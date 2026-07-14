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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी समाप्त हो चुके हैं

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई है. उन्होंने दावा किया कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी खत्म हो गए हैं. ट्रंप का यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए हमलों के दौरान आया है.

यह घोषणा उस हुई जिसमें कहा गया था कि वॉशिंगटन ईरान पर समुद्री नाकाबंदी फिर से शुरू करने और सुरक्षित ट्रांजिट की गारंटी के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाएगा. अमेरिका के इस फैसले पर ईरान ने तीखा जवाब दिया. सोमवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल के मिलकर किए गए हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कोई नेवी नहीं है. और ना ही एयर फोर्स बची है. सब खत्म हो गया है. उनके एंटी-एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हैं. उनके सभी लीडर मारे जा चुके हैं. तेहरान में लीडरशिप की कमी को बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान देश के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कमांडरों को भी समाप्त कर दिया गया. ट्रंप ने कहा कि उनके सबसे अच्छे नेता मारे गए हैं. खामेनेई चले गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि मोजतबा खामेनेई, जिन्हें उनके गुजर चुके पिता का वारिस माना जा रहा है, भी मिलिट्री कैंपेन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. इसी वजह से वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए. बता दें, पिछले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हमले शुरू हो गए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. ट्रंप ने कहा कि उनका देश होर्मुज की रक्षा करेगा और वह सभी के लिए खुला भी है. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ईरान के जहाजों के लिए होर्मुज बंद रहेगा और अन्य देशों के गुजरने वाले जहाजों से 20 फीसदी टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा गया है.

इस पॉलिसी में बदलाव की शुरुआत ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिकी मिलिट्री 'होर्मुज स्ट्रेट के गार्डियन' की ज़िम्मेदारी संभालेगी. ट्रंप ने प्लेटफॉर्म पर लिखा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है, और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा. हम ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं, जिसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या कस्टमर्स को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रहा है. बाकी सभी देशों को स्ट्रेट का सही और खुला इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.