ETV Bharat / international

Explained : अमेरिका के पॉवरफुल होने के बावजूद ईरान ने किस हथियार से मचाई तबाही, ट्रंप को मांगनी पड़ी मदद !

ईरान के साथ युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल ( AP )

नई दिल्ली : ईरान और इजराइल-यूएस के बीच चल रहे युद्ध में ईरान के एक सस्ते ड्रोन ने खलबली मचा दी है. ईरान ने इसकी मदद से सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनुरा पर हमला किया. इस हमले के बाद कंपनी को प्रोडक्शन बंद करना पड़ा. उसके बाद ईरान ने कतर के एनएनजी टर्मिनल को निशाने पर लिया. वहां भी इसकी सप्लाई रोकनी पड़ी. इस तरह से इस ड्रोन की मदद से ईरान ने खाड़ी के लगभग उन सभी देशों को टारगेट किया, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं. इस ड्रोन का नाम है - शाहेद ड्रोन. इसकी लागत 16 लाख रुपये से लेकर 32 लाख रुपये तक पड़ती है. ईरान ने पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी बेसों पर हमला करने के लिए इसका बखूबी इस्तेमाल किया है. इसका असर कितना अधिक पड़ा है, इसे इस बात से समझिए कि अमेरिका ने आनन-फानन में शाहेद ड्रोन की तकनीक को कॉपी कर अपना नया ड्रोन बना लिया, ताकि वे इसका मुकाबला कर सकें. अमेरिकी फोर्सेस ने इसकी जरूरत को महसूस किया और उन्होंने तुरंत इस तरह के ड्रोन की डिमांड की. ईरान सैकड़ों शाहेद ड्रोन लॉन्च कर रहा है - जिनकी संख्या बैलिस्टिक मिसाइलों के बराबर या उससे भी अधिक है - ताकि इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों की हवाई रक्षा प्रणालियों को कमजोर किया जा सके और महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया जा सके. शाहेद ड्रोन की खासियत इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दरअसल, इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है. यह ड्रोन मुख्य रूप से नागरिक-स्तरीय जीपीएस और रूसी ग्लोनास नेटवर्क का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को निर्देशित करता है. यह दोहरी प्रणाली दृष्टिकोण ड्रोन को सक्रिय मानव संचालन के बिना लंबी दूरी तक सटीक रूप से नेविगेट करने की अनुमति देता है. एक बार लक्ष्य निर्धारित करके इसे ऑन कर दिया जाता है. इसके बाद ड्रोन खुद-ब-खुद अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और वहां विस्फोट हो जाता है. इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है. यह मिसाइल की तरह तेज नहीं उड़ता है. यह जमीन से काफी सटकर उड़ता है, इसलिए अधिकतर रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं. इसका आकार भी पतला होता है. पतला आकार और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे रडार और मिसाइलों से खतरे पर केंद्रित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों द्वारा पता लगाना मुश्किल बना देती है. यह लगभग 10 फीट लंबा होता है. इसके विंग्स आठ फीट के होते हैं. इनके आगे के हिस्से में विस्फोटक सामग्री लगी होती है, जो टकराने पर फट जाती है. ये अपने टारगेट पर स्वतः ही पहुंच जाते हैं, इन्हें फिर से कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये दिन भर उड़ सकते हैं. ड्रोन के नए वेरिएंट में कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटीना लगा होता है. इन विशेष मॉड्यूल में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए डिजाइन किए गए 16 अलग-अलग तत्व होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से वास्तविक उपग्रह संकेतों को अलग करके, ड्रोन अपने सटीक पथ को बनाए रखता है. उन्नत कोमेटा-एम नेविगेशन मॉड्यूल ड्रोन को एक साथ कई हस्तक्षेप स्रोतों को अनदेखा करने की अनुमति देता है. फील्ड डेटा से पता चलता है कि 16-तत्वों वाला यह मॉड्यूल एक साथ 15 अलग-अलग जीपीएस स्पूफर्स को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर सकता है. इस क्षमता के लिए रक्षा बलों को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों का एक अत्यंत सघन नेटवर्क तैनात करना आवश्यक है. बैकअप इनर्शियल नेविगेशन 50 किलोग्रामजब सैटेलाइट सिग्नल पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, तो ड्रोन अपने आंतरिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर स्विच कर जाता है. यह बैकअप सिस्टम वर्तमान ऊंचाई को बनाए रखने के लिए बैरोमीटर और आगे की दिशा को बनाए रखने के लिए कंपास का उपयोग करता है. 50 किलोग्राम का पेलोड तब तक बिना सिग्नल जाम वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर जीपीएस सिग्नल दोबारा प्राप्त करने तक अपनी ब्लाइंड उड़ान जारी रखता है. इंजीनियरों ने हाल ही में ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम में 3G और LTE मोबाइल मॉडेम जोड़े हैं. इस सुविधा से रियल-टाइम काइनेमैटिक पोजिशनिंग संभव हो पाती है, जो इंटरनेट से जुड़े बेस स्टेशनों का उपयोग करके सैटेलाइट लोकेशन डेटा को तुरंत सही करती है. हाल ही में किए गए अपग्रेड में बेहतर स्थिति निर्धारण के लिए नए रिसीवर मॉड्यूल को शामिल किया गया है. ये आधुनिक घटक L1, L2 और L5 उपग्रह आवृत्तियों को सपोर्ट करते हैं, जिससे नेविगेशन सिस्टम को बाधित करना काफी मुश्किल हो जाता है. कई आवृत्ति बैंडों पर काम करने से मानक सैन्य स्पूफिंग युक्तियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलती है. रूस, वेनेजुएला और हिजबुल्ला को ईरान ने किया निर्यात शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में घनी आबादी वाले शहरों और बिजली स्टेशनों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया है. ईरान ने अपने इस ड्रोन को रूस, वेनेजुएला और हिजबुल्ला के साथ भी साझा किया है. रूस खुद इसका नया संस्करण बना रहा है.