अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता 26 फरवरी को जेनेवा में होगी, ओमान के विदेश मंत्री ने की पुष्टि

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, जिससे ईरान के साथ बड़े टकराव की चिंता बढ़ गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पेंटागन अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, कतर के अल उदीद बेस से सैकड़ों सैनिकों को ट्रांसफर किया गया है.

मस्कट: अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को जेनेवा में नई बातचीत होगी. ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच इसकी पुष्टि की. बद्र अल बुसैदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह कन्फर्म करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका-ईरान बातचीत अब इस गुरुवार को जेनेवा में होगी. इसमें डील को फाइनल करने की दिशा में और आगे बढ़ने की पॉजिटिव कोशिश होगी.'

नेवी के पांचवें फ्लीट के हेडक्वार्टर बहरीन में अमेरिकी फैसिलिटीज के नेटवर्क के साथ-साथ इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी इसी तरह के सामरिक बदलाव देखे गए हैं. खबर है कि सरकारी अधिकारियों को डर है कि इस इलाके में अभी तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से जंग होने पर इस्लामिक रिपब्लिक को मुख्य निशाना बन सकते हैं.

इस मामले पर सलाह लेने वाले मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि ऐसी टक्कर जून 2025 में अल उदीद पर हुए हमले से बहुत अलग होगी, जिसके दौरान ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका को पहले से जानकारी दी थी. जेरूसलम पोस्ट ने संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन की एक कड़ी चेतावनी को हाईलाइट किया. इसमें कहा गया था कि, अमेरिकी हमले की स्थिति में 'इस इलाके में दुश्मन सेना के सभी बेस फैसिलिटी और एसेट्स सही टारगेट होंगे.'

इन खतरों को देखते हुए खबर है कि अमेरिका अपनी सेना और हितों की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम भेजकर अपने इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. इस रक्षात्मक मजबूती के साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरानी इलाके से काफी दूरी पर रखने का फैसला भी किया गया है, ताकि यह पक्का हो सके कि वे बदले की कार्रवाई का आसान टारगेट न बनें.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह 10 से 15 दिनों के अंदर न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के साथ समझौता कर ले, नहीं तो यह बुरा होगा. गुरुवार को रिपोर्टरों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'या तो हम डील कर लेंगे, या यह उनके लिए बुरा होगा. 10-15 दिन का समय काफी होगा.'