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अमेरिका-ईरान डील से इलाके में लंबे समय तक शांति की गारंटी मिलेगी, तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा: व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 5 Min Read

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को कहा कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए मुख्य लक्ष्यों को पूरा करता है और आने वाले दिनों में इस पर साइन किया जा सकता है, हालांकि ईरान के अंदरूनी मतभेद बने हुए हैं. अधिकारी ने कहा कि यह डील 'होर्मुज को फिर से खोलेगी और ब्लॉकेड हटाएगी', साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने और एनरिच्ड मटीरियल को देश से बाहर ट्रांसफर करने की ओर भी ले जाएगी. व्हाइट हाउस के अधिकारी ने आगे कहा, 'यह डील असल में काफी आसान है. यह उन मुख्य लक्ष्यों को पूरा करती है जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इस मिशन के लिए तय किए थे, और इसके आखिर में हमें बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाती है. और यह जो करती है, वह यह है कि, सबसे पहले, यह होर्मुज को फिर से खोलती है और ब्लॉकेड हटाती है. नंबर दो, यह ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की ओर ले जाती है. नंबर तीन, यह अमेरिका को एनरिच्ड मटीरियल दिलाती है. हमने यह एग्रीमेंट किया था कि इस मटीरियल को साइट पर ही नष्ट कर दिया जाएगा और फिर देश से बाहर ले जाया जाएगा.' अधिकारी ने आगे कहा, 'यह इलाके में लंबे समय तक शांति की गारंटी देता है. इसका मतलब यह होगा कि ईरानी अब इलाके में हिंसा को फंड नहीं करेगा. इसका यह भी मतलब होगा कि हर कोई ईरान की इलाके की आजादी का सम्मान करेगा और फिर आखिर में एक इंस्पेक्शन सिस्टम होगा जो यह पक्का करेगा कि यह एक लंबे समय का कमिटमेंट है.' ईरान के घरेलू मैसेजिंग पर चिंताओं को दूर करते हुए, अधिकारी ने सरकार से जुड़े मीडिया पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी. अधिकारी ने कहा, 'ईरानी कट्टरपंथी इसे अपने अंदरूनी लोगों तक इस तरह से मैसेज करना चाहते हैं जिससे उनका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा फायदा कम से कम हो,' उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को तेहरान से घरेलू प्रोपेगैंडा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी बातों का मतलब निकालने में सावधानी बरतने को कहा. अधिकारी ने यह भी कहा कि बातचीत कुछ ही दिनों में साइन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके खत्म होने की 80-85 फीसदी संभावना का अनुमान है, हालांकि यह भी कहा कि प्रोसेस अभी फाइनल नहीं हुआ है. सीनियर अधिकारी ने कहा, 'वे अपने अंदर के लोगों को यह डील बेचने की कोशिश कर रहे हैं.