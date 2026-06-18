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US-ईरान ने युद्ध खत्म करने और होर्मुज को खोलने के लिए 14-पॉइंट MoU पर साइन किए

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने वर्चुअली 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसका मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और बैन और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का प्रोसेस शुरू करना है.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से सीएनएन ने बताया कि ट्रंप ने बुधवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलते समय खुद मेमोरेंडम पर साइन किए. यह समझौता जिस पर पेजेशकियन ने भी साइन किया था, तुरंत लागू हो गया. रिपोर्ट में कहा गया, 'अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' का ऑफिशियल टेक्स्ट जारी किया.

अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इस एग्रीमेंट को होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक से निपटने और ईरानी कम्प्लायंस से जुड़ी फेज़्ड इकोनॉमिक रिलीफ के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का एक मैकेनिज्म बताया.

सीएनएन ने अधिकारी के हवाले से कहा, 'यह असल में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो हमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने, ईरानियों को न्यूक्लियर डस्ट को नष्ट करने के लिए कमिट करने की इजाजत देता है, और फिर हमें एक रास्ता देता है, जहाँ अगर ईरानी अपना अच्छा बर्ताव दिखाते हैं, तो हम उस तरह की इकोनॉमिक और सैंक्शन में राहत देकर जवाब देते हैं जिससे वे ज़्यादा खुशहाल देश बन सकें.'

प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघाई ने कन्फर्म किया कि समझौता ज्ञापन का टेक्स्ट फाइनल हो गया है और दोनों पक्षों ने उस पर साइन कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ओमान और दूसरे देशों के साथ कुछ समय से बातचीत चल रही थी और होर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के इंतजाम पर काफी हद तक सहमति बन गई थी.