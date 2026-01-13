ETV Bharat / international

अमेरिकी नागरिक फौरन ईरान से निकलें, विरोध-प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने दिया आदेश

वॉशिंगटन: ईरान में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है. इसको देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलर्ट जारी किया है. यहां के विदेश मंत्रालय ने सोमवार 12 जनवरी 2026 को अलर्ट जारी करते हुए सभी अमेरिकियों को फौरन ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है.

बता दें, यह फैसला ईरान में पिछले दो सप्ताह से जारी विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की घातक कार्रवाई के बाद लिया गया है. जानकारी के मुताबिक अभी तक इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं.

अमेरिकी प्रशासन की एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन "बढ़ रहे हैं' और 'हिंसक भी हो सकते हैं', जिससे 'गिरफ्तारी हो सकती है, लोग घायल हो सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर रुकावटें आ सकती हैं. अलर्ट में आगे कहा गया कि सड़कें बंद हैं और इंटरनेट पर रोक लगी हुई है. ईरान सरकार ने 'मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को भी सीमित कर दिया है.

एडवाइजरी में यात्रा में रुकावटों पर भी ध्यान दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कई एयरलाइंस ने ईरान आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम कर दिया है या कैंसिल कर दिया है. एयरलाइंस ईरान आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम या कैंसिल करना जारी रखे हुए हैं, और कई ने शुक्रवार, 16 जनवरी तक सर्विस रोक दी है. अमेरिकी नागरिकों से तुरंत सावधानी बरतने की अपील करते हुए, दूतावास ने नागरिकों को ईरान से जमीन के रास्ते आर्मेनिया और तुर्की जाने के बारे में सोचने की सलाह दी. इसमें कहा गया कि अभी ईरान छोड़ दो. ईरान छोड़ने का ऐसा प्लान बनाओ जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो.