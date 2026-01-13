ETV Bharat / international

अमेरिकी नागरिक फौरन ईरान से निकलें, विरोध-प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने दिया आदेश

ईरान में विरोध-प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. स्थानीय लोग देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं.

विरोध-प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने दिया आदेश (ANI)
By ANI

Published : January 13, 2026 at 8:49 AM IST

वॉशिंगटन: ईरान में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है. इसको देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलर्ट जारी किया है. यहां के विदेश मंत्रालय ने सोमवार 12 जनवरी 2026 को अलर्ट जारी करते हुए सभी अमेरिकियों को फौरन ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है.

बता दें, यह फैसला ईरान में पिछले दो सप्ताह से जारी विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की घातक कार्रवाई के बाद लिया गया है. जानकारी के मुताबिक अभी तक इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं.

अमेरिकी प्रशासन की एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन "बढ़ रहे हैं' और 'हिंसक भी हो सकते हैं', जिससे 'गिरफ्तारी हो सकती है, लोग घायल हो सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर रुकावटें आ सकती हैं. अलर्ट में आगे कहा गया कि सड़कें बंद हैं और इंटरनेट पर रोक लगी हुई है. ईरान सरकार ने 'मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को भी सीमित कर दिया है.

एडवाइजरी में यात्रा में रुकावटों पर भी ध्यान दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कई एयरलाइंस ने ईरान आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम कर दिया है या कैंसिल कर दिया है. एयरलाइंस ईरान आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम या कैंसिल करना जारी रखे हुए हैं, और कई ने शुक्रवार, 16 जनवरी तक सर्विस रोक दी है. अमेरिकी नागरिकों से तुरंत सावधानी बरतने की अपील करते हुए, दूतावास ने नागरिकों को ईरान से जमीन के रास्ते आर्मेनिया और तुर्की जाने के बारे में सोचने की सलाह दी. इसमें कहा गया कि अभी ईरान छोड़ दो. ईरान छोड़ने का ऐसा प्लान बनाओ जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो.

वहीं, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए एंबेसी ने एक सुरक्षित जगह ढूंढने और जरूरी सामान जमा करने की सलाह दी है. इसमें आगे कहा गया कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर या किसी दूसरी सुरक्षित बिल्डिंग में कोई सुरक्षित जगह ढूंढें. खाना, पानी, दवाइयां और दूसरी ज़रूरी चीजों का स्टॉक रखें. दूतावास ने कहा कि प्रदर्शनों से बचें, लो प्रोफाइल रहें और अपने आस-पास का ध्यान रखें. साथ ही, नागरिकों से अपडेट के लिए लोकल मीडिया पर नजर रखने और अपने प्लान को लेकर फ़्लेक्सिबल रहने की अपील की.

दोहरी नागरिकता वालों पर ज्यादा खतरा
अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि ईरानी सरकार दोहरी नागरिकता वालों को मान्यता नहीं देती है. ऐसे में बिना देर किए वहां से निकले. वहां की सरकार इन लोगों को पूरी तरह से ईरानी नागरिक समझेगी और उनपर तमाम प्रतिबंध थोपेगी, जिससे परेशानी होगी. अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध होने का खतरा किसी भी गिरफ्तारी के लिए काफी है. बता दें, ईरान में अमेरिकी दूतावास नहीं है, इसलिए संकट में अगर कोई अमेरिकी नागरिक फंस गया तो सरकारी मदद मिलना असंभव हो जाएगा.

