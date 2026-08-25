अमेरिका का ईरान पर नया इकोनॉमिक 'बम', क्या भारत के 15 लाख बासमती किसानों को लगेगी बड़ी चोट?
US Iran War Latest News: ईरान के पांच बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक भारत है, हालांकि निर्यात अब ज्यादातर छूट प्राप्त वस्तुओं का है.
Published : August 25, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: Iran US Economic War: अमेरिका और ईरान के बीच 6 महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है. बीच में दो बार युद्धविराम भी हुआ लेकिन, पूर्णविराम लगने के हालात अभी तक नहीं आए हैं. अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ खतरनाक जंग का ऐलान कर दिया है. इस बार वह गोला-बारूद, ड्रोन-मिसाइल से जंग नहीं बल्कि, आर्थिक रूप से तेहरान का दम घोंटने की कोशिश में लग गया है.
इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट (Operation Economic Outcast) शुरू कर दिया है. इसके तहत अमेरिका ने ईरान से जुड़ी लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं. आईए जानते हैं इन प्रतिबंधों से भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा?
क्या है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट: अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट यानी आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की नीति की घोषणा करते हुए इसका उद्देश्य और लक्ष्य भी बताया. उन्होंने साफ कहा कि हमारा लक्ष्य है तेहरान को दुनिया में अकेला खड़ा कर देना है. बेसेंट ने इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे से की है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका अब दुनिया भर में ईरान के आर्थिक संपर्क काटने जा रहा है. वह उन विदेशी बैंकों, कंपनियों और बिचौलियों पर दबाव बढ़ाएगा, जो ईरान के साथ अब भी काम कर रहे हैं. वो ऐसे सभी देशों को अलग-थलग कर देगा जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करते हैं.
क्या ईरान को बर्बाद करना चाहता है अमेरिका: ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों का मकसद उसके कमाई के सभी संभावित जरियों को बंद करना है. इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों से आर्थिक संबंध खत्म करने की भी चेतावनी दी है. कहा है कि यदि ईरान के साथ व्यापार खत्म नहीं किया गया तो उन देशों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने हालांकि उन देशों के नाम नहीं बताए लेकिन, वर्तमान में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार माने जाते हैं.
अमेरिका के ईरान पर इकोनॉमिक हमले का भारत पर क्या असर: अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा नई पाबंदिया लगाने से भारत के बासमती चावल, चाय और दवाओं के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल, इन सामानों का बड़ा हिस्सा दुबई के बंदरगाह के रास्ते ईरान पहुंचता रहा है. यूएई ने पिछले हफ्ते ही अगले आदेश तक ईरान के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियां, एक्सचेंज और वित्तीय लेन-देन रोक दिए थे. इसलिए भारतीय निर्यातकों को डर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन नए प्रतिबंधों से भारत और ईरान के कमजोर हो चुके व्यापार पर और बुरा असर होगा.
भारत-ईरान के बीच कितना व्यापार: ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में एक भारत भी रहा है. हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार 2018-19 के 17 अरब डॉलर के स्तर से 90% से अधिक गिर चुका है. 2026 की पहली छमाही में, भारत ने ईरान को 383.11 मिलियन डॉलर मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया. भारत के लिए ईरान दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है. इसी दौरान ईरान को भारतीय चाय का निर्यात 14.34 मिलियन डॉलर रहा.
इस पीरियड में ईरान से भारत को होने वाले निर्यात में कच्चे तेल का वर्चस्व रहा, जिसका मूल्य लगभग 707 मिलियन डॉलर था, जबकि पेट्रोलियम गैस, सेब, खजूर, बादाम और कीवी फल काफी कम मात्रा में भेजे गए. निर्यातकों का मानना है कि ईरान को होने वाले निर्यात का बड़ा हिस्सा यूएई के जरिए भेजा जाता था. लेकिन, यूएई ने अपना लेन-देन ईरान के साथ अब रोक दिया है. इसके चलते भारत का कारोबार काफी प्रभावित होगा.
भारत सालाना 1.2-1.35 करोड़ टन बासमती चावल का करता उत्पादन: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.2 करोड़ से 1.35 करोड़ (12 से 13.5 मिलियन) टन बासमती चावल का उत्पादन होता है. इसमें से करीब आधा चावल निर्यात कर दिया जाता है. दरअसल, वैश्विक स्तर पर बासमती चावल के कुल उत्पादन का अकेले 70% से अधिक हिस्सा भारत में पैदा होता है, जबकि बचा हुआ लगभग 30% हिस्सा पाकिस्तान में होता है. इसलिए दुनिया की जरूरत भारत से ही पूरी होती है.
हरियाणा में पैदा होता सबसे ज्यादा बासमती चावल: APEDA के अनुसार, बासमती चावल की कुल पैदावार में पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 जैसी उन्नत किस्मों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है. देश में बासमती चावल मुख्य रूप से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उगाया जाता है. इनमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं. हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती उत्पादक राज्य है, जो अकेले कुल उत्पादन का लगभग 50% से 60% हिस्सा पैदा करता है.
