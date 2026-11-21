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पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने की जेल की सजा सुनाई गई

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ( IANS File Photo )

By PTI 4 Min Read

न्यूयार्क: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी निखिल गुप्ता को 19 साल और 7 महीने (235 महीने) जेल में रहने का आदेश दिया है.

बता दें, 55 वर्षीय गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में, न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की कोशिशों के सिलसिले में, हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों को स्वीकार कर लिया था. न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जज विक्टर मारेरो ने लगभग 80 मिनट की सुनवाई के बाद गुप्ता को 235 महीने की जेल की सजा सुनाई.