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अमेरिकी युद्धपोत पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के पांच कच्चे तेल के टैंकर नष्ट किए

दोनों देशों के बीच युद्ध के फिर से भड़कने की आशंका. ईरान ने कहा, लेंगे बदला.

Iran War
यमन के सना शहर की एक सड़क पर आवाजाही (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
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तेहरान : अमेरिका ने मंगलावर को नौसेना के एक युद्धपोत पर मिसाइल हमले की कोशिश के जवाब में ईरान के पांच टैंकरों को नष्ट कर दिया, यह दोनों देशों के बीच एक-दूसरे पर की गई जवाबी कार्रवाई का ताजा मामला है. इससे पहले, सऊदी अरब पर हूती हमलों की वजह से कई तेल ठिकानों में आग लग गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तेहरान द्वारा दो दिनों में दो बार अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलें दागने के बाद उसने ईरान के पांच कच्चे तेल के टैंकर नष्ट कर दिए.छह महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बीच वाशिंगटन और तेहरान फिर से संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं.ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास मौजूद तेल टैंकरों के क्रू को तुरंत अपने जहाज छोड़ने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि ईरानी टैंकरों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में इन जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है.

ईरान के सरकारी टेलीविजन पर दी गई इस चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है. इसमें कुवैत और बहरीन पर अमेरिकी सेना को जगह देने और हमलों में मदद करने का आरोप लगाया गया है.

ईरान, लेबनान और गाजा में हुई जानलेवा झड़पों के कुछ ही दिनों बाद, अमेरिका के सहयोगी और ईरान के प्रॉक्सी के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई में तनाव और बढ़ गया है.इस बीच, ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वह वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों में बनी इजराइली बस्तियों से आने वाले सामान पर रोक लगा रही है. इसके जवाब में इजराइल ने कहा है कि वह यरूशलेम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद कर देगा.

ईरान के सरकारी टेलीविन की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को ईरान की नौसेना ने होर्मु जलडमरूमध्य के मुहाने पर अमेरिकी सेना के एक अंडरवाटर ड्रोन को ब्त कर लिया. रिपोर्ट में कहा गया कि इस बिना चालक वाले वाहन को "इनाम के तौर पर ब्त" किया गया है. इस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि क्षेत्र के पानी का सर्वेक्षण करते समय एक 'एंडुरिल डाइव-एलडी' ड्रोन में "एक दिन से भी ज़्यादा समय पहले" खराबी आ गई थी और अब वह अमेरिकी सेना के पास नहीं है.हॉकिन्स ने कहा कि ड्रोन एक राब और पुराना मॉडल था, जिसने "न तो कोई संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया और न ही उसमें कोई गोपनीय सोनार या रडार उपकरण लगा था." हॉकिन्स ने कहा, "यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कॉन्फिगरेशन में था, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है."

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