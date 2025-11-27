ETV Bharat / international

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

अटलांटा (यूएसए): एक जज ने बुधवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरों के खिलाफ जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज कर दिया, जब केस संभालने वाले प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि वह आरोपों को आगे नहीं बढ़ाएंगे. इससे 2020 के चुनाव में मिली हार को पलटने की उनकी कोशिशों के लिए कोर्ट में प्रेसिडेंट को सजा देने की आखिरी कोशिश खत्म हो गई.

जॉर्जिया की प्रॉसिक्यूटिंग अटॉर्नीज काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीट स्कैंडलकिस ने इस महीने की शुरुआत में फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस से यह केस अपने हाथ में लिया था. फानी विलिस को उनके द्वारा केस को लीड करने के लिए चुने गए स्पेशल प्रॉसिक्यूटर के साथ रोमांटिक रिश्ते की वजह से "गलत लगने" की वजह से हटा दिया गया था.

स्कैंडलाकिस के फाइल करने के बाद, फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के जज स्कॉट मैकेफी ने केस को पूरी तरह से खारिज करने का ऑर्डर जारी किया.

यह केस लगभग पांच साल पहले शुरू हुआ था, जब विलिस ने यह जांच करने का अपना इरादा पब्लिक किया था कि क्या राज्य के 2020 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गैर-कानूनी कोशिशें की गई थीं. इसमें 2 जनवरी, 2021 का एक फोन कॉल भी शामिल था, जिसमें ट्रंप को जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इस अहम स्विंग स्टेट में अपनी हार को पलटने के लिए जरूरी वोट ढूंढ़ने में मदद करने की रिक्वेस्ट करते हुए रिकॉर्ड किया गया था.

यह 2023 में ट्रंप के खिलाफ लाए गए चार क्रिमिनल केस में सबसे बड़ा था. इतने बड़े केस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी रिसोर्स और मैनपावर की वजह से यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि विलिस को हटाने के बाद दूसरे प्रॉसिक्यूटर ने इसे लेने से मना कर दिया.

ट्रंप के खिलाफ सबसे नया क्रिमिनल केस सामने आया: जॉर्जिया केस को छोड़ देना इस बात का नया सबूत है कि ट्रंप उन मुकदमों से काफी हद तक बिना किसी नुकसान के कैसे निकले हैं, जिनसे कभी उनके पॉलिटिकल करियर और पर्सनल लिबर्टी को खतरा था.

जस्टिस डिपार्टमेंट के पूर्व स्पेशल वकील जैक स्मिथ, जिन्होंने ट्रंप पर 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने की साज़िश रचने और फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो एस्टेट में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा करने का आरोप लगाया था, ने पिछले साल ट्रंप के व्हॉइट हाउस जीतने के बाद दोनों केस वापस ले लिए. स्मिथ ने मौजूदा प्रेसिडेंट पर आरोप लगाने के खिलाफ जस्टिस डिपार्टमेंट की पुरानी पॉलिसी का हवाला दिया.