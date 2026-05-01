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ईरान पर दोबारा बमबारी की आशंका के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप बोले- इसकी जरूरत पड़ सकती है

ट्रंप को पेंटागन से ईरान के लिए मिलिट्री ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन तेहरान पर डील मानने के लिए दबाव बना रहा है.

US Iran ceasefire updates
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : May 1, 2026 at 8:09 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बंद दरवाजों के पीछे आगे बढ़ रही है और जोर देकर कहा कि उनके प्रशासन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही बातचीत की असली स्थिति जानता है.

ओवल ऑफिस में गुरुवार (लोकल टाइम) को रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मेरे और कुछ और लोगों के अलावा किसी को नहीं पता कि बातचीत क्या है.' ट्रंप ने ईरान के लीडरशिप स्ट्रक्चर को लेकर कन्फ्यूजन को माना और कहा, 'हमारे सामने एक प्रॉब्लम है क्योंकि किसी को भी पक्के तौर पर नहीं पता कि लीडर कौन हैं. यह थोड़ी प्रॉब्लम है.'

इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि तेहरान बहुत ज्यादा एग्रीमेंट चाहता है और उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रेशर टैक्टिक्स ईरान की इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं. ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की अगुवाई वाली नाकाबंदी का जिक्र करते हुए कहा, 'उनकी इकॉनमी क्रैश हो रही है.

नाकाबंदी जबरदस्त है. नाकाबंदी की ताकत जबरदस्त है.' ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री हमले फिर से शुरू करने की आशंका को भी कम करके आंका, भले ही अभी सीजफायर नाजुक है. जब उनसे दोबारा बमबारी की आशंका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हमें इसकी जरूरत है. हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है.'

सीएनएन के मुताबिक ट्रंप को पेंटागन के अधिकारियों से ईरान के लिए अपडेटेड मिलिट्री ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन तेहरान पर डील मानने के लिए दबाव बना रहा है. ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने के उनके अधिकार को सीमित करने के लिए कांग्रेस की बार-बार की कोशिशों की भी आलोचना की.

ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, 'वे बार-बार वॉर पावर पर बात करते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं ईरान के साथ एक डील पर बातचीत कर रहा हूं और हर हफ्ते, हर तीन दिन में वे एक बात कहते हैं कि वॉर रुक जाना चाहिए.' यह कमेंट तब आया जब अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने प्रशासन की कानूनी स्थिति का बचाव करते हुए तर्क दिया कि मौजूदा सीजफायर 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत टाइमलाइन को रोकता है.

कानून के तहत राष्ट्रपति के पास मिलिट्री एक्शन की जानकारी कांग्रेस को देने के बाद ऑपरेशन खत्म करने या कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए 60 दिन का समय होता है. ईरान संघर्ष के लिए यह डेडलाइन इस हफ़्ते के आखिर में आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक गवाही के दौरान हेगसेथ ने कहा, 'आखिरकार मैं इस पर व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के वकील पर छोड़ दूंगा. हालांकि, हम अभी सीजफायर में हैं, जिसका हमारी समझ से मतलब है कि 60-दिन की घड़ी सीजफायर में रुक जाती है.'

वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने इस मतलब पर सवाल उठाते हुए जवाब दिया, 'मुझे नहीं लगता कि कानून इसका सपोर्ट करेगा.' केन ने आगे कहा कि पास आ रही डेडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत जरूरी कानूनी सवाल खड़ा करने वाली है.'

ये भी पढ़ें- अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान युद्ध को दुनिया के लिए उपहार बताया

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