ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर बोले- अंतिम चरण में अमेरिका-भारत व्यापार समझौता
सर्जियो गोर ने कहा कि इस डील का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है, सिर्फ आखिरी का 1 परसेंट हिस्सा बाकी है.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 7:58 AM IST
वॉशिंगटन: भारत में अमेरिकी के राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील अपने 'आखिरी चरण' में है और बातचीत का सिर्फ आखिरी एक फीसदी ही बाकी है. उन्होंने भरोसा जताया कि करीब 18 महीने की बातचीत के बाद यह डील जल्द ही पक्की हो जाएगी.
यहां अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि वह इस समझौते को पूरा करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं, क्योंकि यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा, 'हम इस डील के आखिरी चरण में हैं. इस डील का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है. दोनों तरफ कुछ चीजें बाकी हैं. यह उस डील का आखिरी 1 परसेंट हिस्सा है.'
#WATCH | Washington DC | On President Trump's visit to India, US Ambassador to India Sergio Gor says, " it's not any time during the midterms... when the prime minister met him in france, the indian side brought it up that he has been invited. we would love to make that happen… pic.twitter.com/ytXLAXboEa— ANI (@ANI) June 30, 2026
भारत में अमेरिका के राजदूत ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर उम्मीद जताई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पर्सनल इक्वेशन का जिक्र किया, जो रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा, 'लोग पूछते हैं, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है?
#WATCH | Washington DC | On conversation with President Trump, US Ambassador to India Sergio Gor says, " i have been with the president for 10 years, so a large part of the conversation was like two friends catching up... but i also told him about my visits to india... i also… pic.twitter.com/S5po5JI3M3— ANI (@ANI) June 29, 2026
हम डेढ़ साल से इस पर काम कर रहे हैं. इसे सही नजरिए से देखें तो हम 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं. इसलिए कोई बात नहीं, एक बार जब हम यूरोपियन डील को हरा देंगे, तो मुझे लगता है कि हम अच्छी हालत में होंगे, लेकिन मैं इसे खत्म करने का पक्का इरादा रखता हूँ.'
STORY | US, India trade deal in final steps: Sergio Gor— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
The US-India trade deal is in its " final steps", with only the last one per cent of negotiations left to be concluded, us ambassador to india sergio gor said on tuesday, expressing confidence that the deal would soon be… pic.twitter.com/YUXIxvJvaa
अमेरिकी दूत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास भारत दौरे की बहुत अच्छी यादें हैं और वह अब भी इसके बारे में बात करते रहते हैं. गोर ने कहा, 'पिछली बार उनका दौरा, उनके सबसे खास दौरों में से एक था जिसके बारे में वह अब भी बात करते हैं. वह इसे बहुत खास जगह देते हैं. यह एक अविश्वसनीय बात है. इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप के भारत वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ.' राजदूत ने यह भी बताया कि क्वाड के विदेश मंत्री अब से लगभग दो हफ़्ते में फिलीपींस में मिलने वाले हैं.