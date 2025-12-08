ETV Bharat / international

QUAD पर क्यों मिले चार 'यार', ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज को लेकर क्या हुई बात

सेक्रेटरी (वेस्ट) एम्ब सिबी जॉर्ज 4 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में तीसरी क्वॉड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग में बात करते हुए. ( IANS )

इसमें कहा गया है कि यह एक्सरसाइज इस इलाके के लोगों के लिए भरोसेमंद और असरदार जान बचाने वाली मदद के लिए क्वॉड के कमिटमेंट को दिखाता है.

स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि इस सालाना इवेंट में US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के सरकारी अधिकारी इंडो-पैसिफिक में ग्रुप की डिजॉस्टर-रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एक साथ आए.

चौथी सालाना क्वॉड ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स (HADR) टेबलटॉप एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक मीटिंग 2-5 दिसंबर तक होनोलूलू, हवाई परिसर में हुई.

वॉशिंगटन: US ने इंडो-पैसिफिक में डिजॉस्टर-रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए क्वॉड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के साथ हवाई में एक सालाना ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज होस्ट की है.

क्वाड पार्टनरशिप के एक मजबूत पिलर के तौर पर, HADR इंडो-पैसिफिक में शांति, सुरक्षा, खुशहाली और लचीलेपन को आगे बढ़ाने के ग्रुप की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है.

US ने कहा कि मार्च में म्यांमार में आए भयानक भूकंप के जवाब में ग्रुप की मानवीय मदद की कोऑर्डिनेटेड डिलीवरी, "रिसोर्स जुटाने और तेजी से जान बचाने वाली मदद पहुंचाने की उसकी क्षमता" का "सबूत" थी.

मार्च में, म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जहां 1.2 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई घायल हुए और बेघर हो गए. भूकंप की कम गहराई, लगभग 10 km, के कारण तेज झटके आए जिससे इलाका तबाह हो गया और बैंकॉक तक महसूस किया गया.

बता दें कि इस बैठक में क्वॉड (Quadrilateral Security Dialogue) की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई. क्वॉड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक मंच है. यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करता है. इसके जरिए समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों और जलवायु परिवर्तन जैसे साझा हितों पर सहयोग किया जाता है.