है. ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह आतंकी ईसाइयों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये एयर स्ट्राइक उनके ही आदेश पर ही किए गए हैं. उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिमी नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया. आज रात कमांडर-इन-चीफ ने मेरे ही निर्देश पर आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की. ये आतंकी खासकर बेगुनाह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और बेरहमी से मार रहे हैं. मैंने पहले भी इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और आज रात, वही हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट (Trump Social Media) अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई सटीक स्ट्राइक किए, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही कर सकता है. मेरे लीडरशिप में, हमारा देश रेडिकल इस्लामिक टेररिज़्म को फलने-फूलने नहीं देगा. भगवान हमारी मिलिट्री को आशीर्वाद दें, और सभी को मैरी क्रिसमस MERRY CHRISTMAS, जिसमें मरे हुए टेररिस्ट भी शामिल हैं.