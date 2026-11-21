पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने की जेल की सजा सुनाई गई
अदालत में अंग्रेजी में दिए गए अपने 6 मिनट के संक्षिप्त बयान में, गुप्ता ने अपने किए के लिए माफी मांगी.
By PTI
Published : November 21, 2026 at 9:50 AM IST
न्यूयार्क: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी निखिल गुप्ता को 19 साल और 7 महीने (235 महीने) जेल में रहने का आदेश दिया है.
बता दें, 55 वर्षीय गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में, न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की कोशिशों के सिलसिले में, हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों को स्वीकार कर लिया था. न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जज विक्टर मारेरो ने लगभग 80 मिनट की सुनवाई के बाद गुप्ता को 235 महीने की जेल की सजा सुनाई.
जज ने गुप्ता को 'सुपरवाइज्ड रिलीज' (निगरानी में रिहाई) की कोई सजा नहीं सुनाई. उन्होंने कहा कि जेल की सजा पूरी करने के बाद गुप्ता के खिलाफ देश से बाहर निकालने (डिपोर्टेशन और रिमूवल) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सुनवाई से पहले, पन्नू के समर्थकों की एक बड़ी भीड़ सजा की सुनवाई में भाग लेने के लिए मैनहट्टन शहर में न्यूयॉर्क संघीय अदालत के बाहर मौजूद थी. जेल की भूरे रंग की पोशाक पहने गुप्ता को मार्शल अदालत के कमरे में ले आए. अंदर आते ही उसने पूरे कमरे पर नजर डाली और अपने वकीलों के बीच जाकर बैठ गया.
स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 10:10 बजे अदालती कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने मामले में अपना-अपना पक्ष रखा. जब जज ने पूछा कि क्या वह अपना दोष स्वीकार करने का बयान वापस लेना चाहते हैं, तो गुप्ता खड़े हुए और जोर से और स्पष्ट रूप से बोले, "नहीं, मैं अपना दोष स्वीकार करने का बयान वापस नहीं लेने वाला हूं. अभियोजकों ने गुप्ता के इस तर्क का विरोध किया कि उनके कृत्य 'शराब के अत्यधिक सेवन' के कारण हुए थे. उन्होंने कहा कि गुप्ता इस साजिश में 'पूरे उत्साह के साथ' शामिल थे.
अभियोजक इस मामले में गुप्ता की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, जिनसे साजिश में उनकी संलिप्तता और भागीदारी का पता चलता, लेकिन जज ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि 'दोष स्वीकार कर लेने के बाद अब कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता है', और इसलिए अदालत में किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को चलाने की कोई जरूरत नहीं है.
बचाव पक्ष ने सजा सुनाने की सुनवाई के दौरान कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाए जाने पर आपत्ति जताई. बचाव पक्ष ने कहा कि पन्नू की हत्या की साजिश सफल नहीं हो पाई और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत में गुप्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है.
अदालत में अंग्रेजी में दिए गए अपने 6 मिनट के संक्षिप्त बयान में, गुप्ता ने अपने किए के लिए माफी मांगी. गुप्ता ने कहा कि मैंने जो किया है, उसे मैं बदल नहीं सकता. मैं पन्नू, उस समुदाय और उस बिरादरी से माफी मांगता हूं जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया है. मुझे खेद है. यह कहते हुए गुप्ता ने पीछे मुड़कर पन्नू की ओर देखा, जो अदालत कक्ष में बैठे थे और सुनवाई के दौरान उनके साथ सिख समुदाय के कई लोग भी मौजूद थे. गुप्ता ने कहा कि उनके परिवार पत्नी, मां और बच्चों ने बहुत कष्ट झेला है और उन्हें ऐसी बात के लिए सजा दी जा रही है जो उन्होंने की ही नहीं.
गुप्ता ने महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की शिक्षाओं का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने इन नेताओं के आदर्शों के अनुरूप जीने की उम्मीद की थी. अदालत में अपनी बात रखते हुए गुप्ता का गला भर आया और वे भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि अदालत उन्हें जो भी सजा देगी, वे उसे स्वीकार करेंगे और अपनी सजा पूरी करने के बाद एक 'बेहतर' इंसान बनकर बाहर आएंगे. उन्होंने कहा कि इस साजिश में शामिल होकर मैंने जो किया है, उससे बचने के लिए मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं है. गुप्ता ने कहा कि वे अपनी बाकी की जिंदगी इसकी भरपाई करने में बिताएंगे.
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