अमेरिका-इजरायल के हमलों से दहल उठा ईरान: पढ़ें, इस युद्ध में अब तक कितना नुकसान हुआ, कितनों ने गंवाई जान

28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से शुरू हुआ संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है.

US Israel Iran War
तेहरान में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 7 मार्च, 2026 को हुए हमलों के बाद का दृश्य. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 4:12 PM IST

12 Min Read
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को एक सप्ताह पूरा हो चुका है, और इस दौरान मध्य पूर्व (Middle East) भीषण तबाही का गवाह बना है. 28 फरवरी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है, जिसकी आग नौ देशों तक फैल गई है.

पिछले सात दिनों में न केवल ईरान का सैन्य ढांचा चरमरा गया है, बल्कि सैकड़ों मासूमों की जान भी जा चुकी है. जहां एक तरफ इजराइल 'हवाई वर्चस्व' का दावा कर रहा है, वहीं ईरान के पलटवार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति को संकट में डाल दिया है. 6 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार, यह युद्ध अब तक के सबसे घातक दौर में पहुंच गया है. पढ़ें, इस युद्ध में अब तक कितना नुकसान हुआ और पिछले एक हफ्ते में क्या-क्या घटा.

US Israel Iran War
ईरान के तेहरान में अमेरिका-इजराइली हमले में खंडहर हुए पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करते लोग. (AP)

मानवीय क्षति (Human Casualties)

1332: पिछले एक हफ्ते के दौरान ईरान में कम से कम 1,332 नागरिक मारे गए हैं. खबरों के मुताबिक, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है.

12: ईरानी हमलों में 12 इजरायली मारे गए हैं.

06: हमलों में अमेरिका के छह सैन्य कर्मी मारे गए हैं.

330,000: संयुक्त राष्ट्र (UN) का अनुमान है कि बढ़ती हिंसा के कारण पूरे मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में कम से कम 3,30,000 लोग जबरन विस्थापित हुए हैं (उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है).

165: 28 फरवरी 2026 को, दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में स्थित "शजरेह तैयबेह" (द गुड ट्री) स्कूल पर मिसाइलें गिरीं. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में मरने वालों की अंतिम संख्या 165 है, जिनमें से अधिकांश 7 से 12 वर्ष की लड़कियां थीं. इस हमले में कम से कम 95 अन्य लोग घायल हुए हैं.

मारे गए शीर्ष नेता

40: इजरायल ने दावा किया है कि शुरुआती हवाई हमलों में ईरान के 40 शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए हैं.

48: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जारी अमेरिका-इजरायल बमबारी में ईरान के 48 वरिष्ठ नेता मारे गए हैं, जिनमें अयातुल्ला अली खामेनेई के ईरान सर्वोच्च कमांडर भी शामिल हैं.

US Israel Iran War
ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका-इजराइल के हमलों में तबाह हुई बिल्डिंग. (AP)

सैन्य स्थिति: किसका पलड़ा भारी है?

3000: अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने 28 फरवरी से अब तक ईरान में 3,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है और ईरान के 43 युद्धपोतों (Warships) को नष्ट कर दिया है.

2500: इजरायली सेना ने "लगभग पूरी तरह से हवाई वर्चस्व" हासिल करने का दावा किया है. उनका कहना है कि उन्होंने 2,500 हवाई हमले किए हैं और ईरान के 80 प्रतिशत हवाई रक्षा तंत्र (Air Defence Systems) को तबाह कर दिया है.

ईरानी मिसाइल हमलों में 90% की कमी: ईरान की मिसाइल शक्ति काफी हद तक कमजोर हो चुकी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 5 मार्च को कहा कि हमले शुरू होने के बाद से ईरान की ओर से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट आई है.

ईरान के पास केवल 100 से 200 मिसाइल लॉन्चर बचे: इजरायली रक्षा बलों (IDF) का अनुमान है कि अब ईरान के पास केवल 100 से 200 मिसाइल लॉन्चर ही शेष बचे हैं.

