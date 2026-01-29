ETV Bharat / international

इंडो-ईयू डील से अमेरिका नाखुश, बोला- बेहद निराशाजनक

न्यूयॉर्क : भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को "बेहद निराशाजनक" बताते हुए अमेरिका ने कहा कि इस व्यापार समझौते के कारण यूरोपीय देश रूसी तेल की खरीद के लिए नयी दिल्ली पर शुल्क (टैरिफ) लगाने में वाशिंगटन का साथ नहीं देना चाहते.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को समाचार चैनल ‘सीएनबीसी’ के कार्यक्रम ‘स्क्वॉक ऑन द यूएस स्ट्रीट’ में कहा, "वे जो अपने लिए बेहतर समझें, वह करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय देशों का रवैया बहुत निराशा करने वाला है, क्योंकि वे यूक्रेन-रूस युद्ध में सबसे आगे हैं."

बेसेंट यूरोप और भारत के बीच हुए "बड़े" व्यापार समझौते और इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह अमेरिका के लिए खतरा है, क्योंकि ये देश वाशिंगटन की सहमति के बिना मुक्त व्यापार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा, "भारत ने प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया, और अनुमान लगाइए परिष्कृत उत्पाद कौन खरीद रहा था? यूरोपीय देश। इसलिए, यूरोपीय देश अपने ही खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती."

बेसेंट ने कहा, "अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध या 25 प्रतिशत शुल्क लगाया. यूरोपीय देश हमारा साथ नहीं देना चाहते और ऐसा लगता है कि वे इस व्यापार समझौते को करना चाहते थे. इसलिए, जब भी आप किसी यूरोपीय को यूक्रेन के लोगों का हिमायती बनते देखें, याद रखें कि उन्होंने व्यापार को यूक्रेन के लोगों से ऊपर रखा. व्यापार—यूरोपीय व्यापार, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है."