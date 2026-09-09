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ट्रेड विवाद के बीच अमेरिका ने कनाडा पर नए इंपोर्ट बैन और टैरिफ लगाए

अमेरिका के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं.

US Canada tariffs war
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : September 9, 2026 at 10:21 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ व्यापार से जुड़े नए कदम उठाने का ऐलान किया है. ओटावा द्वारा अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद, अमेरिका ने कई तरह के आयात पर रोक लगा दी है और मौजूदा टैरिफ में बदलाव किए हैं.

एक बैकग्राउंड कॉल में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं. यह एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और यह वॉशिंगटन को उन देशों से आयात पर रोक लगाने की इजाजत देता है जो अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार करते हैं.

ये कदम तीन मोर्चों पर उठाए जा रहे हैं. कनाडा के डेयरी उत्पाद, ज़्यादातर शराब और मोटरसाइकिलें अब अमेरिका में नहीं आ पाएँगी, ये प्रतिबंध लगभग तीन हफ़्तों में लागू हो जाएँगे. इसके साथ ही, वॉशिंगटन ने 20 जुलाई के टैरिफ में भी बदलाव किए हैं. सीमेंट, सड़क पर इस्तेमाल होने वाला नमक और कुछ मेडिकल सप्लाई जैसी चीज़ों को उस लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि ऑल-टेरेन व्हीकल, कुछ तरह की चीज (cheese) और मोटरबोट जैसे सामानों पर नए टैरिफ लगाए गए हैं.

ये बदलाव एक हफ़्ते के अंदर लागू हो जाएँगे. इसके अलावा, प्रशासन ने सरकारी खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर की सरकारी खरीद लिस्ट से कनाडा में बने सामानों को हटाना शुरू करें. अधिकारियों ने पुष्टि की कि कनाडा की कारों और धातुओं पर 1 जनवरी से टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहले घोषित की गई चेतावनी अभी भी कायम है.

अमेरिकी पक्ष के अनुसार, कनाडा और चीन ही ऐसी दो अर्थव्यवस्थाएँ थीं जिन्होंने बातचीत करने के बजाय वॉशिंगटन के टैरिफ कदम का जवाब जवाबी कार्रवाई से दिया. अधिकारियों ने बताया कि जापान और यूरोपीय संघ समेत दर्जनों अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय समझौते किए.

अधिकारी ने तर्क दिया कि कनाडा के प्रांतों ने व्यापार विवाद की शुरुआत में ही अमेरिकी शराब को दुकानों से हटाकर और अमेरिकी कंपनियों को प्रांतीय खरीद बाजारों से रोककर एक मिसाल कायम की थी, और इसी वजह से - न कि खुद टैरिफ की वजह से - धारा 338 के तहत प्रतिबंध लगाने का अधिकार इस्तेमाल किया गया.

भारतीय निर्यातकों और व्यापार पर नजर रखने वालों के लिए, यह घटना एक केस स्टडी है कि कैसे वॉशिंगटन की मौजूदा व्यापार रणनीति देशों को दो खेमों में बाँटती है: वे जो बातचीत करते हैं और वे जो जवाबी कार्रवाई करते हैं. भारत ने ज़्यादातर दूसरे रास्ते से परहेज किया है और इसके बजाय वॉशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है, भले ही रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर विवादों के साथ-साथ अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत भी चल रही हो.

अधिकारियों ने कुछ अमेरिकी सांसदों की उन चिंताओं को भी कम करके आंका कि इस विवाद से आने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि जिन सामानों पर रोक लगाई गई है, वे कुल अमेरिकी खपत का बहुत छोटा हिस्सा हैं.

अधिकारी ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में कनाडा के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत की उम्मीद है, हालांकि नए प्रतिबंध लागू होने से पहले विवाद को सुलझाने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई. कनाडाई विमान निर्माता बॉम्बार्डियर पर रोक लगाने की एक अलग संभावना के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

ये भी पढ़ें- कनाडा का बड़ा पलटवार: अमेरिकी सामानों पर लगाया 50% का भारी जवाबी टैरिफ

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