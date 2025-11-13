ETV Bharat / international

अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त, संसद में बिल हुआ पास

इस सप्ताह के शुरू में अमेरिकी सीनेट द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 222 के मुकाबले 209 मतों से वित्तपोषण विधेयक को पारित कर दिया. इसमें लगभग सभी रिपब्लिकन और मुट्ठी भर डेमोक्रेट्स ने इसके पक्ष में मतदान किया.

व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति ओवल ऑफिस से कैमरे के सामने वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे. सीएनएन के अनुसार यह उपाय अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे लंबे सरकारी बंद का अंत करता है, जो रिपब्लिकन द्वारा विरोध किए गए ओबामाकेयर-संबंधी कार्यक्रम पर कई हफ्तों के तीखे राजनीतिक गतिरोध के बाद हुआ था.

वाशिंगटन: अमेरिका की कांग्रेस ने बुधवार को रिकॉर्ड 43-दिनों तक सरकारी शटडाउन के बाद इसे खत्म करने को लेकर संघीय वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके हस्ताक्षर के लिए बिल भेज दिया.

कानून यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्य तुरंत फिर से शुरू हो जाएं और 30 जनवरी को नई फंडिंग की समय सीमा तय की गई है, हालांकि कई प्रमुख कार्यक्रम - जिनमें एसएनएपी, डब्ल्यूआईसी और दिग्गजों की सेवाएं शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक वित्त पोषित रहेंगे, जैसा कि सीएनएन ने बताया है.

छह डेमोक्रेटों ने पार्टी लाइन पार कर विधेयक का समर्थन किया. इनमें प्रतिनिधि जेरेड गोल्डन, एडम ग्रे, मैरी ग्लूसेनकैंप पेरेज, हेनरी क्यूएलर, टॉम सुओजी और डॉन डेविस शामिल हैं. इस बीच, रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी और ग्रेग स्ट्यूब ने इसके खिलाफ मतदान किया.

हालांकि यह विधेयक आवश्यक सेवाओं में और अधिक व्यवधान को रोकता है, लेकिन अधिकांश डेमोक्रेट्स ने समाप्त हो रही उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी को आगे बढ़ाने में इसकी विफलता पर निराशा व्यक्त की जो अमेरिकियों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में मदद करती है, जैसा कि सीएनएन ने बताया है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने इस उपाय के पीछे अधिकांश रिपब्लिकन को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की, जबकि सीनेट के एक विवादास्पद प्रावधान पर आंतरिक विरोध था, जो सीनेटरों को बिडेन-युग की जांच के दौरान उनके फोन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग पर मुकदमा करने की अनुमति देता है. इसके तहत प्रत्येक उल्लंघन पर संभावित रूप से 500,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक का भुगतान किया जा सकता है.

सीएनएन के हवाले से स्पीकर जॉनसन ने कहा, 'मैं इससे स्तब्ध था, मैं इस पर क्रोधित था उन्होंने आगे कहा कि सीनेट द्वारा विधेयक पारित होने तक उन्हें इस प्रावधान की भाषा के बारे में जानकारी नहीं थी. जॉनसन ने सदन में होने वाले आगामी मतदान में इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने और इसे हटाने का संकल्प लिया. सीएनएन के अनुसार सरकार के कामकाज शुरू करने के साथ सांसदों को अब साल के अंत से पहले एक व्यस्त विधायी कार्यसूची का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ओबामाकेयर सब्सिडी, कृषि विधेयक और ऊर्जा क्रेडिट की समाप्ति पर निर्णय शामिल हैं.