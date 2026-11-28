अमेरिकी वायुसेना के क्लाउड सिस्टम में हैकर्स की सेंध, महत्वपूर्ण डेटा लीक होने का खतरा
यह सेंधमारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़ी कई साइबर घटनाएं हुई हैं.
By ANI
Published : November 28, 2026 at 8:51 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी वायु सेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग और कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक हैकर्स ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को सेंध लगा दी. बता दें, यह अमेरिकी सरकार के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों की नई घटना है.
इस हमले से अमेरिकी वायुसेना के संवेदनशील सैन्य, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी लीक होने का खतरा मंडाराने लगा है. इसका असर प्लेटफॉर्म के कामों पर भी पड़ रहा है. जैसे ही हैकर्स ने सेंध लगाई, वैसे ही पूरे सिस्टम में गड़बड़ी और रुकावटें आने लगीं. इसके बाद वायुसेना ने सॉफ्टवेयर के सभी अपडेट्स को फौरन रोक दिया. फॉक्स न्यूज के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना ने सार्वजनिक रूप से इस सेंध की पुष्टि अभी तक नहीं की है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या कोई डेटा चुराया गया है.
यह सेंधमारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़ी कई साइबर घटनाएं हुई हैं. इनमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA), ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) में हुई घुसपैठ जैसी घटनाएं भी शामिल हैं. वहीं, सीएनएन (CNN) के अनुसार, इस सेंधमारी में उस सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल एजेंसियां ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषण के लिए करती हैं. हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सेंधमारी कितनी व्यापक थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कोई भी गोपनीय जानकारी प्रभावित नहीं हुई है.
ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जानकारी शामिल होती है, जिसमें सोशल मीडिया कंटेंट, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य ऑनलाइन सामग्री आती है. हालांकि इनमें से ज्यादातर जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ जानकारी डेटा वेंडरों के जरिए हासिल की जाती है. इससे संवेदनशील विवरण सामने आ सकते हैं, खासकर तब जब इसे अन्य डेटासेट के साथ मिला दिया जाए.
ये ताज़ा घटनाक्रम FBI के 'नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर' (NCIC) को निशाना बनाकर किए गए एक साइबर हमले के बाद सामने आए हैं. NCIC एक देशव्यापी डेटाबेस है, जिसका इस्तेमाल संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां आपराधिक रिकॉर्ड, लंबित वारंट और बैकग्राउंड-चेक संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए करती हैं. 21 नवंबर को फॉक्स न्यूज के साथ एक फोन इंटरव्यू के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI में हुई सेंधमारी को स्वीकार किया. ट्रंप ने इस घटना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं कहूंगा कि यह अच्छा नहीं है. मुझे यह पसंद नहीं है.
सीएनएन CNN के अनुसार, FBI इस घुसपैठ की जांच कर रही है; हाल के महीनों में यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें FBI से जुड़ी सुरक्षा में सेंध लगने की बात सामने आई है. साइबर अपराधी समूहों की जांच का नेतृत्व कर चुके FBI के एक पूर्व अधिकारी ने CNN को बताया कि NCIC कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सूचना-साझाकरण प्लेटफॉर्मों में से एक है. उन्होंने चिंता जताई कि हैकर न केवल संवेदनशील रिकॉर्ड उजागर कर सकते हैं, बल्कि डेटाबेस में मौजूद जानकारी की विश्वसनीयता से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं.
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