30 ईरानी नौसैनिक जहाज: सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 5 मार्च को बताया कि अमेरिकी सेना ने 28 फरवरी से अब तक ईरान के 30 से अधिक नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है.

2,000 गोला-बारूद: अमेरिका ने इस अभियान के पहले 100 घंटों में विभिन्न प्रकार के 2,000 से अधिक गोला-बारूद (Munitions) का इस्तेमाल किया है.

US Israel Iran War
इराक के बगदाद में सुरक्षा बलों ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी. (AP)

ईरान का पलटवार

500: पेंटागन ने 5 मार्च को बताया कि ईरान ने अब तक 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं.

2,000: ईरान ने 2,000 से अधिक ड्रोन से हमले किए हैं.

27 ठिकाने: ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) का दावा है कि उसने मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में उन कम से कम 27 ठिकानों पर हमले किए हैं जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. इसके साथ ही तेल अवीव और इजरायल के अन्य हिस्सों में स्थित इजरायली सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.

ईरान ने क्षेत्र के नौ देशों पर हमले किए हैं: बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके अलावा, एक ईरानी ड्रोन ने साइप्रस में स्थित ब्रिटिश (UK) सैन्य अड्डे के रनवे पर भी हमला किया.

US Israel Iran War
लेबनान के बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में इजराइली हवाई हमले के बाद धुआं उठता हुआ. (AP)

आर्थिक लागत

3.7 बिलियन डॉलर: सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के पहले 100 घंटों में अनुमानित 3.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 31,000 करोड़ रुपये का खर्च आया है. यह रोजाना करीब 891 मिलियन डॉलर का खर्च है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा पहले से बजट में तय नहीं था.

11,000: CNN के अनुसार, कई खाड़ी देशों द्वारा अपना हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद, 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में 11,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल युद्ध के पहले सप्ताह की प्रमुख घटनाएं

28.02.2026: अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसे अमेरिका ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ और इजरायल ने 'रोरिंग लायन' नाम दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की कि वे 1979 से देश पर शासन कर रहे इस्लामी नेतृत्व के खिलाफ खड़े होकर अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथों में लें.

तेहरान में हुए हमले में 86 वर्षीय ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. इस हमले में सर्वोच्च नेता की बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई. वहीं, ईरान के मीनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में 165 लड़कियों की जान चली गई.

जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे. मानवीय संगठन 'ईरानी रेड क्रिसेंट' ने बताया कि कम से कम 201 लोग मारे गए और 747 घायल हुए. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के 31 में से 24 प्रांत इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं.

01.03.2026: अमेरिका ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया, जिसमें उसके नौ जहाज डूब गए और मुख्यालय आंशिक रूप से तबाह हो गया. ईरान के शक्तिशाली 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) के मुख्यालय पर भी हमला किया गया. कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी ड्रोन हमले में छह कर्मियों की मौत के बाद अमेरिका को भी जनहानि का सामना करना पड़ा. इजरायल के बेट शेमेश शहर पर ईरानी मिसाइल हमले में नौ लोगों की जान चली गई.

ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाए, जबकि खाड़ी में मौजूद जहाजों ने IRGC से चेतावनी मिलने की सूचना दी कि किसी भी जहाज को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका-इजरायल के संयुक्त अभियान में 48 ईरानी नेता मारे गए हैं. वहीं, कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के तीन F-15E स्ट्राइक ईगल विमान 'फ्रेंडली फायर' (अपनों की ही गलती से हुई फायरिंग) की घटना के कारण गिर गए, हालांकि सभी पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे.

02.03.2026: 2 मार्च को हिजबुल्लाह भी इस संघर्ष में शामिल हो गया और उसने उत्तरी इजरायल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में इजरायल ने अपने हमले लेबनान तक बढ़ा दिए. ईरान ने खाड़ी के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (Energy Infrastructure) पर हमला किया, जिसका मुख्य निशाना सऊदी अरब की रास तनुरा रिफाइनरी थी.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी और कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं. दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादक कंपनी, कतर-एनर्जी ने ईरानी हमलों के बाद अपना उत्पादन रोक दिया है.

