ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

यह केस खारिज होने का मतलब ट्रंप उन मुकदमों से काफी हद तक बिना किसी नुकसान के कैसे निकले हैं, जिनसे कभी उनको खतरा था.

Trump Election Interference Case
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 27, 2025 at 9:41 AM IST

अटलांटा (यूएसए): एक जज ने बुधवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरों के खिलाफ जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज कर दिया, जब केस संभालने वाले प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि वह आरोपों को आगे नहीं बढ़ाएंगे. इससे 2020 के चुनाव में मिली हार को पलटने की उनकी कोशिशों के लिए कोर्ट में प्रेसिडेंट को सजा देने की आखिरी कोशिश खत्म हो गई.

जॉर्जिया की प्रॉसिक्यूटिंग अटॉर्नीज काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीट स्कैंडलकिस ने इस महीने की शुरुआत में फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस से यह केस अपने हाथ में लिया था. फानी विलिस को उनके द्वारा केस को लीड करने के लिए चुने गए स्पेशल प्रॉसिक्यूटर के साथ रोमांटिक रिश्ते की वजह से "गलत लगने" की वजह से हटा दिया गया था.

स्कैंडलाकिस के फाइल करने के बाद, फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के जज स्कॉट मैकेफी ने केस को पूरी तरह से खारिज करने का ऑर्डर जारी किया.

यह केस लगभग पांच साल पहले शुरू हुआ था, जब विलिस ने यह जांच करने का अपना इरादा पब्लिक किया था कि क्या राज्य के 2020 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गैर-कानूनी कोशिशें की गई थीं. इसमें 2 जनवरी, 2021 का एक फोन कॉल भी शामिल था, जिसमें ट्रंप को जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इस अहम स्विंग स्टेट में अपनी हार को पलटने के लिए जरूरी वोट ढूंढ़ने में मदद करने की रिक्वेस्ट करते हुए रिकॉर्ड किया गया था.

यह 2023 में ट्रंप के खिलाफ लाए गए चार क्रिमिनल केस में सबसे बड़ा था. इतने बड़े केस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी रिसोर्स और मैनपावर की वजह से यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि विलिस को हटाने के बाद दूसरे प्रॉसिक्यूटर ने इसे लेने से मना कर दिया.

ट्रंप के खिलाफ सबसे नया क्रिमिनल केस सामने आया: जॉर्जिया केस को छोड़ देना इस बात का नया सबूत है कि ट्रंप उन मुकदमों से काफी हद तक बिना किसी नुकसान के कैसे निकले हैं, जिनसे कभी उनके पॉलिटिकल करियर और पर्सनल लिबर्टी को खतरा था.

जस्टिस डिपार्टमेंट के पूर्व स्पेशल वकील जैक स्मिथ, जिन्होंने ट्रंप पर 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने की साज़िश रचने और फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो एस्टेट में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा करने का आरोप लगाया था, ने पिछले साल ट्रंप के व्हॉइट हाउस जीतने के बाद दोनों केस वापस ले लिए. स्मिथ ने मौजूदा प्रेसिडेंट पर आरोप लगाने के खिलाफ जस्टिस डिपार्टमेंट की पुरानी पॉलिसी का हवाला दिया.

और हालांकि ट्रंप को 2016 के चुनाव के दौरान चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में न्यूयॉर्क में गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें जनवरी में बिना शर्त बरी कर दिया गया, जिससे उनकी सजा बरकरार रही, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली.

इस बात की संभावना नहीं थी कि ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ पाती, लेकिन 14 अन्य आरोपियों पर अब भी आरोप थे, जिनमें न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर और ट्रंप के वकील रूडी गिउलिआनी और व्हॉइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज शामिल थे.

जॉर्जिया में ट्रंप के लीड अटॉर्नी स्टीव सैडो ने बर्खास्तगी की तारीफ की. "डिसक्वालिफाइड DA फैनी विलिस द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप पर किया जा रहा पॉलिटिकल अत्याचार आखिरकार खत्म हो गया है. यह केस कभी नहीं लाया जाना चाहिए था. एक फेयर और बिना भेदभाव वाले प्रॉसिक्यूटर ने इस कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है."

ट्रंप ने एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर का जश्न मनाते हुए कहा, "ग्रेट स्टेट जॉर्जिया में कानून और न्याय की जीत हुई है, क्योंकि मेरे और दूसरे ग्रेट अमेरिकन पैट्रियट्स के खिलाफ भ्रष्ट फैनी विलिस विच हंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है."

एसोसिएटेड प्रेस ने विलिस के प्रवक्ता से कमेंट के लिए संपर्क किया है.

स्कैंडलकिस ने बुधवार को अपनी कोर्ट फाइलिंग में लिखा, "2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने और उन वोटों के सर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मुकदमा चलाने लायक मामला वह था, जिसकी जांच और आरोप स्पेशल वकील जैक स्मिथ ने लगाए थे,"

ये भी पढ़ें - प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान: झगड़े के बाद मिडिल ईस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव

