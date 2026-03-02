ETV Bharat / international

US Israel Iran War: ईरान पर हमलों में अमेरिका के साथ आए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी

1 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ ( AP )

तेल अवीव/ दुबई: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले जारी हैं. इजराइल ने ऐलान किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी तेहरान में बड़ा हमला किया गया. यहां धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद काले धुएं के बादल छाए गए. जिस जगह पर हमले किए गए वह घनी आबादी वाले इलाका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल ने रविवार रात तेहरान में गांधी हॉस्पिटल, एक पुलिस बिल्डिंग और नेशनल रेडियो और टेलीविजन हेडक्वार्टर पर हमले किए. कुवैत में ईरान के मिसाइल हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक वॉशिंगटन के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, ईरान पर हमले जारी रहेंगे. साथ ही ट्रंप ने तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई. अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान में 1,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है. ये हमले 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर किए गए हमले के एक दिन बाद हुए. 28 फरवरी को तेहरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और 40 से अधिद बड़े अधिकारी मारे गए थे. वहीं, इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में तेल अवीव और हाइफा शहर शामिल हैं. ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के मध्य शहर बेत शेमेश में नौ लोग मारे गए हैं. इसके अलावा, ईरान खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों सहित कई जगहों पर हमले कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात कतर, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में धमाके हुए.