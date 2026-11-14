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अमेरिका: फ्लाइट्स पर लगी रोक हटाई गई, परिवहन सचिव ने बताई परेशानी की वजह

अमेरिका में फ्लाइट्स पर लगी रोक हटाई गई ( ANI )

By IANS 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका ने शुक्रवार को उड़ानों पर आए संकट पर बड़ा अपडेट दिया है. बता दें, ट्रैफिक कंट्रोल की कम्युनिकेशन व्यवस्था में खराबी आने के चलते सभी उड़ानों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था, अब उसे हटा लिया गया है. विमानों पर रोक के चलते करीब 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थीं. अमेरिकी परिवहन सेक्रेटरी शॉन डफी ने इस बारे में बताया कि जिस वजस से यह संकट आया था, उसकी पहचान कर ली गई है और हवाई अड्डों को खोल दिया गया है. हालांकि एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि व्यवधान और रद्द होने का सिलसिला जारी रह सकता है.

बता दें, शुक्रवार देर रात जारी एक एडवाइजरी में एजेंसी ने कहा कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) कमांड सेंटर द्वारा पूरे देश में लागू किया गया 'ग्राउंड स्टॉप' रद्द कर दिया गया है. इससे पहले, संचार व्यवस्था में आई खराबी के कारण हवाई यातायात संचालन प्रभावित हुआ था, जिसके चलते दोपहर में देश भर में उड़ान भरने वाले विमानों को रोक दिया गया था. इस रद्दीकरण की सूचना में खराबी के कारण का जिक्र नहीं किया गया है, और न ही यह बताया गया है कि एयरलाइन का शेड्यूल सामान्य हो गया है या नहीं.