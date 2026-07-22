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अमेरिका ने 11वीं रात ईरान पर किये हमले, सैन्य ठिकानों, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना

सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने पिछले तीन महीनों में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले 30 से ज़्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमला किया है. इन हमलों को गैर-जरूरी बताया और कहा कि इनसे सैकड़ों आम नाविकों को खतरा हुआ और नेविगेशन की आजादी कमजोर हुई.

इसमें आगे कहा गया कि सेंटकॉम के एसेट्स ने ईरानी मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया ताकि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम किया जा सके.

एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशन 21 जुलाई को रात 8:15 बजे पर खत्म हुआ और इसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की काबिलियत को और कम करना था. बयान में कहा गया, '21 जुलाई को रात 8:15 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं शाम को हमले सफलतापूर्वक पूरे किए.'

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं रात हमले पूरे कर लिए हैं. इसमें मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताएं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया.

सेंटकॉम ने कहा, 'ईरानी हमले के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के आने-जाने के लिए खुला है.' साथ ही, यह भी कहा कि मई की शुरुआत से अमेरिकी सेना ने लगभग 900 कमर्शियल जहाज़ों को इस जरूरी समुद्री रास्ते से लगभग 450 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जाने में मदद की है.

इससे पहले सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में हमलों के नए दौर की शुरुआत का ऐलान किया. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग) के अनुसार अमेरिका के हमले शुरू करने की घोषणा के बाद ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले हुए.

आईआरआईबी ने बताया कि इलम प्रांत के चावर और अब्दानान इलाकों में हवाई हमले किए गए. अब्दानान के गवर्नर ने कन्फर्म किया कि काउंटी के दिनारकोह इलाके को निशाना बनाया गया था. आईआरआईबी के मुताबिक ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में बानेह शहर की सीमा के बाहर एक जगह पर भी हमला किया गया, जिसे उसने दुश्मन का हमला बताया.

अधिकारियों ने कहा कि कबूदर अहांग काउंटी को निशाना बनाया गया, जिसे उन्होंने अमेरिका की लगातार आक्रामक कार्रवाई बताया. आईआरआईबी ने आगे बताया कि खुजेस्तान प्रांत के महशहर और पूर्वी अज़रबैजान प्रांत के तबरीज़ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई.

दक्षिण-पूर्वी ईरान में चाबहार में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसमें कई धमाकों की आवाजें और थोड़ी देर के लिए इलाके में ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज़ों की आवाज़ें सुनी गई. अलग से आईआरआईबी ने खुज़ेस्तान के डिप्टी गवर्नर के हवाले से कहा कि बेहबहान और ओमिडीह शहरों के आस-पास के इलाकों पर मिसाइल हमला हुआ है, और कहा कि संबंधित अधिकारी टारगेट की गई जगहों का फील्ड असेसमेंट और सिक्योरिटी इवैल्यूएशन कर रहे हैं.

आईआरआईबी के मुताबिक सिस्तान और बलूचिस्तान के डिप्टी गवर्नर ने भी चाबहार और कोनारक इलाकों में हमलों की पुष्टि की, और कहा कि हमलों के बाद स्थिति कंट्रोल में है. यह तब हुआ जब पिछले महीने साइन किए गए 14-सूत्रीय समझौते के टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका मकसद दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म करना और आगे की बातचीत का रास्ता खोलना था, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज स्ट्रेट पर.

इसके टूटने से पश्चिम एशिया में संघर्ष फिर से शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका ने ईरानी मिलिट्री और सिविलियन संपत्तियों पर हमला किया, और इस्लामिक रिपब्लिक ने भी जवाबी हमलों में खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया.