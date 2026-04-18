अमेरिका ने प्रतिबंधित रूसी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाली छूट को बढ़ाया
यह उस पिछले 30-दिनों की छूट की जगह लेता है, जिसकी समय-सीमा 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी.
By ANI
Published : April 18, 2026 at 9:30 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक नया अस्थायी छूट जारी किया है, जिसके तहत समुद्र में फंसे प्रतिबंधित रूसी तेल की बिक्री और ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी गई है. इस कदम का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से हिल चुके वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है.
शुक्रवार (स्थानीय समय) को जारी किया गया यह लाइसेंस देशों को 17 अप्रैल तक जहाज़ों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति देता है. यह अनुमति 16 मई तक वैध रहेगी. यह उस पिछले 30-दिनों की छूट की जगह लेता है, जिसकी समय-सीमा 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी.
हालाँकि इस छूट में ईरान क्यूबा और उत्तर कोरिया के साथ होने वाले लेन-देन से जुड़ी सख्त पाबंदियां बनी हुई है. यह प्रगति अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की बुधवार (लोकल टाइम) की बातों के बीच आया है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका उस जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेगा जिसके तहत चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच रूसी और ईरानी तेल से जुड़े लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन की इजाजत थी. बेसेंट ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'हम रूसी तेल और ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे. यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले पानी पर था. वह सब इस्तेमाल हो चुका है.'
अल जजीरा के मुताबिक रूसी प्रेसिडेंट के दूत किरिल दिमित्रीव ने कहा था कि पहली छूट से लगभग 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल फ्री हो सकता है जो ग्लोबल तेल प्रोडक्शन के लगभग एक दिन के बराबर है. इस फैसले की कुछ पश्चिमी नेताओं ने आलोचना की है.
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पहले यह चिंता जताई थी कि इस तरह की छूट उन प्रतिबंधों को कमजोर कर सकती है, जिन्हें यूक्रेन में रूस के युद्ध से जुड़ी उसकी कमाई के स्रोतों को सीमित करने के लिए बनाया गया है.
सीएनएन के अनुसार तेल बाजारों में तब तेज हलचल देखी गई, जब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्धविराम के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य सभी कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुला रहेगा. ब्रेंट क्रूड 9 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 90.38 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो 10 मार्च के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है.
इस बीच ईरान ने जोर देकर कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही पर तेहरान का कड़ा नियंत्रण रहेगा. ईरान ने कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और बातचीत को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस रास्ते से गुजरने की इजाजत सिर्फ तय रास्तों से और ईरान की मंजूरी के बाद ही दी जाएगी.
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा, '4- होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरना 'निर्धारित मार्ग' के आधार पर और 'ईरानी अनुमति' के साथ होगा. 5- यह कि जलडमरूमध्य खुला है या बंद, और इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, यह फील्ड में तय किया जाएगा, न कि सोशल मीडिया पर.'
दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तब तक पूरी तरह से लागू नहीं होगा जब तक कि उसे पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता. हालाँकि, उन्होंने तेहरान, इजराइल और लेबनान से जुड़े प्रमुख कूटनीतिक और सुरक्षा सफलताओं का दावा भी किया.
फीनिक्स, एरिजोना में 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों पर ट्रंप ने कहा, 'यह दुनिया के लिए एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन दिन होगा, क्योंकि ईरान ने अभी-अभी घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और व्यापार तथा पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है.
लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के साथ जो नौसैनिक घेराबंदी की गई है जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सेना का हिस्सा है उसे हमने ही तैयार किया है. अपने पहले कार्यकाल के दौरान, हमने इसे बनाया. ईरान के संबंध में हम अपनी पूरी ताकत और प्रभाव के साथ तब तक बने रहेंगे, जब तक कि ईरान के साथ हमारा लेन-देन 100 फीसदी पूरा नहीं हो जाता और उस पर पूरी तरह से हस्ताक्षर नहीं हो जाते.'