ETV Bharat / international

अमेरिका में ICE एजेंट ने महिला को गोली मारी, भड़के लोग, राजनीतिक विरोध शुरू

अमेरिका के मिनियापोलिस में आईसीई एजेंट ने कार में एक महिला को गोली मार दी. इस घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

US ICE AGENT KILLS WOMAN
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By IANS

Published : January 8, 2026 at 10:41 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के एक एजेंट ने साउथ मिनियापोलिस में इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान 37 साल की एक महिला को गोली मारकर जान ले ली. इस घटना पर फेडरल अधिकारियों और लोकल अधिकारियों ने अलग-अलग बातें कहीं और ट्रंप प्रशासन के एनफोर्समेंट तरीकों पर राजनीतिक बहस छिड़ गई.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि महिला ने अधिकारियों को धमकाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एजेंट ने खुद के बचाव में कार्रवाई की. लोकल नेताओं ने वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों का हवाला देते हुए इस बात को खारिज कर दिया और स्वतंत्र जांच की मांग की. गोलीकांड बुधवार को सुबह करीब 9:30 बजे (लोकल टाइम) पोर्टलैंड एवेन्यू के पास हुई. बाद में महिला की पहचान रेनी निकोल गुड के तौर पर हुई. मिनियापोलिस पुलिस ने बताया कि उसके सिर पर चोट लगी थी और हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

फॉक्स 9 को दिए एक बयान में आईसीई ने कहा कि जब प्रदर्शन करने वालों ने उन्हें रोका तो अधिकारी एक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे थे. बयान में कहा गया, 'इन हिंसक दंगाइयों में से एक ने अपनी गाड़ी में हथियार डालकर, हमारे लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को मारने की कोशिश में उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की -- यह घरेलू आतंकवाद का एक काम है.'

आईसीई ने कहा कि एक ऑफिसर ने 'अपनी जान के डर से' बचाव में गोलियां चलाई. ट्रंप ने घटना का वीडियो देखने के बाद एक पोस्ट में एजेंट का बचाव किया और इसे देखने में भयानक चीज बताया. उन्होंने कहा कि महिला ने 'हिंसक रूप से जानबूझकर और बुरी तरह से' एक आईसीई ऑफिसर को कुचल दिया. ऐसा लगता है कि उसे सेल्फ-डिफेंस में गोली मारी.

ट्रंप ने कहा, 'पूरी स्थिति की स्टडी की जा रही है, और कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि 'कट्टरपंथी वामपंथी हमारे कानून लागू करने वाले अधिकारियों और आईसीई एजेंट को रोज धमका रहा है, हमला कर रहा है और टारगेट कर रहा है.' उन्होंने कहा कि आईसीई एजेंट अमेरिका को सुरक्षित बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं. मिनेसोटा के अधिकारियों ने इस बात को गलत बताया. मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा कि उन्होंने शूटिंग का वीडियो देखा है और सेल्फ-डिफेंस के दावे को खारिज कर दिया है.

फ्रे ने कहा, 'अपना वीडियो देखने के बाद मैं सबको सीधे-सीधे बताना चाहता हूं कि यह बकवास है, और इसे 'बेकार कहानी' कहा. चश्मदीदों ने लोकल न्यूज को बताया कि जब आईसीई एजेंट आए तो महिला लाल होंडा पायलट में थी. उनके बयानों के मुताबिक एक एजेंट गाड़ी के दोनों तरफ खड़ा था, जबकि तीसरे ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश की.

चश्मदीदों ने कहा कि फिर एक एजेंट पीछे हटा और ड्राइवर साइड की खिड़की से तीन गोलियां चलाई और कहा कि गाड़ी एजेंट की तरफ नहीं बढ़ रही थी. फॉक्स 9 द्वारा रिव्यू किए गए वीडियो में एक आईसी एजेंट गाड़ी के सामने खड़ा दिखता है जब वह आगे बढ़ने लगती है.

एजेंट एसयूवी को साइड करते हुए कई गोलियां चलाता है, जो फिर एक खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है. मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की कहानी को खारिज कर दिया और लोगों से 'इस प्रोपेगैंडा मशीन पर विश्वास न करने' की अपील की.

उन्होंने कहा कि राज्य 'जवाबदेही और न्याय पक्का करने के लिए पूरी, निष्पक्ष और तेजी से जांच करेगा. वाल्ज ने बाद में राज्य के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को एक्टिवेट किया और मिनेसोटा नेशनल गार्ड को संभावित अशांति के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी किया, साथ ही प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की.

अशांति का जिक्र करते हुए वाल्ज ने कहा, 'हम उन्हें वह नहीं दे सकते जो वे चाहते हैं.' होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि उन्होंने शूटिंग के बाद वाल्ज से बात की, लेकिन कहा कि उनके बहुत अलग नजरिए थे. उन्होंने फिर से इस घटना को घरेलू आतंकवाद का काम बताया और कहा कि फेडरल एजेंटों के ख़िलाफ गाड़ी से टक्कर मारने वाले हमलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। नोएम ने कहा, 'आज अकेले इस देश में फेडरल अधिकारियों पर गाड़ियों से टक्कर मारकर चार अलग-अलग घरेलू आतंकवादी हमले हुए हैं.' उन्होंने कहा कि घटना के बाद शामिल आईसीई एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई. डेमोक्रेटिक कांग्रेसियों ने गोली चलाने की घटना की निंदा की.

रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर ने इस हत्या को 'बेईमानी और निंदनीय' बताया, इसे 'सरकारी हिंसा' बताया और 'एजेंसी के खिलाफ पूरी, पूरी जांच और कानूनी कार्रवाई" की मांग की. कांग्रेस की सदस्य बेट्टी मैककॉलम ने ट्रंप प्रशासन पर ऐसे सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आरोप लगाया जो 'अराजकता, बंटवारा और अविश्वास फैलाते हैं.' आईसीई से राज्य में ऑपरेशन तुरंत रोकने को कहा.

मिनेसोटा पुलिस एंड पीस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राजनीतिक नेताओं की 'गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाह बयानबाजी' की आलोचना की, और कहा कि ऐसी भाषा से अधिकारियों को खतरा है और जांच प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की. ​​यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि आईसीई अपना अब तक का सबसे बड़ा इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन चला रहा है, जिससे कई अमेरिकी शहरों में फेडरल एजेंट, लोकल अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें- क्या है 200 साल पुरानी 'मोनरो डॉक्ट्रिन', जिसे ट्रंप ने अब 'डोनरो' का नाम दिया है?

TAGGED:

TRIGGERS POLITICAL BACKLASH
US IMMIGRATION OFFICER SHOOTS WOMAN
अमेरिका आईसीई महिला गोलीमारी
अमेरिका राजनीतिक विरोध शुरू
US ICE AGENT KILLS WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.