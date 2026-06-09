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H-1B वीजा मामले में ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने 1 लाख डॉलर वाली फीस को रद्द किया

वाशिंगटन: अमेरिका के एक फेडरल जज ने सोमवार (लोकल टाइम) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी, जिसमें एच-1बी वीजा प्रोग्राम के तहत स्पेशल रोल के लिए विदेशी वर्कर को हायर करने वाले एम्प्लॉयर पर 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव था.

पोलिटिको के अनुसार अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड स्टर्न्स ने फैसला सुनाया कि सितंबर 2025 की घोषणा के जरिए एच-1बी वीजा एप्लीकेशन के लिए राष्ट्रपति के प्रस्तावित पेमेंट, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने तेजी से लागू किया, शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है.

ट्रंप और उनके साथियों ने तर्क दिया है कि इस प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों को नजरअंदाज करने या नौकरी से निकालने के लिए किया गया है, ताकि कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखा जा सके. ट्रंप ने अपने बयान में कहा, 'एच-1बी प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल अमेरिकियों को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने से रोककर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे इन फील्ड में अमेरिकी लीडरशिप खतरे में पड़ जाती है.'

स्टर्न्स का फैसला छह महीने बाद आया जब वाशिंगटन, डी.सी. के एक फेडरल जज ने यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा फाइल किए गए ऐसे ही एक केस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को 100,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लगाने का अधिकार दिया था. हालांकि, उस पहले वाले केस में जज हॉवेल का फैसला फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले से पहले जारी किया गया था, जिसने बाद में स्टर्न्स के फैसले को गाइड करने में मदद की.

एच-1बी वीजा प्रोग्राम एम्प्लॉयर्स को हाई-स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए अर्जी देने की इजाजत देता है, ताकि वे खास कामों में कुछ समय के लिए पोस्ट भर सकें, जिनके लिए कम से कम बैचलर डिग्री जरूरी है. कैलिफ़ोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, एच-1बी वर्कर के लिए अर्जी देते समय, एम्प्लॉयर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से सर्टिफाइड एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी, जिसमें यह बताया गया हो कि एच-1बी वर्कर के काम करने से उसी तरह काम करने वाले अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी और काम करने के हालात पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.