भारत के 5 लाख से अधिक किसान पैदा करते बासमती चावल: भारत में बासमती चावल उगाने वाले किसानों की संख्या 10 से 20 लाख होने का अनुमान है जो खेती के कुल क्षेत्रफल (रकबे) और कृषि जोतों के औसत आकार पर आधारित है. दरअसल, किसी भी सरकारी या निजी संस्था के पास पंजीकृत बासमती किसानों की कोई एक सटीक सूची नहीं है.
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार, भारत में बासमती चावल की खेती लगभग 15 से 16 लाख हेक्टेयर (करीब 1.56 मिलियन हेक्टेयर) भूमि पर की जाती. जबकि, औसत कृषि जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर या उससे कम है. इस हिसाब से संख्या सीधे तौर पर 15 लाख किसानों के आसपास बैठती है.
US Treasury Secretary Scott Bessent tweets, "President Trump has dismantled Iran’s military capabilities, destroyed nearly 100 percent of its military factories, and buried its nuclear program. We are now entering the endgame. At dawn begins an economic D-Day — the single… pic.twitter.com/oyb3CZcoec— ANI (@ANI) August 23, 2026
ईरानी करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची: अमेरिका के साथ जारी लड़ाई और प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है. ईरानी करेंसी रियाल मौजूदा दौर में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 लाख रियाल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. जबकि, इस्लामी क्रांति (1979) के पहले यह काफी मजबूत हुआ करती थी.
साल 1971 से 1978 के बीच शाह शासनकाल में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत मात्र 68 से 70 ईरानी रियाल के बीच हुआ करती थी. मजबूत तेल निर्यात और स्थिर अर्थव्यवस्था के कारण रियाल का मूल्य बेहद ऊंचा था. लेकिन, 1979 की क्रांति और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सत्ता से हटने के बाद अमेरिका के साथ विवाद, लंबी राजनीतिक अस्थिरता, इराक-ईरान युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रियाल कमजोर होता चला गया. मौजूदा दौर में रियाल की कीमत गिरने की बड़ी वजहों में युद्ध, महंगाई और तेल निर्यात में भारी गिरावट को माना जा रहा है. जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है.
अमेरिका के प्रतिबंध ईरान को कैसे पहुंचाएंगे चोट?
- अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करने के लिए मुख्य रूप से बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया है. इनमें डिजिटल एसेट्स, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग शामिल हैं. इन क्षेत्रों से जुड़े 60 से ज्यादा व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. ये संस्थाएं संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर और यूरोप तक फैली हुई हैं.
- अब कोई भी विदेशी कंपनी या बैंक अगर ईरान के साथ कारोबार करती पाई गई, तो उस पर भी अमेरिका कार्रवाई कर सकता है. इसको लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सख्त चेतावनी दी है कि हर देश को तय समय सीमा में ईरान से जुड़े काम बंद करने होंगे, वरना अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा.
- ईरान के लिए शिपिंग सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. सालों से वह अलग-अलग तरीकों से अपना तेल बेचता रहा है, जिसमें जहाज बदलना, फ्रंट कंपनियां बनाना और गुप्त नेटवर्क चलाना शामिल है. यही वजह है कि अब अमेरिका इन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है. तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी पर भी सख्ती इसलिए है क्योंकि ईरान इनके जरिए प्रतिबंधों से बचने और सैन्य सामान खरीदने की कोशिश करता रहा है.
क्या सही में डूब जाएगा ईरान: अमेरिका और ईरान के बीच 6 महीने से युद्ध चल रहा है. इसको लेकर ईरान पहले से ही दबाव में है. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण की कोशिश और सैन्य खर्च ने खजाने पर बोझ बढ़ाया है. ईरानी करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है. अब ये नए प्रतिबंध भी लागू हो गए तो ईरान में विदेशी मुद्रा की आमद और कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार घटेगा.
ऐसे में जनता विद्रोह कर सकती है. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने जुलाई में अनुमान लगाया था कि 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है. ईरान में घरेलू हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं. वहीं, ईरानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में सालाना महंगाई दर 66 फीसदी पहुंच गई. खाने-पीने की चीजों के दाम 128 फीसदी तक बढ़ गए हैं.
ईरान बोला, हम तैयार हैं, हमारे पास 2 साल का ब्लू प्रिंट: अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा करके कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर ईरान ने कड़ा जवाब दिया है. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, अमेरिकी जानते हैं कि कोई भी उनकी बयानबाजी पर विश्वास नहीं करता. अमेरिका अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रतिबंधित करने की आर्थिक स्थिति में नहीं है. ईरान अमेरिका के साथ लड़ने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है. उसके पास 2 साल का ब्लू प्रिंट है, ऐसे में ये अमेरिका की एक और हार है.
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