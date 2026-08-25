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अमेरिका का ईरान पर नया इकोनॉमिक 'बम', क्या भारत के 15 लाख बासमती किसानों को लगेगी बड़ी चोट?

अमेरिका अब ईरान पर फोड़ेगा 'इकोनॉमिक बम'. ( Photo Credit; Getty Images )