कोई भी होर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल नहीं करेगा, यह सबके लिए खुला: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान हवा में बातचीत कर रहा है. वहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने भी ट्रंप की बात दोहराई.
By IANS
Published : May 28, 2026 at 8:48 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐसे किसी भी समझौते से इंकार किया जिससे ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने की इजाजत मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्ट्रेटेजिक जलमार्ग सभी देशों के लिए खुला रहेगा, भले ही उनका प्रशासन तेहरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत जारी रखे.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुला रहेगा. कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा. यह अंतरराष्ट्रीय पानी का इलाका है. ट्रंप ने कहा कि ईरान से चल रही बातचीत के दौरान जरूरी तेल शिपिंग लेन पर कंट्रोल मांगा था, लेकिन चेतावनी दी कि यूनाइटेड स्टेट्स इसकी इजाजत नहीं देगा. उन्होंने कहा कि वे इसे कंट्रोल करना चाहेंगे. कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार जोर दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी.
#WATCH | Washington, DC: During a Cabinet Meeting, US President Donald Trump says, " ... iran is very much intent on making a deal, though so far they haven't succeeded. we're not satisfied with it yet, but we will be, either that or we'll have to finish the job. their navy and… pic.twitter.com/09kadjHDjs— ANI (@ANI) May 27, 2026
उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. मैं यह दुनिया के लिए कर रहा हूं. ट्रंप ने दावा किया कि हाल के अमेरिकी ऑपरेशन और बैन के बाद तेहरान की मिलिट्री और इकोनॉमिक हालत तेजी से कमजोर हुई है. 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकन सेना ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया है और उसकी लीडरशिप को बातचीत की टेबल पर वापस आने पर मजबूर कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे हवा में बातचीत कर रहे हैं. वहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने भी ट्रंप की बात दोहराते हुए कहा कि डिप्लोमेसी वॉशिंगटन का पसंदीदा रास्ता बना हुआ है, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा कि मिलिट्री ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं. रुबियो ने कहा कि असल बात यह है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा. डिप्लोमेसी हमेशा पहला ऑप्शन होता है. रुबियो ने कहा कि बातचीत में 'कुछ प्रोग्रेस' हुई है और आने वाले दिन तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़ सकती है या नहीं.
उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि अमेरिका ने एक बड़ी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी के तहत, यूनाइटेड स्टेट्स से डिपोर्ट किए गए लोगों को स्वीकार करने के लिए 20 देशों के साथ एग्रीमेंट किए हैं. सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने प्रशासन की ईरान स्ट्रैटेजी को डिप्लोमैटिक चैनल बनाए रखते हुए 'अधिकतम घातकता' पर टारगेट करने वाली बताया. उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी, एयर फोर्स और डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बहुत नुकसान हुआ है.
हेगसेथ ने कहा कि उनके पास मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन वे अभी और नहीं बना सकते. वहीं, ट्रंप ने एनर्जी मार्केट को संभालने के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके का भी बचाव किया और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अब 'रूस और सऊदी अरब को मिलाकर' से ज़्यादा तेल बनाता है. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव की वजह से तेल की ऊंची कीमतें आखिरकार अमेरिकी प्रोडक्शन बढ़ने और वेनेजुएला के एक्सपोर्ट बढ़ने से कम हो जाएंगी.
ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है. 'ये कीमतें तेजr से नीचे आने वाली हैं. ट्रंप ने कहा कि शिपिंग रूट से जाने के लिए क्लीयरेंस का इंतजार करते हुए स्ट्रेट के पास तेल टैंकर लाइन में खड़े थे. उन्होंने कहा कि सही समय पर, हम उन्हें छोड़ देंगे. ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि ईरान के साथ कोई भी आखिरी डील मिडिल ईस्ट की बड़ी डिप्लोमेसी से जुड़ी हो सकती है, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड्स को बढ़ाना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अमेरिका 'जोरदार तरीके से रिक्वेस्ट' कर रहा है कि सऊदी अरब और कतर जैसे देश उनके पहले टर्म के दौरान बनाए गए एग्रीमेंट फ्रेमवर्क में शामिल हों.
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