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अमेरिका -ईरान हमले रोकने पर सहमत, दोहा में होगी बैठक

अमेरिका-ईरान शांति समझौता ट्रंप की इस धमकी से कमजोर हो गया कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो जंग फिर से शुरू कर देंगे.

US Iran deal
होर्मुज जलडमरूमध्य (IANS)
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By ANI

Published : June 29, 2026 at 6:59 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान आपसी झगड़े खत्म करने पर सहमत हो गए हैं. दोनों मंगलवार को दोहा में होर्मुज स्ट्रेट पर अपने विवाद को सुलझाने के लिए मिलने की योजना बना रहे हैं. एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस ने यह जानकारी दी.

एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को बताया, 'हमने सभी काइनेटिक एक्टिविटी रोकने का फैसला किया है.' उन्होंने स्ट्राइक और दूसरे हमलों के लिए मिलिट्री के शब्दों का इस्तेमाल किया. एक और अधिकारी ने एक्सियोस को बताया कि दोनों पक्ष 'अभी के लिए' पीछे हटेंगे और टेक्निकल बातचीत जारी रहने के कारण जहाज आसानी से आ-जा सकते हैं.

अमेरिकी अधिकारियों और जानकारी रखने वाले एक तीसरे सोर्स ने मंगलवार की प्लान की गई मीटिंग को कन्फर्म किया. यह नाजुक सीजफायर जो सिर्फ 11 दिन पुराना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के साथ कमजोर पड़ गया है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो वह जंग फिर से शुरू कर देंगे और 'काम खत्म कर देंगे'.

इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार (लोकल टाइम) को कहा कि शुरुआती शांति समझौते के तहत ईरान को होर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक मैनेज करने का खास अधिकार है. वे अमेरिका की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि यह समझौता ईरान को कंट्रोल नहीं देता है और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर आवाजाही बिना किसी रुकावट के होना चाहिए.

तेहरान के अधिकार के दावे के बाद अमेरिका के साथ कई दिनों तक जैसे को तैसा हमले हुए, जो तब शुरू हुए जब ईरान ने ओमान के तट से सटे स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर हमला किया. तेहरान जो चाहता है कि जहाज उसके समुद्र तट के साथ एक अलग रास्ता अपनाएं, उसने जहाजों को उस दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी.
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जून की शुरुआत में ट्रंप द्वारा साइन की गई डील में ईरान को स्ट्रेट खोलने की जिम्मेदारी दी गई.

इसमें कहा गया है कि 'ईरान कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आने-जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा' और ईरान, इस इलाके में दूसरों के साथ सलाह करके स्ट्रेट के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं के भविष्य की शर्तें तय करेगा.

ये भी पढ़ें- अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत को निशाना बनाया; वार्ता रोकने की धमकी

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