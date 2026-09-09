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अमेरिकी युद्धपोत पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के पांच कच्चे तेल के टैंकर नष्ट किए

यमन के सना शहर की एक सड़क पर आवाजाही ( AP )

तेहरान : अमेरिका ने मंगलावर को नौसेना के एक युद्धपोत पर मिसाइल हमले की कोशिश के जवाब में ईरान के पांच टैंकरों को नष्ट कर दिया, यह दोनों देशों के बीच एक-दूसरे पर की गई जवाबी कार्रवाई का ताजा मामला है. इससे पहले, सऊदी अरब पर हूती हमलों की वजह से कई तेल ठिकानों में आग लग गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तेहरान द्वारा दो दिनों में दो बार अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलें दागने के बाद उसने ईरान के पांच कच्चे तेल के टैंकर नष्ट कर दिए.छह महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बीच वाशिंगटन और तेहरान फिर से संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं.ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास मौजूद तेल टैंकरों के क्रू को तुरंत अपने जहाज छोड़ने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि ईरानी टैंकरों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में इन जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. ईरान के सरकारी टेलीविजन पर दी गई इस चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया है. इसमें कुवैत और बहरीन पर अमेरिकी सेना को जगह देने और हमलों में मदद करने का आरोप लगाया गया है.