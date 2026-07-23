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ईरान को ट्रंप की चेतावनी, होर्मुज में किसी भी हमले का जवाब पुल, पावर प्लांट उड़ाकर देंगे

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By IANS 2 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर और हमले किए. कमांड ने एक्स पर बताया कि नए हवाई हमले बुधवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे शुरू हुए. कमांड ने कहा, 'यह मिशन ईरान की आम नाविकों और इलाके के पानी में आने-जाने वाले कमर्शियल जहाजों को धमकाने की काबिलियत को और कम करता रहेगा.' समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर गोली चलाएगा तो वह ईरान का एक पुल या पावर प्लांट नष्ट कर देंगे. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अब से जब भी ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी और डिवाइस या हथियार से हो, तो अमेरिका बमबारी करके एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा, जिसमें कैपिटल सिटी तेहरान के पास या उसके अंदर मौजूद प्लांट भी शामिल हैं.'