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भारत, चीन समेत अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले बिल पर आज अमेरिकी हाउस में वोटिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा रूस सैंक्शन्स बिल पर वोट करने वाला है. यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. एक प्रस्तावित संशोधन में खास तौर पर भारत का नाम उन देशों में शामिल किया गया है जो ऐसे शुल्कों के लिए योग्य हैं. बता दें कि अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने इस रूस सैंक्शन्स बिल को पास किया था. इसके तहत रूस से पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य खरीददारों (चीन, भारत) पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की परमीशन देता है. इसके पीछे यह तर्क किया गया है कि इस तरह का बिजनेश रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है. यह बिल लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026, पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 86-11 से पास किया था और अब हाउस के सामने है. हाउस रूल्स कमेटी ने इस कानून को विचार के लिए आगे बढ़ाया है. डेमोक्रेटिक कांग्रेसी स्टेनी होयर द्वारा पेश किए गए एक अमेंडमेंट में बिल के सेकेंडरी टैरिफ प्रोविजन के तहत 100 परसेंट तक की ड्यूटी के लिए एलिजिबल 10 देशों के नाम साफ तौर पर बताने का प्रस्ताव है.