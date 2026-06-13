अमेरिका-ईरान डील से इलाके में लंबे समय तक शांति की गारंटी मिलेगी, तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा: व्हाइट हाउस
अधिकारी ने कहा कि इस डील से होर्मुज खुलेगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होंगे, एनरिच्ड मटीरियल हटाया जाना संभव होगा.
By ANI
Published : June 13, 2026 at 7:13 AM IST
वाशिंगटन: व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को कहा कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए मुख्य लक्ष्यों को पूरा करता है और आने वाले दिनों में इस पर साइन किया जा सकता है, हालांकि ईरान के अंदरूनी मतभेद बने हुए हैं.
अधिकारी ने कहा कि यह डील 'होर्मुज को फिर से खोलेगी और ब्लॉकेड हटाएगी', साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने और एनरिच्ड मटीरियल को देश से बाहर ट्रांसफर करने की ओर भी ले जाएगी. व्हाइट हाउस के अधिकारी ने आगे कहा, 'यह डील असल में काफी आसान है. यह उन मुख्य लक्ष्यों को पूरा करती है जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इस मिशन के लिए तय किए थे, और इसके आखिर में हमें बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाती है.
और यह जो करती है, वह यह है कि, सबसे पहले, यह होर्मुज को फिर से खोलती है और ब्लॉकेड हटाती है. नंबर दो, यह ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की ओर ले जाती है. नंबर तीन, यह अमेरिका को एनरिच्ड मटीरियल दिलाती है. हमने यह एग्रीमेंट किया था कि इस मटीरियल को साइट पर ही नष्ट कर दिया जाएगा और फिर देश से बाहर ले जाया जाएगा.'
अधिकारी ने आगे कहा, 'यह इलाके में लंबे समय तक शांति की गारंटी देता है. इसका मतलब यह होगा कि ईरानी अब इलाके में हिंसा को फंड नहीं करेगा. इसका यह भी मतलब होगा कि हर कोई ईरान की इलाके की आजादी का सम्मान करेगा और फिर आखिर में एक इंस्पेक्शन सिस्टम होगा जो यह पक्का करेगा कि यह एक लंबे समय का कमिटमेंट है.'
ईरान के घरेलू मैसेजिंग पर चिंताओं को दूर करते हुए, अधिकारी ने सरकार से जुड़े मीडिया पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी. अधिकारी ने कहा, 'ईरानी कट्टरपंथी इसे अपने अंदरूनी लोगों तक इस तरह से मैसेज करना चाहते हैं जिससे उनका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा फायदा कम से कम हो,' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को तेहरान से घरेलू प्रोपेगैंडा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी बातों का मतलब निकालने में सावधानी बरतने को कहा.
अधिकारी ने यह भी कहा कि बातचीत कुछ ही दिनों में साइन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके खत्म होने की 80-85 फीसदी संभावना का अनुमान है, हालांकि यह भी कहा कि प्रोसेस अभी फाइनल नहीं हुआ है. सीनियर अधिकारी ने कहा, 'वे अपने अंदर के लोगों को यह डील बेचने की कोशिश कर रहे हैं.
हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन उस प्रोपेगैंडा में बहुत सारी गलतियां भी होंगी. दूसरी बात यह है कि हम अगले कुछ दिनों में इस एग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद करते हैं. मैं आपको कोई पक्की तारीख नहीं बता सकता और अगर मैं आपको भरोसा दिलाता कि हम इस एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं, तो शायद मैं आज सुबह 75फीसदी कहता.
अभी यह शायद 80, 85 परसेंट जैसा है, लेकिन यह 100 फीसदी नहीं है. उनका सिस्टम बहुत मुश्किल है.' ईरान के लिए शुरुआती फाइनेंशियल फायदे की खबरों को खारिज करते हुए अधिकारी ने उन दावों को गलत बताया कि तेहरान को समझौता पर साइन करने पर पेमेंट मिलेगा. अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि ज़्यादातर ईरानी स्टेकहोल्डर एग्रीमेंट के सपोर्ट में दिखे लेकिन आखिरी फैसला होने से पहले अंदरूनी मतभेद अभी भी सुलझाए जा रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग जिनके पास अपने सिस्टम में अथॉरिटी है, वे इस डील पर साइन करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं, और वे अंदरूनी दरारें अपने आप ठीक हो रही हैं क्योंकि वे उस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वे डील के लिए हाँ कह सकें, और फिर आखिरी चीज यह है कि ईरानियों को इस एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर क्या मिलता है.
मैंने लोगों को यह कहते हुए देखा है कि एमओयू साइन करने पर उन्हें 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिलते हैं. यह सब सच नहीं है, कि ईरानियों को एमओयू साइन करने या बातचीत करने पर कुछ नहीं मिलता.
उन्हें जो मिलता है वह यह है कि डील के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से इनाम मिलता है, इसलिए अगर वे वादे के मुताबिक न्यूक्लियर मटीरियल सौंप देते हैं, तो उन्हें कुछ मिलेगा. अगर वे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर देते हैं, तो उन्हें कुछ और मिलेगा. अगर वे, आप जानते हैं, सच में इलाके की शांति और स्थिरता के लिए कमिट करते हैं, तो उन्हें इसके अलावा और भी चीजें मिलेंगी,' एक अधिकारी ने कहा.