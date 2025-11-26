ETV Bharat / international

रूसी नेता को यूक्रेन डील रिपोर्ट पर ट्रंप को कैसे समझाना चाहिए, US दूत ने पुतिन के सहयोगी को सलाह दी थी

ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट तब आई, जब ट्रंप ने कहाकि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को "ठीक" कर लिया गया है.

Russia Ukraine War
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव, (बाएं), और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 11 अप्रैल, 2025 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बातचीत में शामिल हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 26, 2025 at 1:37 PM IST

वॉशिंगटन: ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा मंगलवार को पब्लिश की गई कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, पिछले महीने रूसी सरकार के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार ने व्लादिमीर पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी को सलाह दी कि रूसी नेता को यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे समझाना चाहिए.

न्यूज सर्विस द्वारा पब्लिश 14 अक्टूबर की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव को सलाह दी कि पुतिन को ट्रंप को गाजा शांति डील के लिए बधाई देने के लिए कॉल करना चाहिए. यह कहना चाहिए कि रूस ने इसका सपोर्ट किया है और वह प्रेसिडेंट का शांति के आदमी के तौर पर सम्मान करते हैं.

ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, विटकॉफ ने कहा, "इस हिसाब से, यह वाकई एक अच्छी कॉल होने वाली है." ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट तब आई जब ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन में रूस की लड़ाई खत्म करने के प्रपोजल को "फाइन-ट्यून" कर लिया गया है और उन्होंने घोषणा की कि वह विटकॉफ को पुतिन से मिलने के लिए भेज रहे हैं.

व्हॉइट हाउस ने ट्रांसक्रिप्ट की सच्चाई पर कोई शक नहीं किया, और ट्रंप ने कॉल में रूसियों के प्रति विटकॉफ के बताए गए तरीके को "स्टैंडर्ड" बातचीत का तरीका बताया. मंगलवार रात फ्लोरिडा में अपने घर जाते समय एयर फोर्स वन में रिपोर्टरों से ट्रंप ने कहा, "उन्हें यह यूक्रेन को बेचना होगा. उन्हें यूक्रेन रूस को बेचना होगा." "एक डीलमेकर यही करता है."

लेकिन U.S. रिप्रेजेंटेटिव डॉन बेकन, जो नेब्रास्का रिपब्लिकन हैं और यूक्रेन के लिए ट्रंप के अप्रोच की आलोचना करते रहे हैं, ने कहा कि ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि विटकॉफ रूसियों का फेवर करते हैं.

बेकन ने सोशल मीडिया पर कहा, "उन पर इन बातचीत को लीड करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता. क्या कोई रूसी पेड एजेंट उनसे कम करेगा? उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए." ब्लूमबर्ग ने कहा कि उसने कॉल की रिकॉर्डिंग रिव्यू की, लेकिन यह नहीं बताया कि उसे रिकॉर्डिंग का एक्सेस कैसे मिला. एसोसिएटेड प्रेस ने इंडिपेंडेंटली ट्रांसक्रिप्ट को वेरिफाई नहीं किया है.

विटकॉफ-उशाकोव कॉल ट्रंप के गाजा सीजफायर को पक्का करने के जश्न में इजरायल और मिस्र के विजयी दौरे के एक दिन बाद हुई. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, कॉल के दौरान विटकॉफ ने अपने काउंटरपार्ट से कहा, "मुझे लगता है कि यह कमाल का होगा." "हो सकता है कि वह प्रेसिडेंट ट्रंप से कहें: आप जानते हैं, स्टीव और यूरी ने शांति के लिए एक बहुत ही मिलते-जुलते 20-पॉइंट प्लान पर चर्चा की थी और यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ सकता है, हम इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं."

विटकॉफ ने यह भी सुझाव दिया कि उस हफ़्ते बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के व्हॉइट हाउस विजिट से पहले ट्रंप-पुतिन कॉल सेट अप किया जाए और कहा कि पुतिन कॉल के एंट्री पॉइंट के तौर पर गाजा एग्रीमेंट पर ट्रंप को बधाई दें. उशाकोव इस बात पर सहमत हुए कि पुतिन “बधाई देंगे” और कहेंगे “मिस्टर ट्रंप एक सच्चे शांति आदमी हैं.”

अमेरिकी प्रेसिडेंट की जेलेंस्की के साथ व्हॉइट हाउस में बातचीत से एक दिन पहले ट्रंप और पुतिन ने एक-दूसरे से बात की. 17 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ उस मीटिंग के तुरंत बाद, ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस को लड़ाई के मैदान में “जहां हैं वहीं रुक जाना चाहिए.” मतलब यूक्रेन को वह इलाका छोड़ देना चाहिए, जो रूस ने अपने पड़ोसी से छीन लिया है.

ब्लूमबर्ग द्वारा रिव्यू की गई एक और रिकॉर्डिंग के मुताबिक, 29 अक्टूबर को, उशाकोव ने यूक्रेन पर पुतिन के करीबी सलाहकार किरिल दिमित्रीव से फोन पर बात की और इस बात पर बहस की कि मॉस्को को होने वाले शांति प्रस्ताव में अपनी मांगों को कितनी मज़बूती से आगे बढ़ाना चाहिए.

“मैं इसे इनफॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, यह साफ करते हुए कि यह सब इनफॉर्मल है. और उन्हें अपनी मर्जी से करने दो,” दिमित्रीव ने उशाकोव से बातचीत में कहा. “लेकिन, मुझे नहीं लगता कि वे बिल्कुल हमारा वर्जन लेंगे, लेकिन कम से कम यह जितना हो सके उतना करीब होगा.

यह बातचीत दिमित्रीव के फ्लोरिडा जाकर विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और इनफॉर्मल सलाहकार जेरेड कुशनर से बातचीत करने के तुरंत बाद हुई, जो 28-पॉइंट वाले शांति प्लान का फ्रेमवर्क बनाने पर फोकस थी.

ओरिजिनल प्लान, जो पिछले हफ़्ते पब्लिक हुआ, रूस की मांगों की तरफ झुका हुआ लग रहा था और इसमें यूक्रेन से पूरा डोनबास इलाका रूस को सौंपने और अपनी मिलिट्री का साइज काफी कम करने की मांग शामिल थी. इसमें यूरोप से यह एग्रीमेंट भी शामिल था कि यूक्रेन को कभी भी NATO मिलिट्री अलायंस में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

व्हॉइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने एक बयान में कहा, "यह कहानी एक बात साबित करती है: स्पेशल दूत विटकॉफ शांति पाने के लिए लगभग हर दिन रूस और यूक्रेन दोनों के अधिकारियों से बात करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें ठीक यही करने के लिए अपॉइंट किया था."

दिमित्रीव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्रांसक्रिप्ट "फेक" थी और एक दूसरी पोस्ट में कहा: "हम शांति के जितने करीब पहुंचते हैं, युद्ध के लिए उतने ही ज़्यादा बेताब लोग होते जाते हैं." वॉशिंगटन में रूसी एम्बेसी ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया.

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा है कि यह प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स ने तैयार किया था, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के इनपुट थे, यह वॉशिंगटन में दोनों पार्टियों के विरोध के जवाब में था कि लीक हुआ प्लान रूस की विश लिस्ट जैसा है. स्टेट डिपार्टमेंट ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर कमेंट करने से मना कर दिया.

मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि वह आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल को यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने के लिए भेज रहे हैं, जबकि विटकॉफ पुतिन से मिल रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह आखिरकार पुतिन और जेलेंस्की से मिल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक बातचीत में आगे कोई प्रोग्रेस न हो जाए.

