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अमेरिकी सेना ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर नए हमले शुरू किए: सेंटकॉम

ट्रंप का कहना है कि युद्ध में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और वे बहुत जल्द डील के लिए तैयार हो जाएँगे.

US fresh strikes against Iran
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : July 23, 2026 at 9:30 AM IST

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फ्लोरिडा: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बुधवार (US लोकल टाइम) को कहा कि उसने तेहरान के हमले करने की काबिलियत को कमजोर करने के लिए ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया.

एक्स पर एक पोस्ट में विस्तृत जानकारी शेयर करते हुए उसने कहा कि मिशन ईरान की आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को धमकाने की काबिलियत को कम करना जारी रखेगा. सेंटकॉम ने एक्स पर कहा, 'आज शाम 5:30 बजे अमेरिकी सेना ने कमांडर इन चीफ के कहने पर ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर और हमले शुरू किए. मिशन ईरान की आम नाविकों और इलाके के पानी में आने-जाने वाले कमर्शियल जहाजों को धमकाने की काबिलियत को और कम करना जारी रखेगा.'

हमलों का यह नया दौर तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (US लोकल टाइम) को जॉर्जिया में कहा कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ईरान के साथ युद्ध को 'झड़प' बताया और दावा किया कि तेहरान एक डील करना चाहता है.

ट्रंप ने कहा, 'ईरान के साथ हमारी जो यह झड़प है, और मैं इसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वे एक डील करना चाहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि वे डील करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हर बार जब वे कोई डील करते हैं तो वे उसे और सब कुछ बदलना चाहते हैं. वे तैयार नहीं हैं. वे बहुत जल्द तैयार हो जाएँगे.'

इससे पहले बुधवार को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की अमेरिका की धमकियों के बीच विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का जिसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला भी शामिल है, कड़ा जवाब दिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को भी सही टारगेट माना जाएगा.

संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने भी यही बात कही सभी ने कड़ा एक्शन की चेतावनी दी. इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के लिए फंड बढ़ाने पर हाल ही में हुई अमेरिकी सीनेट एप्रोप्रिएशन्स कमेटी की हियरिंग का जिक्र किया.

इस बात की निंदा की कि युद्ध के इंसानी पहलुओं के बारे में एक भी सवाल नहीं उठाया गया. इस बात के बावजूद कि वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का हमला एक गैर-कानूनी युद्ध रहा है जिसके साथ मिनाब और लैमार्ड के अपराधों सहित अनगिनत युद्ध अपराध हुए हैं.'

जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं सेंटकॉम ने एक्स पर एक और पोस्ट में होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के पूरे कंट्रोल के दावों का जवाब दिया और एक्स पर कहा, 'ईरान होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता है. आईआरजीसी की धमकियों और हमलों के बावजूद इंटरनेशनल वॉटरवे ट्रांजिट के लिए खुला है. कमर्शियल जहाज अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट के साथ स्ट्रेट का इस्तेमाल करते रहते हैं. मई की शुरुआत से अमेरिकी सेना ने 900 से ज़्यादा जहाज़ों को स्ट्रेट से गुजरने में मदद की है.

यह तब हुआ जब ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है, और अगर किसी जहाज को स्ट्रेट से गुजरना है, तो उसे सिर्फ तय रास्ते से और पहले से तय इंतजामों के हिसाब से ही गुजरना होगा.

प्रेस टीवी के मुताबिक उसने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अमेरिका की धमकियां पूरी होती हैं, तो सेना तेल की एक बूंद भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगी, और इलाके का तेल, गैस, बिजली और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होगा. प्रेस टीवी ने आगे कहा, 'ईरान के खतम अल-अनबिया का कहना है कि अमेरिका और उसकी सेना की बार-बार की धमकियों का कोई नतीजा नहीं होगा, सिवाय इसके कि इलाके में और उससे भी आगे युद्ध बढ़ेगा.'

ये भी पढ़ें- ईरान को ट्रंप की चेतावनी, होर्मुज में किसी भी हमले का जवाब पुल, पावर प्लांट उड़ाकर देंगे

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