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अमेरिकी सेना ने ईरान के हमलावर ड्रोनों को मार गिराया, तनाव के बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री तेहरान पहुंचे

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 5 Min Read

फ्लोरिडा: अमेरिकी सेना ने रविवार सुबह ईरान के दो ड्रोनों को मारकर गिरा दिया. यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि नष्ट किए गए ड्रोन अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने थे. इन हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. इस बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं. यूएस सेंट्रल कमांड के शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के दो ऐसे अटैक ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया जो होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग लेन के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे. इस सैन्य टकराव से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है. ईरान द्वारा मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) से उस अहम समुद्री रास्ते और कुवैत व बहरीन जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाने के ठीक एक दिन बाद ही इस घटना ने मौजूदा युद्धविराम व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि आज पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ने ईरान के दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' को मार गिराया. इनसे होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था. अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.' मिलिट्री कमांड ने कहा, 'अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता के खिलाफ बचाव जारी रखने के लिए तैयार स्थिति में हैं.' ड्रोन को रोकने की यह घटना पश्चिमी एशिया के अहम शिपिंग रास्तों पर अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का हिस्सा है. इससे मौजूदा युद्धविराम की नाज़ुक स्थिति सामने आई है और इलाके में तनाव बढ़ने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा हो गई. तनाव का यह दौर शनिवार की शुरुआत में तब शुरू हुआ, जब अमेरिकी सेना ने अहम होर्मुज के पास गोरुक और केशम द्वीप पर मौजूद ईरान के तटीय रडार ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए. यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार यह मिलिट्री ऑपरेशन सुबह होने से ठीक पहले तब शुरू किया गया जब ईरान के उन ड्रोन को रोका गया, जिन्हें उस अहम समुद्री रास्ते पर समुद्री ट्रैफिक के लिए खतरा माना जा रहा था. उन रडार हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी. सुरक्षा की स्थिति पर बात करते हुए कुवैत के अधिकारियों ने पुष्टि की कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलें आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरी. इससे इमारतों को तो नुकसान पहुंचा लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.