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अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य से 70 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकलवाया

ईरान और ओमान से घिरे इस संकरे जलमार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति की 20 प्रतिशत माल ढुलाई होती है.

US military rescues 70 commercial vessels
अमेरिकी सेना ने 70 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकलवाया (प्रतीकात्मक फोटो-AP)
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By PTI

Published : June 1, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
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वाशिंगटन : पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकाला है. मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गयी.

ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध की शुरुआत के तीन महीने बाद से यह जलमार्ग जोखिम भरा बना हुआ है. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सेंट्रल कमान ने फारस की खाड़ी में आने-जाने वाले लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों का जलडमरूमध्य से गुजरने में मार्गदर्शन किया है.

उन्होंने कहा कि संकरे जलमार्ग से गुजरते समय पकड़े जाने से बचने के लिए ज्यादातर जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे.

बताया गया कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले, प्रतिदिन 100 से अधिक वाणिज्यिक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरते थे. ईरान और ओमान से घिरे इस संकरे जलमार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति की 20 प्रतिशत माल ढुलाई होती है.

अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि किस प्रकार के जहाज वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन एक अधिकारी ने संकेत दिया कि कम से कम एक मार्ग ईरानी तटरेखा के करीब नहीं था.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान की अनुमति के बिना ईरान के पास से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी ड्रोन या मिसाइलों द्वारा हमले का खतरा लगभग निश्चित है.

नौवहन विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका द्वारा निर्देशित ये मार्ग ओमान के करीब से गुजरते प्रतीत होते हैं. चूंकि, अमेरिकी मार्गदर्शन में होने वाली समुद्री यात्राएं ट्रांसपोंडर बंद करके की जाती हैं, जिन्हें “गुप्त मार्ग” के रूप में जाना जाता है, इसलिए जहाजरानी विश्लेषकों का कहना है कि वे स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित नहीं कर सकते कि ऐसी कितनी यात्राएं हुई होंगी.

अमेरिका और ईरान उस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की खुदरा कीमतें बढ़ गई हैं.

अमेरिका और ईरान आठ अप्रैल को युद्धविराम पर सहमत हुए, लेकिन तेहरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करना जारी है, जो जलमार्ग पर अपना नियंत्रण जता रहा है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा इजराइल-लेबनान युद्धविराम को रोक रहा है हिज्बुल्लाह

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