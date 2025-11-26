ETV Bharat / international

रूसी नेता को यूक्रेन डील रिपोर्ट पर ट्रंप को कैसे समझाना चाहिए, US दूत ने पुतिन के सहयोगी को सलाह दी थी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव, (बाएं), और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 11 अप्रैल, 2025 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बातचीत में शामिल हुए. ( AP )

वॉशिंगटन: ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा मंगलवार को पब्लिश की गई कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, पिछले महीने रूसी सरकार के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार ने व्लादिमीर पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी को सलाह दी कि रूसी नेता को यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे समझाना चाहिए. न्यूज सर्विस द्वारा पब्लिश 14 अक्टूबर की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव को सलाह दी कि पुतिन को ट्रंप को गाजा शांति डील के लिए बधाई देने के लिए कॉल करना चाहिए. यह कहना चाहिए कि रूस ने इसका सपोर्ट किया है और वह प्रेसिडेंट का शांति के आदमी के तौर पर सम्मान करते हैं. ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, विटकॉफ ने कहा, "इस हिसाब से, यह वाकई एक अच्छी कॉल होने वाली है." ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट तब आई जब ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन में रूस की लड़ाई खत्म करने के प्रपोजल को "फाइन-ट्यून" कर लिया गया है और उन्होंने घोषणा की कि वह विटकॉफ को पुतिन से मिलने के लिए भेज रहे हैं. व्हॉइट हाउस ने ट्रांसक्रिप्ट की सच्चाई पर कोई शक नहीं किया, और ट्रंप ने कॉल में रूसियों के प्रति विटकॉफ के बताए गए तरीके को "स्टैंडर्ड" बातचीत का तरीका बताया. मंगलवार रात फ्लोरिडा में अपने घर जाते समय एयर फोर्स वन में रिपोर्टरों से ट्रंप ने कहा, "उन्हें यह यूक्रेन को बेचना होगा. उन्हें यूक्रेन रूस को बेचना होगा." "एक डीलमेकर यही करता है." लेकिन U.S. रिप्रेजेंटेटिव डॉन बेकन, जो नेब्रास्का रिपब्लिकन हैं और यूक्रेन के लिए ट्रंप के अप्रोच की आलोचना करते रहे हैं, ने कहा कि ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि विटकॉफ रूसियों का फेवर करते हैं. बेकन ने सोशल मीडिया पर कहा, "उन पर इन बातचीत को लीड करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता. क्या कोई रूसी पेड एजेंट उनसे कम करेगा? उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए." ब्लूमबर्ग ने कहा कि उसने कॉल की रिकॉर्डिंग रिव्यू की, लेकिन यह नहीं बताया कि उसे रिकॉर्डिंग का एक्सेस कैसे मिला. एसोसिएटेड प्रेस ने इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्रिप्ट को वेरिफाई नहीं किया है. विटकॉफ-उशाकोव कॉल ट्रंप के गाजा सीजफायर को पक्का करने के जश्न में इजरायल और मिस्र के विजयी दौरे के एक दिन बाद हुई. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, कॉल के दौरान विटकॉफ ने अपने काउंटरपार्ट से कहा, "मुझे लगता है कि यह कमाल का होगा." "हो सकता है कि वह प्रेसिडेंट ट्रंप से कहें: आप जानते हैं, स्टीव और यूरी ने शांति के लिए एक बहुत ही मिलते-जुलते 20-पॉइंट प्लान पर चर्चा की थी और यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ सकता है, हम इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं." विटकॉफ ने यह भी सुझाव दिया कि उस हफ़्ते बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के व्हॉइट हाउस विजिट से पहले ट्रंप-पुतिन कॉल सेट अप किया जाए और कहा कि पुतिन कॉल के एंट्री पॉइंट के तौर पर गाजा एग्रीमेंट पर ट्रंप को बधाई दें. उशाकोव इस बात पर सहमत हुए कि पुतिन “बधाई देंगे” और कहेंगे “मिस्टर ट्रंप एक सच्चे शांति आदमी हैं.”