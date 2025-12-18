ETV Bharat / international

एक दस्तखत... और सीरिया संकट खत्म ! ग्लोबल इंवेस्टमेंट का रास्ता हुआ साफ

सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की टॉप डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, "दोनों पार्टियों के सांसदों का बड़े पैमाने पर समर्थन वाला यह कानून, दशकों की अकल्पनीय तकलीफ के बाद सीरिया के लोगों को फिर से बसाने का एक असली मौका देने की दिशा में एक अहम कदम है."

सीनेट ने एक बड़े सालाना डिफेंस पैकेज के हिस्से के तौर पर 2019 सीजर एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया. सीनेट में इस कानून के पक्ष में 77 के मुकाबले 20 वोट दिए. इस कानून को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहले ही मंजूरी दे दी थी और उम्मीद है कि ट्रंप इस पर जल्द साइन करेंगे.

गौर करें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले दो बार सऊदी अरब और तुर्की की अपील पर बैन को लागू करने पर रोक लगा चुके हैं. बता दें कि ये दोनों देश पूर्व जिहादी अहमद अल-शरा की लीडरशिप वाली नई सीरियाई सरकार के सहयोगी हैं. हालांकि शरा ने बैन को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की थी.

वॉशिंगटन: US कांग्रेस ने बुधवार को हटाए गए लीडर बशर अल-असद के समय सीरिया पर लगाए गए बैन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. इससे जंग से तबाह देश में इन्वेस्टमेंट वापस आने का रास्ता साफ हो गया.

वहीं दमिश्क ने इस फैसले को एक टर्निंग पॉइंट बताया है. सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी ने कहा, "हम सीरिया के लोगों के सपोर्ट और सीजर एक्ट को रद्द करने के लिए US सीनेट के वोट के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं."

उन्होंने इस कदम को "एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया, जो हमारे देश और दुनिया के बीच सहयोग और पार्टनरशिप के लिए नए रास्ते खोलता है."

सीजर एक्ट क्या है? सीजर एक्ट, जिसका नाम एक गुमनाम फोटोग्राफर के नाम पर रखा गया था, जिसने असद की जेलों में ज़ुल्मों को डॉक्यूमेंट किया था. इस एक्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रोक लग गई थी और सीरिया को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से काट दिया था.

गौर करें सीजर एक्ट का मकसद सीरिया को फिर से बनाने के लिए विदेशी बिजनेस को आने से रोकना था. ये ऐसे समय में हुआ था, जब ऐसा लग रहा था कि असद एक दशक से ज़्यादा चले क्रूर सिविल वॉर के बाद जीत गए हैं.

इससे यूरोप की ओर शरणार्थियों का एक बड़ा फ्लो शुरू हो गया और इस्लामिक स्टेट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के जन्म में मदद मिली. शरा के लड़ाकों ने एक साल पहले दमिश्क पर कब्जा कर लिया था.

अहमद अल शरा, वेस्ट के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं. उन्होंने ट्रंप को इम्प्रेस किया है. इसमें US लीडर की मई में रियाद ट्रिप के दौरान उनकी पहली मुलाकात भी शामिल है.