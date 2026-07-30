US ने ईरान में दर्जनों IRGC ठिकानों पर हमला करने का दावा किया, तेहरान पर मिसाइल हमले की कोशिश करने का आरोप
सेंटकॉम ने कहा, हमलों का मकसद ईरान और उसके प्रॉक्सी से कमर्शियल शिपिंग और पड़ोसी खाड़ी देशों को होने वाले खतरों को कम करना था.
By ANI
Published : July 30, 2026 at 9:14 AM IST
फ्लोरिडा: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) फोर्स ने बुधवार (लोकल टाइम) को ईरान में दर्जनों इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर 'भारी हमले' करने का दावा किया है. इस कार्रवाई को पश्चिम एशिया में अमेरिकी फोर्स पर ईरानी मिसाइल हमलों की कोशिश का जवाब बताया है.
सेंटकॉम की प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 जुलाई (बुधवार) को रात 10 बजे पूरे हुए इन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी, कोस्टल सर्विलांस और डिफेंस साइट्स, और समुद्री क्षमताओं को टारगेट किया गया.
सेंटकॉम ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान और उसके प्रॉक्सी से अमेरिकी सेना, कमर्शियल शिपिंग और पड़ोसी खाड़ी देशों को होने वाले खतरों को और कम करना था. सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई आईआरजीसी सेना द्वारा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सेना पर 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' में ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के एक दिन बाद हुई. सेंटकॉम ने कहा, 'सभी ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया.'
इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा, 'अमेरिकी सेना ने आज रात 8 बजे ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए. ये हमले कल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना पर ईरानी हमलों की कोशिश का एक जोरदार जवाब है.'
सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अभी 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सर्विस मेंबर वेस्ट एशिया में तैनात हैं और बहुत ज्यादा सतर्क, फोकस्ड, खतरनाक और तैयार हैं.' यह डेवलपमेंट तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की अपनी धमकी को फिर से दोहराया.
उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान पर बहुत जोरदार हमला करने का प्लान बना रहा है और जोर देकर कहा कि अब उन पर हमला करने की हमारी बारी है. ओवल ऑफिस में जब उनसे मिस्र के मेडिटेरेनियन पोर्ट डेमिएटा में पहले हुए ब्लास्ट के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने कन्फर्म किया कि उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली है, और कहा कि इसे ठीक कर लिया जाएगा.
तेहरान को और चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'वे जानते हैं कि यह होने वाला है.' ट्रंप ने आगे भविष्य की डिप्लोमेसी की संभावना पर भी ध्यान दिया, और कहा, 'हम देखेंगे कि क्या हम किसी पॉइंट पर किसी एग्रीमेंट पर पहुँचते हैं.' इससे पहले उन्होंने काइनेटिक एक्शन की अपनी चेतावनी दोहराई.
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह तीखा बयान बुधवार को मिस्र के डेमिएटा पोर्ट पर अमेरिका के मालिकाना हक वाले और चलाए जा रहे लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) जहाज में ड्रोन हमले के बाद हुए धमाके के तुरंत बाद आया है. इससे यह डर बढ़ गया है कि वेस्ट एशिया का झगड़ा अपने पारंपरिक गल्फ थिएटर से आगे बढ़कर जरूरी एनर्जी हब तक फैल रहा है.