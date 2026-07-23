ईरान को ट्रंप की चेतावनी, होर्मुज में किसी भी हमले का जवाब पुल, पावर प्लांट उड़ाकर देंगे
ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो तेहरान वेस्ट एशिया से सभी ऑयल एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर देगा.
By IANS
Published : July 23, 2026 at 6:58 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर और हमले किए. कमांड ने एक्स पर बताया कि नए हवाई हमले बुधवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे शुरू हुए. कमांड ने कहा, 'यह मिशन ईरान की आम नाविकों और इलाके के पानी में आने-जाने वाले कमर्शियल जहाजों को धमकाने की काबिलियत को और कम करता रहेगा.'
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर गोली चलाएगा तो वह ईरान का एक पुल या पावर प्लांट नष्ट कर देंगे.
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अब से जब भी ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी और डिवाइस या हथियार से हो, तो अमेरिका बमबारी करके एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा, जिसमें कैपिटल सिटी तेहरान के पास या उसके अंदर मौजूद प्लांट भी शामिल हैं.'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जवाब में ईरान के मेन मिलिट्री कमांड, खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो ईरान वेस्ट एशिया से सभी ऑयल एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर देगा और पूरे इलाके में ऑयल, गैस, बिजली और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा.
इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका की लगातार धमकियों से इलाके में और उससे भी आगे युद्ध और बढ़ेगा. पिछले हफ्ते द वॉशिंगटन पोस्ट-इप्सोस के एक पोल के मुताबिक, 68 परसेंट अमेरिकी वयस्क ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध लड़ने लायक नहीं है जबकि 28 परसेंट ने कहा कि यह है.
अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू किया जिसके कारण तेहरान के आसमान में एयर डिफेंस ने हमला किया. ईरान ने इजराइल की सीमा के पास जॉर्डन के एक शहर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद बहरीन और सऊदी अरब में चेतावनी जारी की गई.