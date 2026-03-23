'अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत', ट्रंप ने हमला टाला
अमेरिका ने कहा, पांच दिनों तक ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर नहीं किए जाएंगे हमले. पढ़ें पूरी स्टोरी.
Published : March 23, 2026 at 5:39 PM IST
वॉशिंगटन : ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगले पांच दिनों तक ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना पड़ेगा. पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज को नहीं खोला तो उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा. उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन भी दी थी.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, "अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है, जिससे युद्ध का पूर्ण और संपूर्ण समाधान निकल सकता है. बातचीत पूरे सप्ताह जारी रहेगी.बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी को स्थगित करना चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर है."
ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बातचीत का दायरा क्या था. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उन्होंने अपने तुर्की समकक्ष हाकान फिदान से फोन पर बात की. तुर्की पहले भी तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुई बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है.
ट्रंप की घोषणा ऐसे समय आई जब संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार दोपहर को ईरान की ओर से आ रही नई गोलाबारी को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम के प्रयासों की सूचना दी.इससे पहले सोमवार को, ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप ने जलडमरूमध्य को दोबारा नहीं खोला तो वह इस्लामिक गणराज्य में बिजली संयंत्रों पर बमबारी करेगा और फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाएगा. इस संघर्ष में 2,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित है. तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है.
आपको बता दें कि ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के जवाबी कार्रवाई ने पूरी स्थिति को और गंभीर बना दिया था. यदि ये हमले जारी रहते, तो ईरान और खाड़ी क्षेत्र के आसपास के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती थी और कई रेगिस्तानी देशों को पीने का पानी मुहैया कराने वाले विलवणीकरण संयंत्र ठप हो सकते थे.
परमाणु सुविधाओं पर किसी भी हमले के परिणामों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थीं. तीव्र बयानबाजी से पता चलता है कि युद्ध उस बिंदु तक पहुंच गया है जिसकी कल्पना 28 फरवरी को संघर्ष की शुरुआत में नहीं की जा सकती थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की थी.
दरअसल, ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण नहीं हटाता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को "नष्ट" कर देगा. यह समय सीमा वाशिंगटन समयानुसार सोमवार देर रात समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है.
अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिससे दुनिया के एक-पांचवें तेल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का परिवहन होता है. कुछ जहाज अभी भी गुजर पा रहे हैं, और ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण जलमार्ग खुला है - केवल अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगियों के लिए नहीं. इस नियंत्रण ने ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल मचा दी है, मध्य पूर्व से बाहर भी खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है.
पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा, "अगर कोई देश इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो वह इस संकट के प्रभावों से अछूता नहीं रहेगा."ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ट्रंप द्वारा अपनी धमकी को पूरा करने पर जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि वह उन सभी क्षेत्रों में बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करते हैं, "साथ ही उन आर्थिक, औद्योगिक और ऊर्जा अवसंरचनाओं को भी जिनमें अमेरिकियों की हिस्सेदारी है."
ये भी पढ़ें : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट: सऊदी और UAE की वे पाइपलाइनें, जो बन सकती हैं दुनिया की 'लाइफलाइन'