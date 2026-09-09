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ट्रेड विवाद के बीच अमेरिका ने कनाडा पर नए इंपोर्ट बैन और टैरिफ लगाए

वॉशिंगटन: अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ व्यापार से जुड़े नए कदम उठाने का ऐलान किया है. ओटावा द्वारा अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद, अमेरिका ने कई तरह के आयात पर रोक लगा दी है और मौजूदा टैरिफ में बदलाव किए हैं.

एक बैकग्राउंड कॉल में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं. यह एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और यह वॉशिंगटन को उन देशों से आयात पर रोक लगाने की इजाजत देता है जो अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार करते हैं.

ये कदम तीन मोर्चों पर उठाए जा रहे हैं. कनाडा के डेयरी उत्पाद, ज़्यादातर शराब और मोटरसाइकिलें अब अमेरिका में नहीं आ पाएँगी, ये प्रतिबंध लगभग तीन हफ़्तों में लागू हो जाएँगे. इसके साथ ही, वॉशिंगटन ने 20 जुलाई के टैरिफ में भी बदलाव किए हैं. सीमेंट, सड़क पर इस्तेमाल होने वाला नमक और कुछ मेडिकल सप्लाई जैसी चीज़ों को उस लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि ऑल-टेरेन व्हीकल, कुछ तरह की चीज (cheese) और मोटरबोट जैसे सामानों पर नए टैरिफ लगाए गए हैं.

ये बदलाव एक हफ़्ते के अंदर लागू हो जाएँगे. इसके अलावा, प्रशासन ने सरकारी खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर की सरकारी खरीद लिस्ट से कनाडा में बने सामानों को हटाना शुरू करें. अधिकारियों ने पुष्टि की कि कनाडा की कारों और धातुओं पर 1 जनवरी से टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहले घोषित की गई चेतावनी अभी भी कायम है.

अमेरिकी पक्ष के अनुसार, कनाडा और चीन ही ऐसी दो अर्थव्यवस्थाएँ थीं जिन्होंने बातचीत करने के बजाय वॉशिंगटन के टैरिफ कदम का जवाब जवाबी कार्रवाई से दिया. अधिकारियों ने बताया कि जापान और यूरोपीय संघ समेत दर्जनों अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय समझौते किए.