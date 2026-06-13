ETV Bharat / international

अमेरिका-ईरान शांति समझौता 24 घंटे के भीतर अंतिम रूप ले सकता है : पाकिस्तान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ( file photo-IANS )

By PTI 3 Min Read

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि अमेरिका-ईरान शांति समझौता अगले 24 घंटों में अंतिम रूप ले सकता है. इससे महीनों के टकराव और बातचीत के बाद कूटनीतिक सफलता की उम्मीदें जगी हैं. शहबाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम शांति समझौते के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं. अगले 24 घंटों में इसके अंतिम रूप लेने की उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर कराने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद अगले सप्ताह तकनीकी स्तर की बातचीत होगी.’’ उन्होंने बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान की ‘‘लगातार प्रतिबद्धता’’ के लिए उनका धन्यवाद किया और क्षेत्र के देशों से मिले समर्थन की सराहना की. शहबाज ने कहा, ‘‘हमें पूरा भरोसा है कि यह ऐतिहासिक शांति समझौता स्थायी शांति के लिए एक मजबूत आधार बनेगा.’’ समझौते के समय के बारे में शरीफ के ताजा दावे पर व्हाइट हाउस या ईरानी अधिकारियों की ओर से तत्काल पुष्टि नहीं की गई है. इससे एक दिन पहले, शहबाज ने कहा था, ‘‘हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शांति समझौते का अंतिम और सर्वसम्मति से तैयार किया हुआ मसौदा पूरा हो गया है और पाकिस्तान अब अगले कदम को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है.’’