US-ईरान ने युद्ध खत्म करने और होर्मुज को खोलने के लिए 14-पॉइंट MoU पर साइन किए
कहा गया है कि यह समझौता होर्मुज को तुरंत खोलने, ईरानियों को न्यूक्लियर डस्ट को नष्ट करने और तेहरान सैंक्शन में राहत देता है.
By ANI
Published : June 18, 2026 at 7:06 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने वर्चुअली 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसका मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और बैन और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का प्रोसेस शुरू करना है.
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से सीएनएन ने बताया कि ट्रंप ने बुधवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलते समय खुद मेमोरेंडम पर साइन किए. यह समझौता जिस पर पेजेशकियन ने भी साइन किया था, तुरंत लागू हो गया. रिपोर्ट में कहा गया, 'अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' का ऑफिशियल टेक्स्ट जारी किया.
अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इस एग्रीमेंट को होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक से निपटने और ईरानी कम्प्लायंस से जुड़ी फेज़्ड इकोनॉमिक रिलीफ के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का एक मैकेनिज्म बताया.
सीएनएन ने अधिकारी के हवाले से कहा, 'यह असल में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो हमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने, ईरानियों को न्यूक्लियर डस्ट को नष्ट करने के लिए कमिट करने की इजाजत देता है, और फिर हमें एक रास्ता देता है, जहाँ अगर ईरानी अपना अच्छा बर्ताव दिखाते हैं, तो हम उस तरह की इकोनॉमिक और सैंक्शन में राहत देकर जवाब देते हैं जिससे वे ज़्यादा खुशहाल देश बन सकें.'
प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघाई ने कन्फर्म किया कि समझौता ज्ञापन का टेक्स्ट फाइनल हो गया है और दोनों पक्षों ने उस पर साइन कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ओमान और दूसरे देशों के साथ कुछ समय से बातचीत चल रही थी और होर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के इंतजाम पर काफी हद तक सहमति बन गई थी.
बघाई ने कहा कि 'होर्मुज पर ईरान की सॉवरेनिटी और अथॉरिटी को बनाए रखते हुए सुरक्षित समुद्री रास्ता पक्का किया जाएगा. 14-पॉइंट एग्रीमेंट में लेबनान समेत मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत और हमेशा के लिए बंद करना और 60 दिनों के अंदर फाइनल डील पर बातचीत पूरी करने का वादा शामिल है, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है.
समझौता के तहत अमेरिका अपनी नौसेना नाकेबंदी और उससे जुड़ी पाबंदियों को हटाना शुरू करेगा, जबकि ईरान शुरुआती 60 दिनों के लिए कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फ्री में सुरक्षित रास्ता देगा. इस डॉक्यूमेंट में धीरे-धीरे बैन हटाने, ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज करने, ईरानी तेल एक्सपोर्ट के लिए ट्रेजरी छूट, और ईरान के लिए कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिका-समर्थित रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लान भी बताए गए हैं.
प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने मेमोरेंडम में फिर से कन्फर्म किया कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा या हासिल नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) की देखरेख में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल्स के भविष्य पर चर्चा का भी प्रोविजन है.
फॉक्स न्यूज ने पहले बताया था कि बड़े फ्रेमवर्क में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिकी ब्लॉकेड खत्म करना, ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज पर 60-दिन की बातचीत का समय शुरू करना, बैन में राहत के उपाय और इजराइल और हिज़्बुल्लाह को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित युद्धविराम शामिल होगा.