03.03.2026: राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते. 'ईरानी रेड क्रिसेंट' के हवाले से बताया गया कि ईरान में अब तक कम से कम 787 लोग मारे जा चुके हैं. दोहा, दुबई, अबू धाबी, बहरीन और कुवैत में धमाके जारी रहे, क्योंकि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया.

ईरान के शक्तिशाली संगठन IRGC ने 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की. जहाजों पर हमले की ईरानी धमकियों के कारण इस समुद्री मार्ग पर व्यापारिक गतिविधियों पर लगभग पूरी तरह विराम लग गया है. इस बीच, ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ धर्मगुरुओं की बैठक हुई, जिसमें मारे गए पूर्व नेता के बेटे, मुजतबा खामेनेई, अगले उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे निकलकर उभरे हैं.

04.03.2026: इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों ने पश्चिमी तेहरान को निशाना बनाया है. इजरायली सेना ने "लगभग पूरी तरह से हवाई वर्चस्व" हासिल करने का दावा करते हुए कहा है कि उसने 2,500 हमले किए हैं और ईरान के 80 प्रतिशत हवाई रक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया है.

ईरान की 'सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' के सचिव अली लारीजानी ने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका के संभावित जमीनी हमले का "इंतजार" कर रही है और उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारने या बंदी बनाने की धमकी दी.

सैन्य अभियानों के दौरान नतांज (Natanz) परमाणु केंद्र पर भी हमला किया गया. अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर के अनुसार, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 2,000 ड्रोन दागे हैं. ईरानी हमलों ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास प्रहार किया. ईरान के 'फाउंडेशन ऑफ शहीद एंड वेटरन्स अफेयर्स' ने बताया कि अमेरिका-इजरायल के हमलों में अब तक 1,045 लोग मारे गए हैं.

ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका-इजरायल के हमले जारी रहे, तो वह "क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों" को निशाना बनाएगा. इस बीच, अमेरिकी सीनेट ने 53-47 के मत से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान के साथ युद्ध जारी रखने हेतु कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य करने की मांग की गई थी.

युद्ध क्षेत्र का विस्तार करते हुए, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी युद्धपोत (फ्रिगेट) 'IRIS देना' (IRIS Dena) पर टॉरपीडो दागकर उसे डुबो दिया. श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि उसने घटनास्थल से 87 शव बरामद किए हैं और 32 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है.

05.03.2026: ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिका और इजरायल के पांच दिनों के हमलों में मरने वालों की संख्या 1,045 तक पहुंच गई है, जबकि 6,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल पर देश भर में 33 नागरिक ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया है.

इस संघर्ष के दौरान पहली बार हवा से हवा में मुकाबला देखा गया, जब तेहरान के ऊपर एक भीषण डॉगफाइट (आसमान में विमानों की लड़ाई) में इजरायली F-35 फाइटर जेट ने ईरानी Su-35 को मार गिराया.

इस बीच, अपने नौसैनिक जहाज 'IRIS देना' के डूबने का बदला लेने के लिए ईरान ने फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर हमला किया. अजरबैजान भी काकेशस क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया जिसे ईरान ने निशाना बनाया, हालांकि ईरान ने इस हमले से खुद को अलग कर लिया है.

US Israel Iran War
आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनेई. (X/ @PressTV)

06.03.2026: अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान में अब तक कम से कम 1,332 लोग मारे जा चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के अगले नेता को चुनने में सीधी भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से मुजतबा (खामेनेई के बेटे) को एक "अस्वीकार्य" विकल्प बताया.

ईरान की 'सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' के सचिव अली लारीजानी ने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका के संभावित जमीनी हमले का इंतजार कर रही है. उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारने और बंदी बनाने की धमकी दी.

अमेरिका का कहना है कि युद्ध के पहले दिन की तुलना में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90 प्रतिशत और ड्रोन हमलों में 83 प्रतिशत की कमी आई है. इस बीच, ईरानी ड्रोनों ने इराक में हवाई अड्डों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया.

