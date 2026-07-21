ETV Bharat / international

ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले जारी, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी दागी मिसाइलें

ईरानी सेना (IRGC) ने कहा कि उसने US बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III और बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया.

US IRAN WAR
ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले जारी (IANS)
author img

By IANS

Published : July 21, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार युद्ध जारी है. अमेरिकी सेना हर दिन ईरानी ठिकानों पर हमले कर रही है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ ताजे हमले किए.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए सेंट्रल कमांड ने लिखा कि सोमवार (स्थानीय समयानुसार) शाम 4 बजे अमेरिकी सेना ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरान के खिलाफ नए हमले किए. ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी मिलिट्री क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए किए गए हैं. इससे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा था कि अमेरिकी नेवी और एयर एसेट्स अरब सागर में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जो ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड को लागू करने और ईरानी पोर्ट्स से आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक को रोकने के उसके अभियान का हिस्सा है.

बता दें, एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS बॉक्सर (LHD 4) पर सवार अमेरिकी सर्विस मेंबर अरब सागर से दिन-रात फ्लाइट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड लागू कर रहा है. एक दूसरी पोस्ट में CENTCOM ने लिखा कि 20 जुलाई तक, यूएस मिलिट्री ने 7 कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ दिया है और 1 को बंद कर दिया है ताकि जहाज ईरानी पोर्ट से बाहर न जा सकें या अंदर न आ सकें. इससे पहले सोमवार को, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि उसकी सेना ने जॉर्डन और कुवैत में यूएस के एसेट्स और फैसिलिटीज पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए.

अपने ऑफिशियल न्यूज़ आउटलेट सेपा न्यूज पर छपे बयानों में, IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन के पोर्ट सिटी अकाबा के एक एयरपोर्ट पर US बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III और बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, और उनमें से कई को भारी नुकसान पहुंचाया. उसने आगे कहा कि उसकी सेनाओं ने ड्रोन से हमला किया और कुवैत में एक अमेरिकन अर्ली वॉर्निंग रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया, और अली अल सलेम एयर बेस पर इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स के एक वेयरहाउस के साथ-साथ MQ-9 रीपर ड्रोन के एक हैंगर को निशाना बनाया, जिससे कई अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) में आग लग गई. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC ने कहा कि ये हमले ईरान के इलाके पर US के लगातार 'हमलों' का बदला थे.

सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ लगातार नौवीं शाम को हमले सफलतापूर्वक पूरे किए. इसमें आगे कहा गया कि CENTCOM के एसेट्स ने ईरानी मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस और कोस्टल सर्विलांस साइट्स, समुद्री क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को टारगेट किया ताकि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और आम नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम किया जा सके.

पढ़ें: ईरान के खिलाफ अमेरिका के ताजा हमलों के बीच ट्रंप बोले- होर्मुज पर हमारा कंट्रोल

भारतीय दूतावास ने ईरान को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, 'तेहरान यात्रा टालें, तुरंत देश छोड़ें'

जॉर्डन में ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, एक लापता

TAGGED:

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध
STRAIT OF HORMUZ
CENTCOM
US LAUNCHES FRESH STRIKES ON IRAN
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.