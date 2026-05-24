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खत्म होने वाला है अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा-काफी हद तक...

ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की, जो सकारात्मक रही.

TRUMP ON IRAN WAR
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध पर ट्रंप का बड़ा ऐलान (IANS)
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By IANS

Published : May 24, 2026 at 9:20 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच करीब 84 दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान और कई सहयोगी देशों संग एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो गई है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है.

ट्रुथ सोशल पर शनिवार को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं संग अच्छी बातचीत हुई. इसके बाद डील लगभग फाइनल हो गई है. उन्होंने आगे लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन से भी अलग से बात हुई. वो भी काफी सकारात्मक रही.

यह बयान ईरान और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में ट्रंप के हाल के महीनों में किए गए सबसे बड़े डिप्लोमैटिक दावों में से एक है. उन्होंने कहा कि एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और लिस्ट में बताए गए दूसरे देशों के बीच फाइनल होना बाकी है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत अब समझौते के आखिरी हिस्सों पर फोकस है. उन्होंने आगे कहा कि डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी चर्चा हो रही है, और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

ट्रंप के बयान का एक सबसे जरूरी हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा था, यह वह पतला पानी का रास्ता है जिससे दुनिया के तेल शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. ट्रंप ने लिखा कि एग्रीमेंट के कई दूसरे हिस्सों के अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाएगा. इस बात पर भारत का ध्यान जा सकता है, जो खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास की अस्थिरता पर चिंता के साथ नजर रखे हुए है.

ईरान से जुड़े तनाव में कोई भी कमी एनर्जी की कीमतों, शिपिंग में रुकावटों और सप्लाई चेन के खतरों से जुड़े डर को कम कर सकती है. ट्रंप ने प्रस्तावित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डिटेल्स नहीं बताईं और न ही यह बताया कि इस अरेंजमेंट में हर देश की क्या भूमिका होगीय व्हाइट हाउस ने भी तुरंत और डिटेल्स जारी नहीं कीं.

पढ़ें: ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बातचीत: अमेरिकी मीडिया

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