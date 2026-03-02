ETV Bharat / international

US Israel Iran War: ईरान पर हमलों में अमेरिका के साथ आए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी

ईरान पर हमलों के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान में कहा कि अमेरिका और भागीदारों के साथ काम करने को तैयार हैं.

US Israel Iran War News Updates new wave of attacks on Tehran Britain, France Germany
1 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 2, 2026 at 8:19 AM IST

तेल अवीव/ दुबई: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले जारी हैं. इजराइल ने ऐलान किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी तेहरान में बड़ा हमला किया गया. यहां धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद काले धुएं के बादल छाए गए. जिस जगह पर हमले किए गए वह घनी आबादी वाले इलाका है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल ने रविवार रात तेहरान में गांधी हॉस्पिटल, एक पुलिस बिल्डिंग और नेशनल रेडियो और टेलीविजन हेडक्वार्टर पर हमले किए.

कुवैत में ईरान के मिसाइल हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक वॉशिंगटन के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, ईरान पर हमले जारी रहेंगे. साथ ही ट्रंप ने तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई.

अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान में 1,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है. ये हमले 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर किए गए हमले के एक दिन बाद हुए. 28 फरवरी को तेहरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और 40 से अधिद बड़े अधिकारी मारे गए थे.

वहीं, इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में तेल अवीव और हाइफा शहर शामिल हैं. ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के मध्य शहर बेत शेमेश में नौ लोग मारे गए हैं. इसके अलावा, ईरान खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों सहित कई जगहों पर हमले कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात कतर, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में धमाके हुए.

अमेरिका के समर्थन में उतरे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी
तीन यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे ईरान के जवाबी हमलों को रोकने में मदद के लिए अमेरिका और भागीदारों के साथ काम करने को तैयार हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि वे अपने साथियों पर ईरान के "लापरवाह" हमलों से "हैरान" हैं, जिससे उनके सैनिकों और इलाके के नागरिकों को खतरा है.

बयान में कहा गया, "हम अपने और इलाके में अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे, शायद ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को उनके स्रोत पर फायर करने की क्षमता को खत्म करने के लिए जरूरी और उसी हिसाब से रक्षात्मक कार्रवाई को मुमकिन बनाकर, हम इस मामले पर अमेरिका और इलाके में साथियों के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं."

सातों देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की
अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE ने संयुक्त बयान जारी किया है. सातों देशों ने मिडिल ईस्ट में ईरान के 'बिना सोचे-समझे और लापरवाही से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों' की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इन 'गलत हमलों' ने 'इलाके को निशाना बनाया है, आम लोगों को खतरे में डाला है, और आम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है.

बयान में कहा गया कि तेहरान की हरकतें संघर्ष में खतरनाक बढ़ोतरी दिखाती हैं जिससे इलाके की स्थिरता को खतरा है. इन देशों ने कहा कि वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एकजुट हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा के अधिकार को भी मजबूती से दोहराया.

