ईरान पर फिर से अमेरिकी गोलाबारी, ट्रंप बोले- एक्स्ट्रा सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू की
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जोरदार हमला करने की बात कही. आगे कहा, 'हेलीकॉप्टर को गिराने से नए मिलिट्री एक्शन का आधार मिला है.'
By ANI
Published : June 11, 2026 at 7:52 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बुधवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान में कई टारगेट पर एक्स्ट्रा सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी है. इसमें यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई ईरान के लगातार और 'बेवजह' हमले के जवाब में है.
एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने बुधवार शाम 5:15 बजे कमांडर इन चीफ के कहने पर ईरान में कई टारगेट पर और सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू की. ये स्ट्राइक ईरान के बेवजह और लगातार हमले के जवाब में हैं.'
अल जजीरा के मुताबिक ईरान के कई शहरों में धमाकों की बढ़ती खबरों के बीच ईरान के रेड क्रिसेंट ने देश भर के सभी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को पूरी तरह अलर्ट पर रखा है. ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए अल जजीरा ने बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में नए धमाकों की खबर दी, और बताया कि ये धमाके शहर के पूर्वी हिस्से में हुई एक घटना से जुड़े थे.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
दक्षिणी शहरों सिरिक और मिनाब, साथ ही केशम आइलैंड और उत्तरी शहर गोरगन सहित कई दूसरी जगहों पर भी और धमाकों की खबर मिली है. इस बीच अल जजीरा ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं. दक्षिण-पश्चिम ईरान के फार्स प्रांत में भी एक धमाका सुना गया, जिसे शहर के बाहर एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बताया गया.
अल जजीरा ने बताया कि स्थिति अभी भी अस्थिर है और पूरे ईरान में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. प्रेस टीवी के मुताबिक इराकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने एरबिल में अमेरिका के अल-हरीर एयर बेस को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है. इससे इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अमेरिका का रडार सिस्टम कथित तौर पर तबाह हो गया.
यह तब हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करेगा, क्योंकि उन्होंने वॉशिंगटन के साथ डील करने में तेहरान की देरी पर निराशा जताई थी. ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम उन पर हमला करने जा रहे हैं, उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं.'
ट्रंप ने कहा कि ईरान के अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराने से नए मिलिट्री एक्शन का आधार मिला है. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, 'हेलीकॉप्टर के आधार पर मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने का अधिकार है.'