अमेरिका: फ्लाइट्स पर लगी रोक हटाई गई, परिवहन सचिव ने बताई परेशानी की वजह
अमेरिकी परिवहन सेक्रेटरी शॉन डफी ने बताया कि एयरस्पेस को खोल दिया गया है. विस्तार से पढ़ें.
By IANS
Published : November 14, 2026 at 8:52 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने शुक्रवार को उड़ानों पर आए संकट पर बड़ा अपडेट दिया है. बता दें, ट्रैफिक कंट्रोल की कम्युनिकेशन व्यवस्था में खराबी आने के चलते सभी उड़ानों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था, अब उसे हटा लिया गया है. विमानों पर रोक के चलते करीब 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थीं. अमेरिकी परिवहन सेक्रेटरी शॉन डफी ने इस बारे में बताया कि जिस वजस से यह संकट आया था, उसकी पहचान कर ली गई है और हवाई अड्डों को खोल दिया गया है. हालांकि एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि व्यवधान और रद्द होने का सिलसिला जारी रह सकता है.
बता दें, शुक्रवार देर रात जारी एक एडवाइजरी में एजेंसी ने कहा कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) कमांड सेंटर द्वारा पूरे देश में लागू किया गया 'ग्राउंड स्टॉप' रद्द कर दिया गया है. इससे पहले, संचार व्यवस्था में आई खराबी के कारण हवाई यातायात संचालन प्रभावित हुआ था, जिसके चलते दोपहर में देश भर में उड़ान भरने वाले विमानों को रोक दिया गया था. इस रद्दीकरण की सूचना में खराबी के कारण का जिक्र नहीं किया गया है, और न ही यह बताया गया है कि एयरलाइन का शेड्यूल सामान्य हो गया है या नहीं.
वहीं, शाम को इससे पहले, FAA के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर ने बताया कि देश के एक बड़े हिस्से में 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लागू है, हालांकि तटीय इलाकों की कुछ जगहों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रवाना होने की अनुमति मिल गई है. एक अपडेट में, अमेरिकन एयरलाइंस ने बताया कि कुछ हवाई अड्डों से उड़ानों को रवाना होने के लिए मंजूरी मिलनी शुरू हो गई है.
#WATCH | FAA Grounding Issuance | United States Secretary of Transportation Sean Duffy says, "...we have identified the problem. We've got our centers and our TRACONs operational right now. At 8:15 tonight, Eastern Time, we've opened up the airspace..." He adds, "Does that mean every flight is going to fly right now? It's going to be slow... So if if you're watching, you're at an airport, check with your airline. it depends on do we have crews available? Are do we have pilots and flight attendants available to fly your flight? We're going to try to move as many of those as we can tonight if we have the capacity with crews to to to move those flights. If not, we're going to start tomorrow morning with our airline partners, moving those aircraft. But it's going to take us some time to unwind what's happened this afternoon..." (Source: YouTube/White House)— ANI (@ANI) November 14, 2026
उस समय, ज्यादातर उड़ानें रुकी हुई थीं और एयरलाइन को आगे भी रुकावटों की आशंका थी, जिसमें कुछ उड़ानें रद्द होना भी शामिल था. अमेरिकन एयरलाइंस ने ग्राहकों को सलाह दी कि वे अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करें और उपलब्ध विकल्पों के लिए उनके ट्रैवल अलर्ट को देखें. यह चेतावनी FAA की उड़ानें रद्द करने से जुड़ी सलाह जारी होने से पहले दी गई थी. एयर इंडिया ने भी अमेरिका आने-जाने वाली उड़ानों में रुकावट आने की चेतावनी दी थी.
एयरलाइन ने यात्रियों से कहा कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों का ताज़ा स्टेटस चेक कर लें. FAA की शुरुआती देशव्यापी सलाह पर दोपहर 3:54 बजे (ईस्टर्न टाइम) हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि यह घटना दोपहर 3:53 बजे शुरू हुई थी. बाद में जारी एक सलाह में बताया गया कि इन पाबंदियों का कारण कम्युनिकेशन फेलियर (संचार व्यवस्था में खराबी) था.
होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने पहले पत्रकारों को बताया कि FAA को प्रभावित करने वाली टेलीकम्युनिकेशन सेवा में रुकावट के बाद, अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं. उन्होंने उस समय कहा था कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह कोई खतरनाक हमला था. हालांकि, इस शुरुआती आकलन में साइबर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया गया था. अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि जो विमान पहले से ही हवा में हैं, वे अपनी मंजिल तक जा सकते हैं.
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के शुरुआती आदेश में कहा गया था कि बाहर से आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अलग-अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा. 'ग्राउंड स्टॉप' का मतलब विमानों को उनके प्रस्थान हवाई अड्डों पर ही रोक देना है, न कि हवा में मौजूद सभी विमानों को तुरंत उतरने का आदेश देना. इस तरह की पाबंदी हटा लेने का मतलब यह नहीं है कि उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने का सिलसिला खत्म हो गया है.
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