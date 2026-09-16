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भारत, चीन समेत अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले बिल पर आज अमेरिकी हाउस में वोटिंग

बिल में जिन देशों के नाम शामिल हैं उनमें चीन, भारत, तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक हैं.

US House vote Russia sanctions
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 7:25 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा रूस सैंक्शन्स बिल पर वोट करने वाला है. यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. एक प्रस्तावित संशोधन में खास तौर पर भारत का नाम उन देशों में शामिल किया गया है जो ऐसे शुल्कों के लिए योग्य हैं.

बता दें कि अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने इस रूस सैंक्शन्स बिल को पास किया था. इसके तहत रूस से पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य खरीददारों (चीन, भारत) पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की परमीशन देता है. इसके पीछे यह तर्क किया गया है कि इस तरह का बिजनेश रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

यह बिल लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026, पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 86-11 से पास किया था और अब हाउस के सामने है. हाउस रूल्स कमेटी ने इस कानून को विचार के लिए आगे बढ़ाया है. डेमोक्रेटिक कांग्रेसी स्टेनी होयर द्वारा पेश किए गए एक अमेंडमेंट में बिल के सेकेंडरी टैरिफ प्रोविजन के तहत 100 परसेंट तक की ड्यूटी के लिए एलिजिबल 10 देशों के नाम साफ तौर पर बताने का प्रस्ताव है.

ये देश हैं चीन, भारत, तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक. यह बदलाव खुद भारत पर 100 परसेंट टैरिफ नहीं लगाएगा. इसके बजाय, यह खास तौर पर भारत को ऐसे ड्यूटी के लिए एलिजिबल देश के तौर पर पहचानेगा, अगर कानून बन जाता है और राष्ट्रपति बिल के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हैं.

सीनेट से पास हुए कानून में खास तौर पर देशों के नाम नहीं थे. इसके बजाय, इसमें वॉल्यूम के हिसाब से तेल और गैस के पांच सबसे बड़े इंपोर्टर का जिक्र था. यह कानून रूसी लीडरशिप, उसके एनर्जी सेक्टर और प्रतिबंधों से बचने में शामिल जहाजों पर बैन लगाने की कोशिश करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी एनर्जी के बड़े खरीदारों पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ग्रेगरी मीक्स और कई को-स्पॉन्सर्स द्वारा पेश किया गया एक और अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट को बड़े सेकेंडरी टैरिफ अथॉरिटी देने वाले प्रोविजन को हटाने की कोशिश करता है. 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से पहले हाउस में कुछ ही वर्किंग डेज बचे हैं. भारत से जुड़े फाइनल प्रोविजन हाउस प्रोसेस के दौरान अपनाए गए अमेंडमेंट और उसके बाद के लेजिस्लेटिव एक्शन पर निर्भर करेंगे.

ये भी पढ़ें-अमेरिकी सीनेट में पास हुआ रूस सैंक्शन्स बिल, भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100 फीसदी टैरिफ!

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