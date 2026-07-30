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US ने ईरान में दर्जनों IRGC ठिकानों पर हमला करने का दावा किया, तेहरान पर मिसाइल हमले की कोशिश करने का आरोप

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 3 Min Read

फ्लोरिडा: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) फोर्स ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान में दर्जनों इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर 'भारी हमले' करने का दावा किया है. इस कार्रवाई को पश्चिम एशिया में अमेरिकी फोर्स पर ईरानी मिसाइल हमलों की कोशिश का जवाब बताया है. सेंटकॉम की प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 जुलाई (बुधवार) को रात 10 बजे पूरे हुए इन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी, कोस्टल सर्विलांस और डिफेंस साइट्स, और समुद्री क्षमताओं को टारगेट किया गया. सेंटकॉम ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान और उसके प्रॉक्सी से अमेरिकी सेना, कमर्शियल शिपिंग और पड़ोसी खाड़ी देशों को होने वाले खतरों को और कम करना था. सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई आईआरजीसी सेना द्वारा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सेना पर 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' में ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के एक दिन बाद हुई. सेंटकॉम ने कहा, 'सभी ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया.' इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा, 'अमेरिकी सेना ने आज रात 8 बजे ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए. ये हमले कल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना पर ईरानी हमलों की कोशिश का एक जोरदार जवाब है.'