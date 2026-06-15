यूएस-ईरान डील : इजराइल बोला- हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, लेबनान पर असमंजस की स्थिति
ईरान अपना परमाणु मैटेरियल किसी तीसरे देश को सुपुर्द कर सकता है.
Published : June 15, 2026 at 5:27 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ है. जिसका मकसद युद्ध खत्म करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है.शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना है. हालांकि, पहले की घोषणाएं सफल नहीं हो पाई थीं, और सोमवार तक इस बात पर विवाद बना हुआ था कि समझौते में क्या-क्या शामिल है.पिछले हफ्ते ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ गोलीबारी हुई थी, जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया था.
28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है और फारस की खाड़ी से तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई लगभग ठप कर दी है. 7 अप्रैल से एक नाजुक युद्धविराम लागू है.यहां जानिए मुख्य बातें:
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 60 दिन का समय तय किया जाएगा - ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि शुरुआती समझौते पर दस्तखत होने के बाद 60 दिनों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से निपटने की शर्तें तय की जाएंगी और पार्टियां इस समय-सीमा को बढ़ाने का फैसला भी कर सकती हैं. अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु हथियार बनाने की वजह बन सकता है — यही वह मुख्य वजह है जिसका जिक्र उनके नेताओं ने युद्ध की बात करते हुए किया था.
तेहरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, हालांकि उसके पास इतना ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है कि अगर वह चाहे तो कई परमाणु बम बना सकता है.व्हाइट हाउस के तय नियमों के तहत नाम न बताने की शर्त पर पत्रकारों को जानकारी देने वाले अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जो समझौता हो रहा है, उससे तेहरान के ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी.
ईरान इस बात से सहमत नहीं है और उसका कहना है कि वह अपने स्टॉक को अपने पास ही रखेगा.अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 60 दिनों का समय यूरेनियम हटाने की तकनीकी बारीकियों पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि अमेरिका किसे यूरेनियम हटाने की जिम्मेदारी सौंपने की सोच रहा है. माना जाता है कि यह यूरेनियम उन तीन न्यूक्लियर साइट्स के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले साल अमेरिकी हमलों में भारी नुकसान हुआ था.
इस डील में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर बात-अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि समझौते में जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रावधान शामिल हैं.अराघची ने कहा कि ईरान एक ऐसी डील चाहता है, जिससे तेहरान को जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से "दी गई सेवाओं" के लिए शुल्क लेने की अनुमति मिले. ईरान ने युद्ध के दौरान जहाजों से गुजरने के लिए शुल्क लिया था, जिसे अमेरिका और अन्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है.
हालांकि यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसे लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र माना जाता रहा है.तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग, इस जलडमरूमध्य से आवाजाही में रुकावट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और इस क्षेत्र के बाहर भी भोजन और उर्वरक जैसी बुनियादी चीजें महंगी हो गई हैं. समझौते में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील शामिल होगी.
क्षेत्र के तीन अधिकारियों ने कहा कि बन रही डील में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने की उम्मीद है. बातचीत की संवेदनशीलता के कारण अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी.
लेबनान का क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है. डील की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि "दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया है." यह साफ नहीं है कि इजराइल, जो अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद से अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, इस शर्त पर सहमत हुआ है या नहीं.
ईरान ने जोर देकर कहा है कि किसी भी डील में लेबनान में युद्धविराम शामिल होना चाहिए, जहां इजराइल ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप से लड़ रहा है.इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि इजराइल अभी भी ईरान के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है और देश लेबनान, सीरिया और गाजा में कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगा, और न ही इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तरी शरणार्थी कैंपों से हटेगा.
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