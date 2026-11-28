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अमेरिकी वायुसेना के क्लाउड सिस्टम में हैकर्स की सेंध, महत्वपूर्ण डेटा लीक होने का खतरा

अमेरिकी वायुसेना के क्लाउड सिस्टम में सेंध ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी वायु सेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग और कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक हैकर्स ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को सेंध लगा दी. बता दें, यह अमेरिकी सरकार के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों की नई घटना है.

इस हमले से अमेरिकी वायुसेना के संवेदनशील सैन्य, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी लीक होने का खतरा मंडाराने लगा है. इसका असर प्लेटफॉर्म के कामों पर भी पड़ रहा है. जैसे ही हैकर्स ने सेंध लगाई, वैसे ही पूरे सिस्टम में गड़बड़ी और रुकावटें आने लगीं. इसके बाद वायुसेना ने सॉफ्टवेयर के सभी अपडेट्स को फौरन रोक दिया. फॉक्स न्यूज के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना ने सार्वजनिक रूप से इस सेंध की पुष्टि अभी तक नहीं की है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या कोई डेटा चुराया गया है.