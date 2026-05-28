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कोई भी होर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल नहीं करेगा, यह सबके लिए खुला: ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐसे किसी भी समझौते से इंकार किया जिससे ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने की इजाजत मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्ट्रेटेजिक जलमार्ग सभी देशों के लिए खुला रहेगा, भले ही उनका प्रशासन तेहरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत जारी रखे.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुला रहेगा. कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा. यह अंतरराष्ट्रीय पानी का इलाका है. ट्रंप ने कहा कि ईरान से चल रही बातचीत के दौरान जरूरी तेल शिपिंग लेन पर कंट्रोल मांगा था, लेकिन चेतावनी दी कि यूनाइटेड स्टेट्स इसकी इजाजत नहीं देगा. उन्होंने कहा कि वे इसे कंट्रोल करना चाहेंगे. कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार जोर दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. मैं यह दुनिया के लिए कर रहा हूं. ट्रंप ने दावा किया कि हाल के अमेरिकी ऑपरेशन और बैन के बाद तेहरान की मिलिट्री और इकोनॉमिक हालत तेजी से कमजोर हुई है. 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकन सेना ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया है और उसकी लीडरशिप को बातचीत की टेबल पर वापस आने पर मजबूर कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे हवा में बातचीत कर रहे हैं. वहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने भी ट्रंप की बात दोहराते हुए कहा कि डिप्लोमेसी वॉशिंगटन का पसंदीदा रास्ता बना हुआ है, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा कि मिलिट्री ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं. रुबियो ने कहा कि असल बात यह है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा. डिप्लोमेसी हमेशा पहला ऑप्शन होता है. रुबियो ने कहा कि बातचीत में 'कुछ प्रोग्रेस' हुई है और आने वाले दिन तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़ सकती है या नहीं.