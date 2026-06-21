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स्विट्जरलैंड में US और ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल

अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में शांति समझौते को लेकर तकनीकी मुद्दों पर बातचीत शुरू हो गई है.

US-Iran talks in Switzerland Middle East peace efforts JD Vance Abbas Araghchi
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (ANI)
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By ANI

Published : June 21, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
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बर्गेनस्टॉक (स्विट्जरलैंड): अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक शुरू हुई. कतर के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं.

बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में उच्च स्तरीय बातचीत के लिए अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन के सदस्य मौजूद हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत में शामिल हैं. ये टेक्निकल-लेवल बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुए 14-पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत चल रही है, जिसे 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फाइनल किया था. MoU ने वार्ताकारों के लिए जरूरी परिचालन-संबंधी झगड़ों को सुलझाने और पूरे पश्चिम एशिया में लंबे समय की स्थिरता बहाल करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है.

एक आधिकारिक बयान में, कतर के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि इन बैठकों से एक बड़ा और स्थायी समझौता होगा जिसमें समझौता ज्ञापन (MoU) में शामिल सभी बातों पर चर्चा होगी."

बातचीत की संरचना के बारे में जानकारी देते हुए, बयान में कहा गया है कि "अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए विशेष टेक्निकल और एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन के सभी पहलू शामिल होंगे."

बयान के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क के दौरान तय शर्तों पर संरचनात्मक निगरानी बनाए रखने के लिए निगरानी संस्थाएं बनाई गई हैं. इसमें आगे कहा गया, "इसके अलावा, मेमोरेंडम को लागू करने की देखरेख करने, हुई प्रगति की निगरानी करने और फाइनल एग्रीमेंट को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए फॉलो-अप ग्रुप बनाए गए हैं."

कतर के मध्यस्थतों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रगति "सभी पक्षों के अच्छे विश्वास के साथ बातचीत की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिसका उद्देश्य एक बड़े और टिकाऊ समझौते पर पहुंचना है."

मंत्रालय ने यह भी कहा कि कतर पाकिस्तान और "सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए काम करता रहेगा, जिससे बातचीत अपने उद्देश्य हासिल कर सके, यह उसके पक्के विश्वास पर आधारित है कि बातचीत और कूटनीति झगड़ों को सुलझाने और समाधान के लिए सबसे अच्छा रास्ता है."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे और अमेरिकी नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मिले, जो पहले से ही वहां मौजूद थे. साथ ही, ईरानी डेलीगेशन भी तेहरान की शर्तें बताने के लिए वेन्यू पर मौजूद है. ईरानी स्टेट टेलीविजन के मुताबिक, तेहरान के वार्ताकारों का ध्यान आर्थिक और वित्तीय लीवरेज पर है, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालीबाफ, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची के साथ-साथ ईरान के सेंट्रल बैंक और तेल मंत्रालय के खास अधिकारी शामिल हैं.

अमेरिका और ईरान शांति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे: वेंस
जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में राजनयिक समाधान का मार्ग प्रशस्त किय. स्विट्जरलैंड में वार्ता से पहले एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने "हमें कई मुद्दों का राजनयिक समाधान खोजने के लिए सशक्त बनाया". वेंस ने कहा, "सवाल यह है कि क्या हम मध्य पूर्व में संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं."

शांति के लिए मीटिंग के बावजूद, जेडी वेंस ने ईरान पर आरोप लगाया और उसे 'इलाके में अस्थिरता का कारण' बताया. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ घंटों में 'बहुत अच्छी' प्रगति हुई है. वेंस ने कहा कि दोनों देश अब "एक साथ ऐसा भविष्य देख रहे हैं जहां हर कोई शांति और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकता है".

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे ईरान के लोगों के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए "एक नया रास्ता अपनाने" के लिए कहा है.

यह भी पढ़ें- डील को लेकर ट्रंप की नई चेतावनी, कहा- समझौता नहीं होने पर होर्मुज में लगेगा टोल

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