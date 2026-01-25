ETV Bharat / international

अमेरिका में इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, भारी विरोध प्रदर्शन

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में शनिवार को गोलीबारी के बाद फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी ( AP )

मिनियापोलिस पुलिस चीफ ब्रायन ओ'हारा ने शनिवार को पुष्टि की कि एक 37 साल के आदमी की कई गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाने पर मौत हो गई. ओ'हारा के मुताबिक, पीड़ित मिनियापोलिस का रहने वाला था और अमेरिका का नागरिक था. अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा, 'आज हमारी मांग है कि हमारे शहर में काम कर रही फेडरल एजेंसियां ​​उसी अनुशासन, इंसानियत और ईमानदारी के साथ काम करें, जिसकी इस देश में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जरूरत होती है.'

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के केंद्रीय एजेंटों ने मिनियापोलिस में चल रहे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान एक और व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शहर से भारी हथियारों से लैस फेडरल कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग फिर से उठने लगी.

मिनियापोलिस: अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में शनिवार को इमिग्रेशन अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई. अमेरिका में इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत की यह दूसरी घटना है. अमेरिका के मिनेसोटा में हुई इस घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस घटना को लेकर मिनेसोटा के गवर्नर भड़क गए. उन्होंने कहा कि यह हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है.

यह गोलीबारी तब हुई जब अमेरिका इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और दूसरे फेडरल एजेंट्स मिनियापोलिस में लगातार तैनात थे, जहाँ वे ट्रंप के एंटी-इमिग्रेशन अभियान के तहत छापे मार रहे थे. अल जजीरा ने कहा कि मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने फेडरल ऑपरेशन की कड़ी आलोचना की और उन्हें इमिग्रेशन एनफोर्समेंट से बहुत अलग बताया. सेंट पॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनेसोटा के गवर्नर ने कहा, 'यह बहुत पहले ही इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मामला नहीं रहा.' वाल्ज ने कहा, 'यह हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है और आज इस अभियान ने एक और जान ले ली.'

ऑनलाइन चल रहे फुटेज में कई फेडरल ऑफिसर एक आदमी को जमीन पर पकड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके कुछ देर बाद कई गोलियों की आवाज सुनाई देती है. जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारकर मार डाला जिसके पास हैंडगन थी और उसने हथियार छोड़ने की कोशिशों का विरोध किया.

एक और वीडियो जो अलग एंगल से शूट किया गया है, उसमें एक आदमी मोबाइल फोन पकड़े हुए दिखता है, इससे पहले कि पुलिस वाले पेपर स्प्रे करते हैं, उसे पकड़ते हैं, और उस पर कई गोलियां चलाते हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ओ'हारा ने बाद में बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि वह व्यक्ति कानूनी तौर पर बंदूक रखने वाला था जिसके पास बंदूक रखने का परमिट था.'

यह घटना इस महीने की शुरुआत में मिनियापोलिस की रहने वाली रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या के बाद हुई है, जिन्हें उनकी गाड़ी में एक इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट ऑफिसर (ICE) ने मार डाला था. लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी आईसीई के कामकाज और ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी की बुराई करने के लिए मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए.

एकजुटता दिखाते हुए शहर भर में सैकड़ों बिजनेस एक आम हड़ताल के तहत बंद हो गए. शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी आईसीई ऑपरेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी की बुराई करने के लिए मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए. शहर भर में सैकड़ों बिजनेस आम हड़ताल के तहत बंद हो गए.