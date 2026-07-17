अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर सख्ती, सिर्फ 4 साल रहने की पाबंदी, भारतीयों पर पड़ेगा असर
ट्रंप प्रशासन ने उन पुराने नियमों को बदल दिया जिसके तहत स्टूडेंट बिना सरकारी निगरानी के अनिश्चित काल के लिए अमेरिका में रह सकते थे.
By PTI
Published : July 17, 2026 at 7:53 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने गुरुवार को विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा के नियमों को और कड़ा कर दिया. इससे वह पुराना सिस्टम खत्म हो गया जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के अनिश्चित समय तक देश में रह सकते थे.
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने यहां एक बयान में कहा कि नए रेगुलेशन में एफ, जे, और आई क्लासिफिकेशन वाले नॉन-इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए एडमिशन का एक तय समय तय किया गया है. एफ कैटेगरी के वीजा स्टूडेंट्स के लिए है, जे कैटेगरी के वीजा एक्सचेंज विजिटर्स के लिए है और आई कैटेगरी के वीजा जर्नलिस्ट्स के लिए है.
🔴RUBIO BANS NEW VISAS TO LEFTIST GROUPS: Secretary of State Marco Rubio just dropped a MAJOR VISA BAN targeting far left terrorist groups and their violent networks trying to bring chaos to America.🔥 pic.twitter.com/lTnpE02qgW— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2026
डीएएचएस ने एक बयान में कहा कि नॉन-इमिग्रेंट स्टूडेंट्स (F वीजा) और एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा) को उनके खास प्रोग्राम की अवधि के लिए एडमिशन दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा चार साल से अधिक नहीं होगा. डीएचएस सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने यहां एक बयान में कहा, 'दशकों से विदेशी स्टूडेंट्स को अमेरिका में अनिश्चित काल के लिए एडमिशन दिया जाता रहा है. इससे हजारों लोग अमेरिका छोड़ने से बचने के लिए लगातार कोर्स में एनरोल करके हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.'
मुलिन ने कहा कि इन वीजा पर साफ, सीमित लिमिट लागू करके अमेरिका अपनी सीमाओं के अंदर लोगों की ठीक से स्क्रीनिंग, जांच और मॉनिटर करने की अपनी क्षमता वापस पा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह आखिरी नियम यह पक्का करता है कि विदेशी छात्र अपने मुख्य मकसद पर ध्यान दें. अपनी पढ़ाई पूरी करना और घर लौटना.'
डीएचएस ने कहा कि यह अहम बदलाव देश के इमिग्रेशन सिस्टम में ईमानदारी वापस लाता है, वीजा के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल से लड़ता है और रेगुलर जांच के जरिए नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है. इसमें कहा गया है कि अभी कई दूसरे तरह के नॉन-इमिग्रेंट वीजा धारकों के लिए एडमिशन का एक तय समय है.
1978 से विदेशी स्टूडेंट्स को अमेरिका में एक तय समय के लिए एडमिशन दिया जाता रहा है, जिससे हजारों स्टूडेंट्स को जाने से बचने के लिए हमेशा कोर्स में एनरोल करके हमेशा के लिए स्टूडेंट बनने में मदद मिलती है. जिन वीजा होल्डर्स को एकेडमिक प्रोग्राम पूरा करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, उन्हें सीधे अमेरिकी सिटिजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज के जरिए एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए फॉर्मल तौर पर अप्लाई करना होगा.
डीएचएस ने कहा कि इससे यूनिवर्सिटी स्टाफ से निगरानी वापस फेडरल अथॉरिटीज के पास चली जाती है और आवेदक को बायोमेट्रिक जांच, बैकग्राउंड चेक और फ्रॉड स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है. एफ-1 स्टूडेंट्स को जाने की तैयारी करने, स्कूल बदलने, या ग्रेजुएशन के बाद स्टेटस बदलने के लिए दिया जाने वाला समय 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.
यह नियम एकेडमिक बदलावों पर सख़्त पाबंदियां लगाता है. पिछले 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका में रहने वाले मौजूदा नॉन-इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स अपने आप नए सिस्टम में चले जाएंगे और इस नियम के लागू होने की तारीख से उनके ऑथराइज़्ड स्टे की लिमिट ज्यादा से ज्यादा चार साल होगी.