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स्विट्जरलैंड में US और ईरान के बीच शांति समझौते पर बातचीत, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ( ANI )

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बर्गेनस्टॉक (स्विट्जरलैंड): अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक शुरू हुई. कतर के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में उच्च स्तरीय बातचीत के लिए अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन के सदस्य मौजूद हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत में शामिल हैं. ये टेक्निकल-लेवल बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुए 14-पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत चल रही है, जिसे 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फाइनल किया था. MoU ने वार्ताकारों के लिए जरूरी परिचालन-संबंधी झगड़ों को सुलझाने और पूरे पश्चिम एशिया में लंबे समय की स्थिरता बहाल करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है. एक आधिकारिक बयान में, कतर के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि इन बैठकों से एक बड़ा और स्थायी समझौता होगा जिसमें समझौता ज्ञापन (MoU) में शामिल सभी बातों पर चर्चा होगी." बातचीत की संरचना के बारे में जानकारी देते हुए, बयान में कहा गया है कि "अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए विशेष टेक्निकल और एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन के सभी पहलू शामिल होंगे." बयान के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क के दौरान तय शर्तों पर संरचनात्मक निगरानी बनाए रखने के लिए निगरानी संस्थाएं बनाई गई हैं. इसमें आगे कहा गया, "इसके अलावा, मेमोरेंडम को लागू करने की देखरेख करने, हुई प्रगति की निगरानी करने और फाइनल एग्रीमेंट को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए फॉलो-अप ग्रुप बनाए गए हैं." कतर के मध्यस्थतों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रगति "सभी पक्षों के अच्छे विश्वास के साथ बातचीत की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिसका उद्देश्य एक बड़े और टिकाऊ समझौते पर पहुंचना है."