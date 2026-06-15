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यूएस-ईरान डील : इजराइल बोला- हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, लेबनान पर असमंजस की स्थिति

तेहरान में, एक महिला अमेरिका-विरोधी भित्ति-चित्र (म्यूरल) के पास से गुजर रही है, यह चित्र पूर्व अमेरिकी दूतावास की दीवार पर बना है, जो अब एक म्यूज़ियम है. ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ है. जिसका मकसद युद्ध खत्म करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है.शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना है. हालांकि, पहले की घोषणाएं सफल नहीं हो पाई थीं, और सोमवार तक इस बात पर विवाद बना हुआ था कि समझौते में क्या-क्या शामिल है.पिछले हफ्ते ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ गोलीबारी हुई थी, जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया था.

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है और फारस की खाड़ी से तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई लगभग ठप कर दी है. 7 अप्रैल से एक नाजुक युद्धविराम लागू है.यहां जानिए मुख्य बातें:

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 60 दिन का समय तय किया जाएगा - ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि शुरुआती समझौते पर दस्तखत होने के बाद 60 दिनों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से निपटने की शर्तें तय की जाएंगी और पार्टियां इस समय-सीमा को बढ़ाने का फैसला भी कर सकती हैं. अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु हथियार बनाने की वजह बन सकता है — यही वह मुख्य वजह है जिसका जिक्र उनके नेताओं ने युद्ध की बात करते हुए किया था.

तेहरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, हालांकि उसके पास इतना ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है कि अगर वह चाहे तो कई परमाणु बम बना सकता है.व्हाइट हाउस के तय नियमों के तहत नाम न बताने की शर्त पर पत्रकारों को जानकारी देने वाले अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जो समझौता हो रहा है, उससे तेहरान के ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

ईरान इस बात से सहमत नहीं है और उसका कहना है कि वह अपने स्टॉक को अपने पास ही रखेगा.अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 60 दिनों का समय यूरेनियम हटाने की तकनीकी बारीकियों पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि अमेरिका किसे यूरेनियम हटाने की जिम्मेदारी सौंपने की सोच रहा है. माना जाता है कि यह यूरेनियम उन तीन न्यूक्लियर साइट्स के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले साल अमेरिकी हमलों में भारी नुकसान हुआ था.

इस डील में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर बात-अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि समझौते में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रावधान शामिल हैं.अराघची ने कहा कि ईरान एक ऐसी डील चाहता है, जिससे तेहरान को जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से "दी गई सेवाओं" के लिए शुल्क लेने की अनुमति मिले. ईरान ने युद्ध के दौरान जहाजों से गुजरने के लिए शुल्क लिया था, जिसे अमेरिका और अन्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है.